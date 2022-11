TIS 2022 pondrá el foco en la economía del dato, el futuro del sector hotelero y el turismo inclusivo

La agenda del segundo día de TIS – Tourism Innovation Summit 2022, celebrada en el recinto FIBES (Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1. Sevilla) del 2 al 4 de noviembre, se centrará en la gestión de la economía del dato para dar respuesta a los desafíos presentes y futuros de la industria con foco, entre otros, en los países miembros de la Unión Europea. También serán relevantes las nuevas tendencias y oportunidades de adaptarse al futuro del sector hotelero, así como las estrategias para impulsar el turismo inclusivo.

La segunda jornada arrancará con la ponencia de Wouter Geerts, Director Research de Skift, que analizará, a partir de los datos, los desafíos actuales y futuros de la industria turística, así como las oportunidades que surgen ante tiempos inciertos.

Por su parte, Felipe Formariz, subdirector general de Estrategia y Servicios al Sector Turístico en Turespaña, debatirá con Itsván Ujhelyi, vice-chair of Transport and Tourism Committee del Parlamento Europeo, Kristiina Hietasaari, Senior Director de Visit Finland y Business Finland, y Morena Diazzi, responsable de Emilia Romagna Region, sobre cómo los destinos turísticos europeos están abordando los desafíos geopolíticos, económicos, sanitarios y energéticos actuales y qué tipo de soluciones prevén para desarrollar la resiliencia del turismo en el futuro, para lo que se necesita el apoyo de la UE.

La digitalización también será un aspecto relevante en esta segunda jornada. Jorge Traver, Country Representative, Spain & Portugal de ETOA, y Sérgio Guerreiro, Director, Knowledge Management and Innovation de Turismo de Portugal, expondrán las mejores prácticas del empleo del Big Data para obtener una visión global realista sobre las estrategias de la industria de viajes en los países miembros de la Unión Europea.

Los líderes mundiales del TIS analizarán, asimismo, cómo se está transformando la industria hotelera. Fernando Cuesta, SVP Hospitality Europa de Amadeus, aportará su visión sobre el futuro de la distribución de los hoteles junto a otros nombres de primer nivel como Charlie Cowley, cofundador de Impala, o Rafael Rubi, Sales & Marketing Senior Director EMEA de Palladium Hotel Group. Por su parte, Tim Hentschel, cofundador y CEO de HotelPlanner, compartirá su perspectiva sobre la nueva era del sector y las estrategias que pueden seguirse para dar respuesta a las demandas que se avecinan.

Otro aspecto importante que se tratará en TIS será financiación europea para la transición turística. Carlos Romero, R&D Director de Segittur, Josep Rodríguez, Responsible for International Relations, Tourism Department & Coordinator of the MED Sustainable Tourism Community en la Diputación de Barcelona, y Cristina Núñez, Directora de NECSTouR abordarán las principales oportunidades para financiar la evolución turística hacia la sostenibilidad.

La diversidad y la inclusión también marcarán la agenda del segundo día de TIS2022. César Álvarez, Strategic Projects Directo en Meliá Hotels International, Sergio Zertuche, Chief Sales & Marketing Officer de Palladium Hotel Group y Oriol Pàmies, President & Founder de Queer Destinations expondrán cómo el colectivo LGTBIQ+ ha sido uno de los primeros en volver a viajar tras la pandemia y qué acciones están realizando las empresas líderes de la industria para recibirlos de la mejor manera posible.