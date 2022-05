La Comunidad de Madrid patrocinará el Mad Cool Festival 2022 por su potencial de atracción turística

La Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana, en su reunión del Consejo de Gobierno, el patrocinio al Mad Cool Festival 2022 con 1.089.000 euros, un apoyo vinculado al potencial de atracción turística de esta cita musical que, en su última edición, celebrada en 2019, generó un impacto de 53 millones de euros en la economía regional.

El Gobierno autonómico lleva a cabo esta actuación con el fin de seguir avanzando en la recuperación del turismo internacional tras la pandemia. Así, en el anterior Mad Cool Festival se reunió a un total de 186.128 personas, el 30% de procedencia extranjera. Este acto cultural, que no pudo celebrarse en 2020 y 2021 por la situación epidemiológica, regresa este año del 6 al 10 de julio.

Reconocida como la cita musical con mejor cartel por New Musical Express, una revista británica de referencia, Mad Cool contará en su vuelta con más de 140 actuaciones de artistas de prestigio mundial, entre los que se incluyen Metallica, Twenty One Pilots, Placebo, Imagine Dragons, The Killers, Muse, Queens of the Stone Age, Faith No More, Kings of Leon, Florence + The Machine, Pixies, Nathy Peluso y Natos y Waor.

Para el Ejecutivo madrileño este evento, del que se han celebrado hasta el momento cuatro ediciones en las que también ha participado como patrocinador, consolida la posición de la Comunidad dentro del circuito internacional de festivales de música. Además, la región se promocionará en el encuentro como destino turístico, ya que contará con un punto de información del destino Madrid y su imagen estará visible en todos los soportes publicitarios y acciones de comunicación, con una intensa campaña digital.

Asimismo, uno de los escenarios se denominará Comunidad de Madrid y en la Noria Mad Cool habrá una cabina reservada para mostrar los lugares de interés turístico más interesantes que se pueden avistar desde ese punto.

El posicionamiento de Mad Cool como referente internacional se pone de manifiesto con la presencia entre los 712 periodistas acreditados de 29 países, un 67% más respecto a la anterior convocatoria.