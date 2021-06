El Instituto Cervantes dará a conocer al mundo anglohablante lo mejor de las letras en español

El Instituto Cervantes organiza del 28 al 30 de junio Benengeli 2021. Semana internacional de las letras en español, la primera edición de un gran encuentro virtual cuyo objetivo es impulsar la literatura española e hispanoamericana en los países de lengua inglesa.

Participarán más de una treintena de destacados escritores, como Antonio Muñoz Molina, Andrés Neuman, Víctor del Árbol, Karina Sáinz Borgo, Lorenzo Silva, Guadalupe Nettel, Andrea Abreu, Karla Suárez, Fernando Iwasaki o Martín Casariego. Además, traductores, libreros, periodistas y agentes literarios tomarán parte en esta cita que divulgará lo mejor de la literatura actual en español.

Programa completo (pdf).

Los encuentros, que incluyen entrevistas, mesas redondas y charlas cortas, serán accesibles por los canales de YouTube de los Institutos Cervantes de Nueva York, Mánchester y Manila (de 9 a 20 horas en los respectivos husos horarios). También tendrán una versión en podcasts esos tres días (desde las 14 h de Madrid) en Escucha el canal Casa Cervantes. El pódcast del Instituto Cervantes – iVoox. Se prevé que las convocatorias siguientes tengan un formato mixto presencial y virtual.

El director del Instituto Cervantes, el poeta Luis García Montero, inaugurará el próximo lunes (a las 9 h en cada una de esas tres ciudades), con un vídeo grabado, este evento en línea que permitirá elaborar un mapa de la rica literatura en español, dirigido tanto al público hispanohablante como al angloparlante (las actividades están subtituladas en inglés). Los autores dialogarán sobre la literatura del Yo, la auto-ficción y las máscaras literarias.

La Semana internacional de las letras en español 2021 toma el nombre de Cide Hamete Benengeli, el personaje ficticio que aparece en el Quijote como un supuesto historiador arábigo que cuenta la historia de un caballero cristiano.

Benengeli 2021 congrega a autores de una decena de países hispanohablantes (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Perú y Venezuela), además de otros procedentes de tres países de habla inglesa ubicados en tres continentes diferentes: Estados Unidos, el Reino Unido y Filipinas.

Además de los mencionados escritores, también participarán Pilar Quintana, José Balza, Ricardo Menéndez Salmón, Pedro Mairal, Mercedes Cebrián, Almudena Sánchez, Margaryta Yakovenko, Quan Zhou Wu, Liliana Colanzi, Juan Malpartida, Mariano Peyrou, Antonio Díaz Oliva, Alberto Barrera Tyszka y Sandra Araya.

A ellos se suman los agentes literarios Anna Soler Pont y Andrea Montejo, las traductoras Esther Allen y Sarah Pollack, la librera Lola Larumbe y las periodistas Lilian Granados e Ileana Bolívar.

Como parte del diálogo con la literatura en inglés, participarán la británica Isabel Greenberg, los filipinos José Dalisay y Jessica Zafra, el argentino-estadounidense Hernán Díaz o el profesor de la Universidad de Mánchester James Scorer.

La cita literaria del Instituto Cervantes abarca un amplio arco generacional, con autores en activo nacidos con más de medio siglo de diferencia. El más veterano es el escritor de culto José Balza, nacido en Venezuela en 1939, autor de obras fundamentales de la lengua española como Percusión y Setecientas palmeras plantadas en el mismo lugar. La más joven es Andrea Abreu, nacida en Canarias en 1995 y cuya primera novela, Panza de burro, ha sido un gran fenómeno editorial y literario en 2020.

Narradores traducidos al inglés

La Semana internacional de las letras en español 2021 consolida la proyección de narradores cuyas traducciones al inglés ya tienen un largo recorrido, como Antonio Muñoz Molina, que pronto publicará la traducción de Un andar solitario entre la gente (The walk alone in the crowd); Víctor del Árbol, que acaba de publicar su cuarta obra traducida, Por encima de la lluvia (Above the rain); o Karina Sáinz Borgo, cuya novela La hija de la española (It would be Night in Caracas) fue destacada por el Time en la lista de los 100 mejores libros del 2019.

También, Pilar Quintana con su obra La perra (The bitch), finalista del 2020 National Book Awards Translated Literature, o Karla Suárez, que ha publicado en inglés su novela Habana cero (Havana Year Zero). Además, Benengeli 2021 recupera propuestas de autores de inmensa calidad que se están abriendo camino en los catálogos de editoriales de lengua inglesa.

Microconferencias de Fernando Iwasaki

Punto destacado son las microconferencias –un total de 20– de Fernando Iwasaki tituladas Confieso que he leído. El autor peruano presentará el trabajo de escritores fundamentales de cada uno de los países hispanohablantes. A través de una serie de minicharlas, realizará un paseo por la literatura de España e Hispanoamérica a través de algunas de sus más reconocidas figuras, como el mexicano Sergio Pitol o el guatemalteco Augusto Monterroso; destacadas voces emergentes como la ecuatoriana Fernanda Ampuero, la uruguaya Claudia Amengual o la salvadoreña Jacinta Escudos; o joyas aún en penumbra como el venezolano Rafael Bolívar Coronado, la boliviana Hilda Mundy o la argentina Juana Manuela Gorriti.