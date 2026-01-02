Grandes escapadas: Omán, uno de los destinos culturales más destacados en 2026

En el corazón de la Península Arábiga, Omán se prepara para vivir un año inolvidable. En 2026, el sultanato celebra una efervescencia cultural y patrimonial sin precedentes que invita al mundo a descubrir su alma: un país donde la tradición se entrelaza con la modernidad, y donde el arte, la historia y la hospitalidad se convierten en pilares de una experiencia única.

La Royal Opera House de Muscat, joya arquitectónica y epicentro cultural del país, celebra su decimoquinto aniversario con una temporada excepcional que combina grandes estrenos internacionales con homenajes a la herencia omaní. La exposición Omán y el mundo simboliza esa fusión entre pasado y futuro, convirtiendo este recinto en un espacio donde brillarán el talento, la creatividad y el diálogo entre culturas.

A pocos kilómetros, la majestuosa Gran Mezquita del Sultán Qaboos cumple su primer cuarto de siglo. Sus mármoles blancos, los versos del Corán finamente tallados y su impresionante cúpula hacen de este santuario un icono del arte islámico contemporáneo , donde espiritualidad y belleza se funden en perfecta armonía.

El calendario de celebraciones continúa con los 20 años del reconocimiento de los sistemas de irrigación Aflaj como Patrimonio Mundial de la UNESCO: una red de canales milenarios que aún hoy abastecen vida en los paisajes áridos del país, testimonio vivo de la ingeniería ancestral y del vínculo del pueblo omaní con la tierra.

En la costa, el histórico puerto de Sur festeja cinco siglos de historia marinera. Desde sus astilleros siguen zarpando los tradicionales barcos dhow , embarcaciones que evocan las antiguas rutas comerciales con África y Asia. Su elegancia y su resistencia al viento son el reflejo del espíritu aventurero del pueblo omaní .

A unas dos horas de la capital, Nizwa, la antigua capital religiosa y política del Imanato, celebra aproximadamente 1.500 años de historia. Su fuerte monumental, su zoco tradicional y el verde oasis que la rodea la convierten en un refugio atemporal donde cada piedra guarda el eco de los siglos.

Y en el extremo sur, Salalah, la ciudad del incienso, alcanza los dos mil años de esplendor histórico. Durante la temporada del khareef , su paisaje se transforma en un tapiz verde bajo cielos nublados y brisas frescas, ofreciendo un espectáculo natural único en el mundo árabe.

2026 será el año para enamorarse de Omán , un destino que combina historia milenaria, riqueza natural y una vibrante vida artística. Entre desiertos dorados, fortalezas legendarias, playas vírgenes y una hospitalidad genuina, el sultanato se revela como la gran joya aún por descubrir del Golfo Arábigo.

Omán espera —y promete— una experiencia que toca el alma y despierta los sentidos.