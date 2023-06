AirTag: El ‘artefacto’ simple y barato que se ha convertido en el accesorio de viaje más popular entre los turistas del mundo

¿Su nombre? Bueno, tiene varios. Para ti, puede ser Tile, Chipolo, Pebblebee o, en su encarnación más conocida, AirTag. Así es: compacto, portátil y capaz de recuperar tu equipaje. Así de efectivo es este rastreador de equipaje.

Lo hemos podido comprobar el pasado año cuando las aerolíneas y los aeropuertos despidieron personal, lo que provocó un caos en los viajes. La falta de manipuladores de equipaje y el creciente número de viajeros, significaron que las maletas no se cargaban y/o que no se retiraban lo suficientemente rápido de los aviones y que los equipajes abandonados se acumularan por miles en los terminales aéreos. Y para más inri, muchas de ellas con destino desconocido.

La tasa de manejo de equipaje aumentó un 74,7% en 2022 en comparación con el año anterior, según datos de SITA, que ofrece diversas soluciones informáticas (incluido el rastreo de equipaje) para la industria de la aviación. De cada 1.000 maletas que se llevan a los cielos, 7,6 se perdieron el año pasado, en comparación con las 4,35 por cada 1.000 en 2021 y las 5,6 por cada 1.000 en 2019.

Las maletas de los vuelos internacionales tienen ocho veces más probabilidades de ser «extraviadas» que las de los vuelos nacionales, debido a la posibilidad de transferencias (las conexiones representan casi la mitad de los incidentes). Sin embargo, no es necesario tener un itinerario complejo para que la aerolínea pierda tu maleta; asombrosamente, el 17% de las maletas mal manejadas en 2022 simplemente nunca se cargaron en el avión.

«El repentino aumento en los viajes ha llevado a interrupciones cada vez mayores que se ven agravadas por la escasez de personal capacitado», escribió Thomas Romig, vicepresidente de seguridad, protección y operaciones del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) en un informe para SITA este año.

Este 2023 podría ser aún peor, según Rory Boland, editor de la revista de consumo británica Which Travel.

«Existen problemas significativos con el equipaje perdido este año, y es probable que esto empeore aún más en el período de mayor afluencia de viajeros este verano. No se trata solo de que alguna maleta se pierda, sino de que los aviones despeguen sin equipaje debido a la escasez de personal, lo que impide cargarlos a tiempo».

Si nunca has perdido una maleta, probablemente no sabes lo que significa encoontrarte en esa situación. «Si has perdido una maleta una vez, probablemente quedas marcado de por vida», dice la escritora de tecnología Kate Bevan, a quien le ha sucedido dos veces.

Los más afortunados recibirán una llamada o un correo electrónico informándole que se ha localizado tu maleta perdida. En caso contrario, estarás esperando indefinidamente, siempre preguntándote qué le sucedió a tu equipaje.

Pero si colocas un dispositivo de rastreo en el interior, como están descubriendo cada vez más personas, puedes decirle a la aerolínea dónde se encuentra.

Y aunque ubiques dónde está tu equipaje, esto no garantiza que lo recuperes, pero tendrás más posibilidades de luchar por ello.

«Para mí, los dispositivos de rastreo son esenciales porque te ayudan a ayudar a la aerolínea a encontrar tu equipaje más rápido, pero también te brindan tranquilidad de que recuperarás tus pertenencias en algún momento», dice Boland.

Lufthansa intentó prohibir los AirTags es sus aviones

En octubre del año pasado la aerolínea Lufthansa intentó prohibir que los viajeros llevaran AirTags en sus equipajes alegando problemas de seguridad.

“La aerolínea alemana Lufthansa dijo que no prohibirá AirTags y otros rastreadores Bluetooth en el equipaje facturado. Pero, tras recibir orientación de las autoridades de aviación alemanas, dio marcha atrás y confirmó que los ‌AirTags‌ no representan un riesgo para la seguridad en el equipaje debido a su baja batería y potencia de transmisión”.