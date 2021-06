La 37º edición de Veranos de la Villa arranca con una de las mayores ofertas culturales de Madrid

La ciudad de Madrid recupera la esencia de sus Veranos de la Villa, organizados por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Un festival diseñado para llevar a numerosos espacios de la ciudad, del 6 de julio al 29 de agosto, la mejor oferta cultural nacional e internacional, y en el que se darán cita artistas y creadores para compartir con el público sus obras más recientes. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado la edición número 37 de Veranos de la Villa, junto a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, y al director del festival, Ángel Murcia.

A la presentación, que se ha realizado en el mítico Claustro del Pozo del Instituto San Isidro, una de las novedades como sede de esta edición del festival, han acudido más de veinte artistas cuyo trabajo podrá verse durante estos dos meses de programación en alguno de los 16 espacios en los que tendrá lugar y también ha asistido la diseñadora de la campaña gráfica, Lara Lars. Pitingo, María Toledo, Ernesto Caballero, Carmen Conesa, Natalia Lacunza, Marta Movidas, Menta, Proyecto MEMENTO, Diego Arroyo y Pepe Narváez de Veintiuno y Ernesto Arias, entre otros, han contribuido a la configuración de una programación diversa, accesible y paritaria. Un festival para todos los madrileños y visitantes.

Música, artes escénicas, circo, exposiciones y gastronomía son algunas de las propuestas culturales planteadas en el programa, que conectan el patrimonio cultural y las tradiciones, desde el Siglo de Oro hasta las nuevas sonoridades electrónicas.

Esta edición acoge el estreno mundial de Bounce by Circa, de la compañía australiana de circo Bounce, que ha colaborado con el premiado estudio de arquitectura inglés AL_A architects (dirigido por Amanda Levete) para crear una estructura hinchable de grandes dimensiones que se instalará en el Parque Juan Carlos I (7-18 julio). En palabras del director del festival, Ángel Murcia, “este no es solo un montaje circense, sino una experiencia inmersiva total y una instalación arquitectónica que complementa el resto de la programación”.

La inauguración del festival correrá a cargo del cantante lisboeta, Salvador Sobral, ganador de Eurovisión en 2017, que el próximo 6 de julio traerá al patio central del Centro Cultural Conde Duque los ritmos melódicos del jazz portugués, presentes en su nuevo disco, íntegramente compuesto por él, bpm. Y casi inmediatamente después, del 7 al 9 de julio, en el Palacio de Fernán Núñez, la moda llega de la mano de 35 diseñadores en un desfile homenaje a la influencia de Cristóbal Balenciaga en sus diseños, en colaboración con la Fundación de Ferrocarriles Españoles y TELVA.

Los sonidos del Centro Cultural Conde Duque

El patio central del Centro Cultural Conde Duque se convierte un año más en el escenario para la mejor música. Tras la apertura de Sobral, la transgresora Julia de Castro, antigua líder de la banda De La Puríssima, llega a los Veranos (13 de julio) con primer trabajo en solitario, La Historiadora, un disco ecléctico en el que tienen cabida todo tipo de géneros.

El 18 de julio será el turno de la artista María Toledo con su espectáculo Ranchera Flamenca, en el que combina con estilo propio los palos flamencos con las rancheras mexicanas. Estará acompañada por Andy y Lucas y el bailaor Manuel Fernández Montoya, más conocido en el mundo del arte del baile con el nombre artístico de El Carpeta.

Y el 25 de julio, con ocasión del Bicentenario de la Independencia del Perú y en colaboración con la Embajada del Perú en España, tendrá lugar un gran tributo a la cantautora y compositora peruana Chabuca Granda, autora de canciones como La flor de la canela, El puente de los suspiros o Fina estampa, a la que rinde homenaje el artista flamenco Pitingo, acompañado de Lucho González, arreglista y guitarrista de Chabuca Granda y Mercedes Sosa.

Con raíces toledanas Veintiuno, la banda integrada por Diego Arroyo, Yago Banet, Pepe Narváez, y Jaime Summers, descargará el 28 de julio su pop negro con toques funk, blues y R&B que conforman su último trabajo Corazonada.

Ya en el mes de agosto, Carles Benavent, Tino di Geraldo y Jorge Pardo se juntarán el sábado 7 para repasar parte de su trayectoria y recordar a los maestros Chick Corea y Paco de Lucía. Al día siguiente, el 8 de agosto, numerosos músicos de jam sessions del circuito de música negra madrileña se juntarán en Fight For Your Rights para celebrar el 50º aniversario del álbum What’s Going On de Marvin Gaye, con la participación de Aurora (Aurora & the Betrayers), Deborah Ayo (Freedonia), Iñigo Bregel (Los Estanques), Igor Pascual (Loquillo) y Germán Salto, entre otros.

Con un estilo radicalmente distinto, Natalia Lacunza acerca al Conde Duque el día 15 sus dos últimos EPs, con sonidos influenciados por el bedroom pop, el rhythm and blues o el soul, sin olvidar su raíz pop.

Los nuevos grupos tomarán el patio central del Conde Duque durante dos jornadas los días 20 y 21 de agosto. En la primera noche, contaremos con los sonidos oscuros del artista multidisciplinar Megane Mercury, el fuerte sonido tropical de Fresquito y Mango y el reggaeton carismático de Bea Pelea. En la segunda, será el turno del desconsuelo, el nihilismo y el amor más crudo de Menta y la mezcla de pop tradicional y la música académica de siglos pasados de Marta Movidas.

El 26 de agosto podremos disfrutar del spanish jazz de Abdón Alcaraz. En el marco del 20º aniversario de Casa Asia y del 70º aniversario de relaciones diplomáticas entre España y la República Islámica de Pakistán, el pianista presentará su último trabajo, Silencio, con la colaboración especial de Ashraf Sharif Khan al sitar y Shahbaz Hussain a la tabla.

Y el 27 de agosto, precedida de la multidisciplinar Cecilia Zango -musicóloga, guitarrista, violinista, pianista, cantante y compositora con cuatro premios nacionales de guitarra clásica-, Françoiz Breut, exponente fundamental de la escena musical francesa de los años 90, acercará a Conde Duque los sones de su nuevo disco, Flux flou de la foule.

Para la clausura del festival, el domingo 29 de agosto, un concierto de Pastora Soler, que presenta su último trabajo, Sentir, y hará suyas canciones de intérpretes de la ciudad.

Artes escénicas: del Siglo de Oro a las nuevas tendencias

Del 8 al 11 de julio en la Fundación March, el dramaturgo Ernesto Caballero dirige y versiona las Comedias mitológicas de Calderón de la Barca, muy pocas veces representadas, con la interpretación de Felipe Ansola, Carmen Conesa, Karina Garantivá, Estíbaliz Racionero y Germán Torres. Es una coproducción de Veranos de la Villa y Fundación Juan March.

La Compagnia Finzi Pasca aterrizan en Madrid, en colaboración con la Embajada de Suiza para España y Andorra, con Bianco su Bianco, del 9 al 11 de julio, en las Naves del Español en Matadero. Los dos intérpretes, actores, acróbatas y clown, dialogan con un sofisticado y sugerente universo hecho de luces y de sonidos, más de 300 lamparillas desarrolladas para el gran bosque de luces del Estadio Olímpico de Sochi y que ahora redimensionan para su uso teatral. En el mismo espacio, del 15 al 17 de julio, la joven compañía catalana Les Impuxibles, presentan en Madrid Suite TOC núm 6, dando voz a los colectivos silenciados y la desestigmatización de los trastornos mentales.

Zarzuela: el género lírico por excelencia de la ciudad

Si hay un género musical escénico que represente a Madrid, ese es la zarzuela. La ciudad ha sido cuna y motivo de inspiración de muchas obras de este género y, por ello, retomamos esta tradición haciéndola sonar de nuevo el patio central del Conde Duque. El mes de julio –del 7 al 11– arrancará con una nueva versión de La tabernera del puerto de Pablo Sorozábal, compositor que desarrolló el grueso de su carrera en la capital, y pieza imprescindible del teatro musical del siglo XX, a cargo de la Compañía Lírica Amadeo Vives y la Orquesta de la Comunidad de Madrid.

Tampoco podía faltar la Banda Sinfónica Municipal de Madrid en Veranos de la Villa. El maestro Jan Cober ha diseñado el programa del concierto Música y Amor (29 julio, Auditorio al aire libre Pilar García Peña) con las composiciones más representativas de la Banda, gracias a las que ha logrado forjar el gran prestigio internacional del que goza. A través de la interpretación de las obras más familiares, el maestro Cober se adentra al corazón de Madrid rindiendo sentido homenaje al público de esta ciudad en agradecimiento a su fidelidad.

Danza en el festival

En esta edición de Veranos de la Villa, continua la fuerte apuesta por la danza durante la temporada estival. En esta ocasión, la primera compañía que recibimos es la de la Premio Nacional de Danza (2001) Eva Yerbabuena, quien estrena en Madrid su último espectáculo Al igual que tú, los días 15 al 17 de julio en el patio central de Conde Duque, acompañada de 12 artistas y la colaboración del dramaturgo y director de escena Alfonso Zurro.

Por otro lado, Gregory Maqoma, uno de los coreógrafos africanos más reconocidos, imagina en Broken Chord un espectáculo inspirado en el coro sudafricano formado por jóvenes cantantes negros de ambos sexos que a finales del XIX emprendió una larga gira por Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos. Una propuesta narrativa con danzas tradicionales africanas que llega en colaboración con la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid al Conde Duque (22, 23 y 24 de julio).

La representación madrileña correrá a cargo de la coreógrafa Sara Cano y el folklore más vanguardista con Vengo!, Premio Max 2020 a Mejor Coreografía, una relectura actual de nuestras señas de identidad que veremos en Conde Duque el 30 y 31 de julio.

Con motivo de la presidencia eslovena en el Consejo de la Unión Europea, Veranos de la Villa, en colaboración con la Embajada de Eslovenia en Madrid, ha querido invitar al prestigioso Slovenian National Theater Opera and Ballet Ljubljana que, presentará del 11 al 13 de agosto Wind, programa doble creado por Renato Zanella durante su etapa como director del Ballet de la Ópera Estatal de Viena: el ballet neoclásico coreografiado para el Concierto para piano n.º 5 en mi bemol mayor, op. 73, de Ludwig van Beethoven. Y una segunda pieza, Strauss’ dream, una revisión actualizada del tradicional Concierto de Año Nuevo vienés, con las melodías más conocidas de Johann Strauss y Gustav Mahler.

Circo: tradición madrileña

Continuando la enorme tradición circense de Madrid desde el siglo XIX, el festival programa este año diversas actividades circenses, en colaboración con Teatro Circo Price, protagonizadas por compañías de la Comunidad de Madrid.

El 24 y 25 de julio en las Naves del Español en Matadero, la compañía de Fuenlabrada Producciones Chisgarabís estrena en Madrid Ethos, composición cómica y poética que transcurre en un mundo distópico con el Barroco español como fondo y en el que conviven música clásica y técnicas circenses (báscula coreana, acrobacia, malabares, antipodismo y clown…).

Por su parte, la propuesta itinerante de Javier Ariza, Carman, llevará a un excéntrico showman a participar en una rutina musical acompañado de un icónico seat 600, convertido en una marioneta autónoma que escenificará esta comedia callejera en el patio sur de Conde Duque (6 agosto) y en distritos de la ciudad (5, 7 y 8 de agosto).

También tendrá lugar el estreno absoluto en el Teatro de Conde Duque de Trece, de Puntocero Company, los días 18 y 19 de agosto: una propuesta multidisciplinar de tres artistas de prestigio internacional y gran calidad formal y visual: Miguel Muñoz, Gran Premio Mundial de magia 2018; la trapecista Zenaida Alcaide, y su número Reflejos; y la ventrílocua Celia Muñoz, ganadora de la última edición del programa Got Talent España.

Propuestas para toda la familia

La dramaturga y directora Lucía Miranda y su compañía Cross Border Project mostrarán del 23 al 25 de julio en Espacio Abierto Quinta de los Molinos su versión libérrima y particular de Alicia en el país de las maravillas y Alicia a través del espejo. Una obra de teatro documental site specific producida por Veranos de la Villa y Espacio Abierto, que es todo un viaje por la diversidad: sombrereros con enfermedades mentales, una ciega y una perra inseparables, adolescentes que nos dicen lo que tenemos que hacer…

A petición de Veranos de la Villa, Producciónes Yllana rescata para el festival la historia del perro Paco, en el espectáculo No todo son pulgas. Memorias y desmemorias de un perro famoso. Las vivencias del animal en el Madrid costumbrista del siglo XIX, conocido por su afición a visitar los famosos cafés de tertulia y espectáculos taurinos se convierten en obra teatral en la que llevan la voz cantante la música, el humor gestual y la interacción con el público (del 16 al 18 y del 21 al 25 de julio en la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español).

Instituto San Isidro: nueva sede del festival

Desde que en 1845 ocupara parte de los edificios que antes albergaron el Colegio Imperial y los Reales Estudios de San Isidro, el Instituto San Isidro es el centro educativo más antiguo de España, pero también una institución imprescindible de Madrid. La lista de los alumnos que han pasado por su Claustro del Pozo es inmensa y testimonio vivo de la historia y la cultura de la capital. Entre ellos, Lope de Vega, de quien el joven Colectivo Állatok / Escénate presenta El animal de Hungría el 20 y 22 de agosto, una pieza nunca antes representada llena de humor, conspiraciones, traición, violencia y poesía, centrada en el “mito del salvaje”.

El 24 de agosto, en ese mismo espacio, Tarta Relena juega a cappella con distintos estilos de músicas vocales que beben directamente del Mediterráneo. Marta Torrella y la soprano Helena Ros presentan por primera vez en Madrid su nuevo trabajo Fiat Lux, que revisa referentes femeninos poderosos y trascendentes.

Para cerrar este escenario, del 26 al 28 de agosto, el triunvirato compuesto por la veterana actriz Nuria Espert, el director de teatro Lluís Pasqual y uno de nuestros referentes clásicos, Federico García Lorca, se enrocan en una propuesta que aúna la interpretación del Romancero Gitano con los recuerdos de Espert de su trayectoria profesional.

Un verano “ilustrado”

Este año, el arte se hace hueco en Veranos de la Villa con varias actividades que tienen su foco en la ilustración. La primera de ellas llega de la mano de la Embajada de Suecia en Madrid y la colaboración de Seriefrämjandet y Swedish Art Council: Aquí llegan ellas… desde Suecia con cómics nuevos, una recopilación de las obras gráficas de dibujantes suecas impulsados en la última década por destacadas figuras femeninas como Liv Strömquist y Nina Hemingsson, que tendrá lugar del 1 de julio al 29 de agosto en CentroCentro.

Y las exposiciones también llegan a la calle con ¿Pintas o dibujas? Un paseo por el arte de la mano del cómic, organizada por Acción Cultural Española y comisariada por Jorge Díez, que, del 1 de julio al 24 de agosto en el Paseo de Recoletos, aproxima la obra de 11 artistas del cómic en nuestro país al arte clásico y contemporáneo.

También a medio camino entre música e ilustración, María Hesse y Tulsa ofrecerán el 22 de agosto su propuesta Concierto ilustrado, un espectáculo multidisciplinar donde la música y la ilustración se dan de la mano en directo sobre un escenario.

Veranos de la Villa en el Parque de la Bombilla

El cine también está presente en el festival con el Parque de la Bombilla como sede. El ciclo comisariado por La Juan Gallery, Cine caliente: Bollywood a la madrileña, proyectará reconocidas películas –Showgirls, Casa Flora y Mujeres al borde de un ataque de nervios– que se verán interrumpidas de manera continuada para ser analizadas y comentadas por Nerea Pérez de las Heras, Oro Jondo y Valeria Vegas los días 27 de julio y 3 y 10 de agosto.

Y un año más, la Academia de Cine realizará el 24 de agosto la lectura de los ganadores de la tercera edición del Programa de Residencias que la Academia de Cine realiza con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y la Ciudad de Madrid Film Office, para después celebrar el Año Berlanga con la proyección de la primera película dirigida en solitario por Luis García Berlanga, Bienvenido, Míster Marshall.

Más propuestas

Un festival dentro de un festival. Eso es lo que nos ofrecen los artistas que aglutina 21distritos en La Sub25, del 9 al 10 de julio, en el Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo y en Auditorio Municipal Las Trece Rosas. Conciertos, coloquios, exposiciones, artes escénicas y arte urbano por artistas que aún no han cumplido el cuarto de siglo.

Más cercano al mundo del cabaret es la propuesta de la artista peruana Ety Fefer, Grumildos, que podremos ver del 3 al 8 de agosto en la Sala de las Bóvedas de Conde Duque, un espectáculo de marionetas autómatas para adultos por el que deambulan personajes oníricos y marginales arropados bajo el manto de la oscuridad y activados por la mirada indiscreta del espectador.

En ese mismo espacio, el Proyecto MEMENTO nos propone una narrativa de la ciudad a través de los tatuajes los días 20 y 21 de agosto. Tatuar es cicatrizar juntas es una instalación “transmedial” que investiga la construcción de la identidad en el recuerdo colectivo a través del proceso de grabado en la piel.

Los días 21 y 22 de agosto también podremos disfrutar de la composición audiovisual para cúpulas 360º de música electrónica experimental en el ciclo Música en órbita, proyecto comisariado por About Music con los artistas multimedia Maotik y Pandelis Diamantides, que estrenan en España Drowning, y Dasha Rush & Stanislav Grazov quienes traen su proyecto audiovisual Antarctic Takt, sonidos ambient y techno para representar una Antártida abstracta.

República de Corea: país invitado

Uno de los pilares del proyecto de Veranos de la Villa es la presencia de países invitados en cada edición del festival para que los madrileños y los visitantes en la ciudad puedan conocer más de su cultura a través de nuestra programación. En esta edición, con la colaboración y el apoyo de la Embajada de la República de Corea y en el marco del 10º aniversario de la creación del Centro Cultural Coreano en España, la presencia de artistas de este país asiático es uno de los ejes que vertebran el festival. Así el 24 de julio, celebramos el Concurso de K-POP en España 2021 con grupos de canto y baile llegados de toda España para mostrar su talento y competir por su pase a la final mundial.

Las artes escénicas coreanas están representadas el 12 y 13 de agosto en el Teatro de Conde Duque, con el reconocido trabajo del dramaturgo Jaha Koo, The History of Korean Western Theatre, a medio camino entre el arte contemporáneo, la performance y el teatro documental, y que supone el episodio final de su trilogía Hamartia.

La potencia visual la ofrecerá el artista audiovisual Lee Lee Nam, del 12 al 14 de agosto en la fachada de la Serrería Belga, quien hace una reinterpretación digital de obras maestras clásicas, dando un nuevo significado y vitalidad a cada píxel de la imagen proyectada.

Para el público más familiar, el 14 y 15 de agosto la compañía 4 Lunas ocupará la Sala de las Bóvedas de Conde Duque para contar cuentos tradicionales del país asiático que, en Iyagui: cuentos coreanos, se convierten en emocionantes relatos de títeres interpretados por figuras planas, máscaras y música en directo.

También dentro de la programación dedicada a la República de Corea, el festival acogerá la primera visita a España de la monja budista Jeong Kwan. Sin estrellas Michelín ni presencia en la lista 50 Best, fascina a los mejores chefs del mundo. Los días 24, 25 y 26 de agosto en el Centro Cultural Coreano dará a conocer la filosofía y los valores de la gastronomía budista (o culinaria monástica budista) de Corea tanto a los ciudadanos madrileños como a los profesionales del sector gastronómico de España.

Comerse el verano

Un año más regresa el ciclo Comerse el verano, en colaboración con la Federación de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE), para reunir a cocineros y reposteros de la capital –desde estrellas Michelín a creadores de nueva hornada– que prepararán una receta por cada actividad de la programación que se podrán consultar en www.veranosdelavilla.com.

Accesibilidad

Veranos de la Villa mantiene en esta edición su compromiso con la accesibilidad y la inclusión acercando la cultura a todas las personas. Para ello, la práctica totalidad de propuestas programadas son accesibles para personas en silla de ruedas y cuentan con medidas de accesibilidad de contenidos como audiodescripción y paseos escénicos previos, intérpretes de lengua de signos, mochilas vibratorias, equipos de bucle magnético y sonido amplificado.

Asimismo, para que las personas con discapacidad puedan participar de las actividades con las máximas garantías de calidad, se han reservado localidades específicas que aseguran el mejor acceso y ubicación según sus necesidades de apoyo. Con el fin de proporcionar toda la información, en la pestaña de accesibilidad de la web oficial se puede consultar el detalle de todas las medidas de accesibilidad de cada uno de los espectáculos, los canales habilitados para solicitar localidades reservadas para las personas con discapacidad, así como información sobre descuentos y horarios de entrega de los equipos de accesibilidad.

Patrocinador y colaboradores del festival

Veranos de la Villa 2021 está organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid a través de Madrid Destino y tiene a la República de Corea como país invitado en colaboración con el Centro Cultural Coreano en España. El festival cuenta con el patrocinio principal de Banco Sabadell y la colaboración de Iberia y cerveza El Águila. También esta edición tiene como medio oficial a Telemadrid, que cumpliendo con su principio de servicio público retransmitirá tres de los principales espectáculos para acercar la programación a más audiencia. Todas las propuestas culturales del festival pueden consultarse en la web oficial www.veranosdelavilla.com.