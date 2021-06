Los Teatros del Canal presentan su temporada 2021/22

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid han presentado hoy la temporada 21/22 con más de 100 propuestas artísticas que los consolidan como espacio escénico de referencia en la región.

Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte, ha asistido a la presentación en compañía de Blanca Li, directora de los Teatros del Canal, que ha dado a conocer los espectáculos de teatro, danza, música y circo, festivales y actividades dirigidas al público que conformarán una programación con una clara proyección internacional y una fuerte apuesta por las creaciones nacionales con especial atención a la creación madrileña.

John Malkovich, Angelica Liddel, María Pagés, Pippo Delbono, Peeping Tom, Philippe Jaroussky, la Compañía Nacional de Danza, Andrés Lima, Mario Gas, Florentina Holzinger, (La) Horde / Ballet National de Marseille, Sergio Peris-Mencheta, Stephanie Lake, Susan Kennedy, Il Pomo D’Oro y la Compagnia Dei Di Madrigali, Pilobolus, Akram Khan Company, Max Richter y Joël Pommerat son algunos de los artistas que formarán parte de esta programación.

Blanca Li ha explicado que «esta programación responde a una clara voluntad de que los Teatros del Canal consoliden su papel como lugar de encuentro de las artes escénicas en la Comunidad de Madrid. Así queremos seguir creciendo para fomentar la creación y la puesta en marcha de proyectos artísticos diversos y poder ponerlos al alcance de todos los madrileños. Una programación dirigida tanto a los espectadores de siempre como a los nuevos públicos, con un carácter abierto y libre de etiquetas».

Más de 30 coproducciones

En esa dirección, la Comunidad de Madrid continúa apostando por el apoyo a la creación nacional y madrileña con la puesta en marcha de más de 30 coproducciones que abarcan distintas disciplinas: danza contemporánea, urbana, flamenco o teatro. «Es esencial que las grandes instituciones culturales participemos del proceso creativo desde el inicio y que hagamos un esfuerzo por dotar de recursos a todos esos proyectos que sin nuestro apoyo no podrían llevarse a cabo», ha asegurado Blanca Li.

La diversidad de géneros será uno de los hilos conductores de esta programación y así lo reflejan los proyectos que se llevarán a cabo en estas coproducciones. Ejemplo de ello son la zarzuela de Javier Carmena El orgullo de quererte y la ópera Las horas vacías de Ricardo Llorca. También obras de teatro como El alivio o la crueldad de los muertos, Finados y confinados de Nieve de Medina, Ojos que no ven dirigida por Carles Alfaro, Aristófanes de Joglars o Los secuestradores del lago Chiemsee dirigida por Mario Gas, entre otras. El apoyo a la danza será también notable con el ciclo Canal Baila, el espectáculo de Pina Bausch Foundation o los proyectos de diferentes coreógrafos como Carmen Werner, Daniel Doña, Nazareth Panadero o Akram Khan.

Teatro, música y danza

El teatro seguirá siendo uno de los pilares de esta temporada con títulos como Triptych:The Missing Door, The Lost Room and The Hidden Floor de Peeping Tom, Just call me God de John Malkovich, La gioia de Pippo Delbono, Una historia de amor de Alexis Michalik, La gota de sangre de Emilia Pardo Bazán dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente, Principiantes adaptada por Juan Cavestany y dirigida por Andrés Lima, Una costilla sobre la mesa: Padre de Angelica Liddel o Ladies Football Club dirigida y adaptada por Sergio Peris-Mencheta.

La presencia de la música será aún mayor y, además de los diferentes ciclos y festivales musicales como Clazz, COMA’21, Festival de Ensembles, el ciclo de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, se podrá disfrutar de nuevas propuestas como Voddo Cello de Imany o distintos recitales de solistas clásicos. Tras la buena acogida del público en la temporada 20/21, las Noches del Canal seguirán convirtiendo sus salas en un club musical nocturno ofreciendo conciertos en un espacio escénico privilegiado.

El público podrá disfrutar de festivales ya consolidados como el Festival de Otoño, que cumple este año su edición 39, Madrid en Danza, Teatralia, Suma Flamenca o el FIAS Festival Internacional de Arte Sacro y a su vez, descubrir nuevas apuestas creativas como Canal Baila, con creaciones de jóvenes coreógrafos residentes del Centro Coreográfico Canal, Canal Vibes, ciclo en colaboración con la SGAE centrado en el jazz, Canal Street, que cumple su tercera edición llevando la danza urbana de la calle a los escenarios, Canal Connect, una singular muestra de arte y nuevas tecnologías, Fever Festival de videoarte y danza.

La danza seguirá siendo uno de los pilares de la programación de los Teatros del Canal, que contará con artistas de la talla de Akram Khan, Pina Bausch Foundation, Carmen Werner, Daniel Doña, Cesc Gelabert y Morton Feldman, Nazareth Panadero, Peeping Tom, Antonio Ruz con Isabel Villanueva, Teac Damsa Company, Aracaladanza, Florentina Holzinger o el Ballet Nationale de Marseille.

El Centro Coreográfico Canal, un lugar único en Europa

Consolidado como gran casa de la danza en Madrid, el Centro Coreográfico Canal seguirá haciendo posibles todos los pasos del proceso creativo coreográfico, desde la investigación o la creación de los proyectos hasta su puesta en escena. Esta temporada contará además con una herramienta de reserva de espacios de trabajo que permitirá que las compañías dispongan de los estudios de danza de forma autónoma pudiendo así optimizar el funcionamiento situándose a la vanguardia como centro de referencia de la creación, la investigación y el trabajo coreográfico.

Flamenco, nuevas propuestas y actividades paralelas

El flamenco tendrá también un lugar especial en la temporada 21/22 con Proyecto Cano&Aibar, Andrés Marín, Ángel Rojas Flamenco Dance Project, Rafaela Carrasco, Carmen Cortés, Pepe Luis Carmona Habichuela, o la nueva producción de María Pagés.

Las familias también serán las protagonistas esta temporada con una programación que busca crear un punto de encuentro entre generaciones con el arte como hilo conductor con propuestas como Les 7 doigts de la main, un espectáculo de circo. El público se convierte también en protagonista en las diferentes actividades paralelas a la programación: encuentros con el público, actividades, cafés literarios, domingos en familia, etc.

La Cuarta Sala, el espacio creativo virtual que arrancó durante el confinamiento, continúa brindando un canal único entre los artistas y el público con un lenguaje propio. Así mismo, los diferentes espacios de los Teatros del Canal se abrirán a propuestas artísticas rompedoras con exposiciones y performances que ofrecerán nuevas ópticas desde sus pasillos, halls e instalaciones.