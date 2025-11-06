CATA galardona en Londres el talento que promueve y conecta a Centroamérica con el mundo

La Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA, por sus siglas en inglés) dio a conocer a los ganadores de los Centroamérica Media & Trade Travel Awards 2025, durante una inspiradora ceremonia celebrada el lunes 3 de noviembre en Rae’s at OMEARA, en el corazón de Londres, en vísperas de la feria World Travel Market (WTM).

Estos galardones anuales reconocen la excelencia periodística, la creatividad de los creadores de contenido y el compromiso del sector turístico británico —incluidos turoperadores y agencias mayoristas— en la promoción de los destinos de Centroamérica y la República Dominicana como joyas únicas del turismo mundial.

Los premios distinguen tanto a medios tradicionales como a creadores de contenido digital y socios del sector turístico del Reino Unido que han impulsado con pasión los viajes hacia Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana.

Ganadores de los Centroamérica Media & Trade Travel Awards 2025

REPORTAJE TURÍSTICO DEL AÑO – REVISTA (IMPRESA O DIGITAL)

Farida Zeynalova, How this guide is preserving Maya culture through food – National Geographic Traveller.

REPORTAJE TURÍSTICO DEL AÑO – PERIÓDICO O MEDIO DE NOTICIAS

Jane Mulkerrins, The under-the-radar Central American spot that’s increasingly cool – The Times.

ENTRADA DE BLOG DEL AÑO (IMPRESA O DIGITAL)

Andrew Sim & Emily Gough, 13 Wonderful Things to do in Xela | Our Favourite Place in Guatemala – Along Dusty Roads

CREACIÓN DE CONTENIDO DEL AÑO

Anna Merabishvili, El Salvador Travel Vlog | This country BLEW my mind! – No Space In My Passport

CREACIÓN DE CONTENIDO DEL AÑO SOCIO COMERCIAL DEL AÑO – VOTADO POR LOS MIEMBROS DE CATA

Audley Travel

SOCIO COMERCIAL DEL AÑO – VOTADO POR LOS OPERADORES

Rainbow Tours

Durante la ceremonia, medios de comunicación, creadores de contenido y representantes del sector turístico británico compartieron un espacio de encuentro en el que la inspiración y la pasión por contar historias auténticas fueron las verdaderas protagonistas.

Boris Iraheta, Secretario General de CATA, destacó: “Fue increíble reunirnos con representantes de medios y de la industria para celebrar el trabajo del sector turístico del Reino Unido en la promoción de los países miembros de CATA. Desde CATA y sus miembros, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que, con su esfuerzo y creatividad, muestran al viajero británico los encantos de Centroamérica y la República Dominicana. Nuestra cultura ecléctica, los paisajes naturales incomparables y las aventuras que ofrece la región cobran vida gracias al talento de quienes comparten nuestras historias con el mundo.”

Con esta edición, los Centroamérica Media & Trade Travel Awards reafirman el compromiso de CATA por fortalecer los lazos con los mercados europeos y reconocer a quienes inspiran a descubrir una región que, más que un destino, es una experiencia transformadora.