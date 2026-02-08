Tailandia sigue siendo el destino favorito para el viajero español

Tailandia se consolida en 2025 como uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo, al lograr 32.974.321 visitantes internacionales y superar con claridad las cifras de 2024. En este contexto de crecimiento global, España destaca de forma especial con un récord histórico de 216.249 turistas.

Este impulso se extiende a todo el mercado del sur de Europa, que registra un notable incremento interanual del 22,49%, confirmando el creciente interés de la región mediterránea por la riqueza cultural, natural y gastronómica del país asiático.

La Autoridad de Turismo de Tailandia subraya el alto valor del mercado español, caracterizado por estancias medias de alrededor de 14 días, un elevado nivel de gasto y una clara preferencia por experiencias culturales y de naturaleza, a menudo combinadas con destinos de playa en el sur del país.

Este posicionamiento estratégico se fortaleció en FITUR 2026, donde la Autoridad de Turismo de Tailandia presentó su nueva narrativa global “Unforgettable Experience: Healing is the New Luxury”, centrada en el bienestar, los viajes con propósito y las experiencias transformadoras. El stand ofreció una inmersión en la esencia del destino a través de danzas tradicionales, masajes regionales, workshops de wellness y exhibiciones de Muay Thai.

Además, se organizó un networking lunch en el que participaron altas autoridades turísticas tailandesas, medios de comunicación, agencias de viajes y tour operadores españoles. Thapanee Kiatphaibool, gobernadora de la Autoridad de Turismo de Tailandia, presentó las oportunidades y expectativas para 2026. El evento contó también con Carla de Bulgaria, quien aportó su visión íntima del destino y reveló joyas ocultas del país.

De cara a 2026, Tailandia desplegará un vibrante calendario de festivales, nuevos eventos y experiencias únicas para seducir a viajeros de todo el mundo.