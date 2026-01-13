Madrid alcanzará un impacto récord de 28.500 millones del turismo en 2025

El turismo seguirá siendo en 2025 uno de los grandes motores de la economía madrileña. La Comunidad de Madrid alcanzará un impacto histórico de 28.569 millones de euros derivados de la actividad turística, lo que supondrá el 8,7% del PIB regional. Así lo recoge el informe IMPACTUR Madrid, elaborado por la patronal Exceltur en colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que estima un crecimiento del 7% respecto a 2024.

“Estamos ante un sector que refuerza su papel como pilar del desarrollo económico y la prosperidad de la región, con un modelo sostenible y alineado con el estilo de vida madrileño”, señaló el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, durante la presentación del estudio en Forbes House.

El dinamismo del turismo en Madrid se apoya especialmente en el aumento del consumo de los visitantes extranjeros, que crecerá un 9,6%, y en una sólida inversión empresarial (+6,9%). También contribuyen el repunte del gasto público (+4%) y el de los turistas nacionales (+2,7%). Tras la euforia pospandemia, cuando el sector registró crecimientos extraordinarios del 21,5% en 2023 y del 13,2% en 2024, las cifras apuntan ahora hacia una fase más estable y sostenible.

En materia laboral, el turismo registró en 2024 su mayor contribución al empleo: 317.537 puestos, un 9,8% más que el año anterior, lo que equivale al 8,3% de todos los trabajadores de la región. Desde 2019, el sector ha impulsado el 16,6% del nuevo empleo creado, gracias, sobre todo, a la expansión de empresas de alojamiento (+9%), ocio y cultura (+10,9%), transporte aéreo (+18,6%) y alquiler de vehículos (+47,8%).

El impacto fiscal también es notable. Solo en 2024, los ingresos públicos relacionados con la actividad turística alcanzaron los 9.972 millones de euros.

Más allá de la capital, el informe subraya que el turismo madrileño mantiene un modelo equilibrado, con solo 3,3 turistas por cada 100 residentes —muy por debajo de la media española (7,3)—. De hecho, 156 de los 179 municipios de la Comunidad (el 87%) cuentan con oferta de alojamiento, y en casi una quinta parte el turismo representa más del 10% del empleo local.

Durante 2024, llegaron a la región 16,5 millones de turistas —8,8 millones de ellos internacionales—, y el gasto total ascendió a 19.595 millones de euros, un 17,5% más que en el ejercicio anterior. Un ritmo que confirma que Madrid no solo atrae cada vez a más visitantes, sino que también genera un turismo de mayor valor añadido.