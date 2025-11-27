La dictadura bolivariana sanciona a seis aerolíneas y deja sin licencia a Iberia por suspender vuelos

Venezuela cumplió su amenaza y ejecutó un golpe aéreo que retumba en los cielos del Caribe: este miércoles revocó la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales, acusándolas de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas por Estados Unidos. La medida, anunciada tras expirar el plazo otorgado a las compañías para reanudar sus operaciones, agrava el aislamiento del país y provoca un caos sin precedentes en los aeropuertos de la región.

La resolución, comunicada por el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), afecta directamente a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol. Todas ellas habían cancelado vuelos hacia y desde Caracas luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos advirtiera sobre los “riesgos potenciales” de sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe debido al incremento de tensiones militares.

Caos en los aeropuertos y enojo en los mostradores

Desde primeras horas de la mañana, el caos se apoderó de los aeropuertos de Madrid, Lisboa, Bogotá y São Paulo. Cientos de pasajeros quedaron atrapados entre incertidumbre y maletas, sin alternativas de vuelo ni respuestas claras. En Maiquetía, principal terminal aérea de Venezuela, viajeros desesperados buscaban reprogramaciones imposibles mientras las pantallas mostraban una interminable lista de cancelaciones.

En el aeropuerto de El Dorado (Bogotá), decenas de familias venezolanas denunciaron que sus conexiones internacionales fueron anuladas sin aviso previo. “Nos dijeron que no habrá vuelos hasta nuevo aviso. Nadie sabe cuándo podremos volar”, comentó una pasajera atrapada en la sala de embarque. En Barajas, algunos grupos improvisaron protestas ante los mostradores de Iberia y TAP, exigiendo reembolsos y asistencia.

“Decidimos quién vuela y quién no”

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, reafirmó que el Gobierno “decide quién vuela y quién no”, defendiendo la medida como un acto de soberanía frente a lo que define como “presiones imperiales”. “Si en 48 horas no reanudaban sus vuelos, que no los reanuden más. Ellos se quedan con sus aviones, nosotros con nuestra dignidad”, sentenció el número dos del chavismo.

Por el momento, solo un puñado de aerolíneas mantiene operaciones en el país: Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, junto a las locales Avior y Conviasa. Sin embargo, las agencias de turismo temen un colapso en las rutas regionales durante el periodo navideño, tradicionalmente una de las épocas de mayor demanda aérea.

Washington pide “rutas especiales” mientras crece la tensión

La decisión venezolana llega en un contexto de máxima tensión en el Caribe, donde Estados Unidos mantiene un inédito despliegue militar. Pese al bloqueo de vuelos comerciales, un avión con 175 migrantes deportados procedente de Texas aterrizó sin incidentes en el aeropuerto Simón Bolívar, demostrando —según el Ministerio de Transporte venezolano— que “no existe ningún peligro real en el espacio aéreo”. Caracas denunció un “doble discurso” de Washington, al que acusa de solicitar “permisos especiales” para repatriaciones humanitarias mientras alienta a las aerolíneas a abandonar el país.

Analistas advierten que esta confrontación podría dejar a Venezuela más aislada que nunca y empujar a su población a buscar salidas por rutas terrestres o marítimas, multiplicando la crisis migratoria regional en un momento crítico.