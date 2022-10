Barcelona acogerá la II edición del «Future Travel Summit»

Barcelona volverá a ser la sede de uno de los eventos de tecnología aplicada al turismo líderes de Europa. El congreso, co-organizado por EU Startups, espera acoger a más de 350 profesionales de todo el mundo.

Startups, profesionales de la innovación en el sector Travel Tech, inversores y líderes del sector turístico se darán cita en el Future Travel Summit para discutir acerca de las últimas innovaciones y tendencias que darán forma al futuro de la industria.

El Future Travel Summit es una excelente oportunidad para escuchar a las mentes inspiradoras que influyen en este espacio dinámico, así como un lugar para que los profesionales del sector turístico se reunan cara a cara, compartan ideas, discutan estrategias comerciales y exploren como avanza la industria.

“Este año el evento toma más fuerza, ya que no tenemos las restricciones propias de la pandemia. Esto nos permitirá contar con un mayor número de asistentes y seguir afianzando el Future Travel Summit como uno de los eventos presenciales más importantes de la industria Travel Tech europea”, afirma Thomas Ohr, co-organizador del FutureTravel Summit.

El FutureTravel Summit acogerá también la fase final de la Pitch Competition de startups, en la que las 10 empresas finalistas lucharán para convertirse en una de las compañías más prometedoras del sector turístico.

Un lineup con grandes líderes de la industria turística europea

El FutureTravel Summit contará con la presencia de grandes figuras del sector turístrico como Raúl González, CEO de Barceló Hoteles y Resorts; Gonzalo Carpintero, VP Operations & Head of Business Transformation de Radisson Hotel Group; Erika de Santi, CEO de WeRoad o Alexander Gevers Deynoot, Global Director of Chains at Hopper, además de otros expertos y líderes de la industria turística.

Se ha creado una agenda imperdible para inspirar conexiones y debates, así como para compartir estrategias y tendencias globales que están haciendo avanzar a la industria. El evento busca explorar los cambios que están aquí para quedarse después de la pandemia, analizar de qué se trata realmente la sostenibilidad, así como el futuro de la personalización y los viajes basados en la comunidad. Los líderes de la industria y los creadores de cambios ofrecerán charlas y paneles interesantes.

Además de los inspiradores discursos y los paneles de discusión que invitan a la reflexión, también se llevará a cabo una Pitch Competition, en la que 10 startups de viajes y hotelería en etapa inicial competirán para demostrar que pueden convertirse en una de las empresas travel más prometedoras del mundo. La competición ha recibido alrededor de 200 solicitudes, de las cuales se han seleccionado cuidadosamente 10 finalistas que disputarán la fase final de la competición gracias a su contribución a la innovación en la industria TravelTech.

El Futute Travel Summit tendrá lugar en el Hyatt Regency Tower el 4 de noviembre. Las entradas ya están disponibles en la web del evento. https://futuretravel.com/futuretravel-summit/