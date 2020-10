El pasajero se niega a ponerse la mascarilla, es abofeteado por su esposa y se desata una pelea masiva

Y encima, además del bochorno, una multa de órdago.

Un pasajero de easyJet que se negó a usar una mascarilla fue abofeteado por su esposa tras haber provocado una pelea masiva con otros viajeros.

Las impactantes imágenes, que se han hecho virales, muestran a un hombre lanzando proclamas contra todo lo que sea cubrirse la cara y llamando a su esposa «imbécil», durante un vuelo de Manchester a Tenerife, el 6 de septiembre de 2020.

Según informa Daily Mail, en el inicio del vídeo, se escucha al pasajero decir:

«Os están mintiendo a todos, cuánto más tiempo usen las mascarillas, más tiempo durará».

Y continúa:

«Hablo en serio, quitáosla, defendeos».

Easyjet passenger refusing to wear mask gets slapped by his wife https://t.co/sDQdm8ub0Q

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 20, 2020