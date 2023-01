María Valcarce: «España es una gran potencia turística con una industria líder en competitividad»

«España es una gran potencia turística con una industria turística nacional que ha sido líder en competitividad año tras año y que trabajará duro por recuperar posiciones», afirma la directora de la feria, confirmando que todos los países y empresas relacionadas con el sector turístico están apostando de forma decidida por contribuir al renacer turístico mundial.

Prueba de ello es el importante crecimiento registrado en todos los parámetros de la feria este año. Fitur 2023 reunirá en total a 8.500 participantes con presencia de todas las comunidades autónomas, de empresas y destinos de 131 países, 90 de ellos con representación oficial internacional, encabezados por Guatemala, que este año participa como País Socio Fitur 2023.

Además, la estimación de visitantes superará los 120.000 profesionales y se situará entre 80.000 y 90.000 visitantes de público general durante el fin de semana que dura la feria.

«Estos datos muestran un sector dinámico, revitalizado y que persigue crecer y consolidar la recuperación que se ha venido produciendo en los últimos meses», asegura la directora en una entrevista concedida a Europa Press.

El año 2022 ha sido un año de recuperación en todo el mundo, si bien no todos los destinos han avanzado a la misma velocidad. Algunos destinos han sufrido aún cierres globales de fronteras y aperturas selectivas debido a la pandemia y otros como Rusia o Ucrania se han visto influidos por temas más graves por la guerra.

La directora de la feria confirma que Rusia este no estará en Fitur este año. «Las entidades rusas que han participado en ediciones anteriores no han solicitado estar presentes este año en la feria y por tanto no hemos tenido que gestionar esta situación», ha explicado Valcarce.

El turismo en la recuperación económica de España

En su opinión, el turismo seguirá cumpliendo un papel esencial en la recuperación económica española. Así explicó que en estos momentos el turismo es responsable del 12,4% del PIB español de modo directo más un 8% adicional indirectamente y del 13% del empleo, además de ser el sector que más nuevos empleos genera en España.

«Nos conviene proteger y potenciar la industria turística, porque ha demostrado ser un motor económico imprescindible para nuestro país», ha argumentado la directora de una de las ferias turísticas más grandes del mundo.

Para Valcarce, el modelo turístico español «está cambiando» y ya no se buscan retos cuantitativos sino «un desarrollo cualitativo de mejor impacto y alineado con los criterios de sostenibilidad que la industria turística ha abrazado hace tiempo y que son el hilo conductor de las propuestas que Fitur muestra a lo largo de sus stands y sesiones».

Por todo ello España continúa trabajando en distintas estrategias para atraer a un turista de mayor calidad dependiendo de los territorios y sus diferentes recursos turísticos. Los más importante sería potenciar el largo radio, las estancias más largas, determinados países emisores así como nuevas tipologías turísticas.

«En Fitur tratamos de reunir a toda la cadena de valor del turismo y desarrollamos nuevas secciones allí donde emergen oportunidades.

Este año, nace Fitur Sports, nuestro nuevo vertical de turismo deportivo que pretende precisamente dinamizar una tipología que atrae a un viajero desestacionalizado y de mayor gasto medio».

Como cada año, Fitur dará un papel destacado a aspectos relacionados a la innovación, transformación digital y tecnología, así como temas relacionados con el desarrollo sostenible y la accesibilidad.

La sostenibilidad será un elemento fundamental y un hilo conductor de la feria tanto para empresas como para destinos ante la exigencia progresiva de los clientes. Fitur cuenta con un Observatorio de Sostenibilidad Fiturnext que estudia los diferente retos de sostenibilidad para detectar acciones de impacto positivo que sean replicables y de este modo promover buenas prácticas de sostenibilidad.

Este año Fiturnext se centra en el turismo regenerativo, en cómo el turismo puede contribuir a la regeneración del medio. En años anteriores se han analizado temas de accesibilidad, de igualdad de género y de contribuciones al bienestar de las economías locales a las que se ha apoyado.

Además, desde la feria se sigue apostando por el formato online como instrumento fundamental en la era postpandemia y una edición más se pondrá en marcha Fiur Live Connect que discurrirá en paralelo a la feria física.

«Esta plataforma ha venido para quedarse porque es un complemento que añade valor al encuentro presencial; permite preparar la feria mejor, optimizar contactos y gestiones, hacer seguimiento de acciones amplía el marco temporal y geográfico del evento», explicó la directora de la feria para quien, no obstante, «lo esencial de Fitur es el encuentro cara a cara».