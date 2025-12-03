La compañía recalca que ni la familia propietaria ni Begoña Gómez realizaron gestiones ni pagos vinculados al expediente

Air Europa desmiente pagos e intermediación en la concesión de la ayuda SEPI 2020

Reitera que todo el proceso se ajustó a la normativa y que ha solicitado la rectificación de la información difundida por OK Diario, conforme a la Ley Orgánica 2/1984.

Ante la entrevista realizada por OK Diario al señor Koldo García y las informaciones posteriores publicadas por algunos medios haciéndose eco de sus declaraciones, relacionadas con el proceso de concesión de préstamos de la SEPI con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas en 2020, Air Europa quiere aclarar lo siguiente:

Ni Air Europa ni miembro alguno de la familia propietaria valoró, comentó, consideró, ni realizó pago alguno a la señora Begoña Gómez por ninguna actividad relativa a la concesión de dicha ayuda, ni por ninguna otra actividad.

En ningún momento se solicitó a la señora Begoña Gómez intermediación o gestión alguna con relación al mencionado procedimiento administrativo, en el que no tuvo intervención alguna.

Toda la tramitación del expediente administrativo correspondiente a la concesión de la ayuda se realizó con plena sujeción a los principios y normas que regulaban dicho procedimiento administrativo y mediando el correspondiente informe favorable de cuantos órganos administrativos, empresas consultoras y despachos de abogados intervinieron en el procedimiento.

Asimismo, y a la vista del contenido de la noticia con la que OK Diario difundió la mencionada entrevista, Air Europa ha solicitado a este medio la publicación de un texto de rectificación de dicha información, al amparo de lo dispuesto por la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora de este derecho.

