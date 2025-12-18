Estados Unidos advierte a las aerolíneas del empeoramiento de las condiciones de seguridad en vuelos sobre Venezuela

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha emitido una nueva alerta de seguridad dirigida a las aerolíneas internacionales sobre el espacio aéreo venezolano, señalando un “empeoramiento de la situación de seguridad” al volar sobre Venezuela.

La advertencia, que se mantiene en vigencia hasta el 19 de febrero de 2026, llega como la segunda entrega en poco más de un mes y subraya un incremento de la tensión geopolítica en la región. Las compañías aéreas deben revisar de inmediato sus aviones de vuelo y consultar la información de Maiquetía (SVZM FIR), que abarca el espacio aéreo venezolano y zonas del Caribe sur y oriental, para adaptar rutas y procedimientos.

La FAA advierte que las amenazas podrían representar un riesgo para aeronaves a todas las altitudes y en todas las fases del vuelo, incluido el sobrevuelo, la llegada y la salida, y advierte además que el riesgo podría extenderse a aeropuertos y aeronaves en tierra dentro de la región afectada. Este contexto se produce en medio de tensiones entre Estados Unidos y Caracas, con operativos antinarcóticos del Comando Sur y declaraciones de altos funcionarios estadounidenses sobre posibles acciones en la región.

Implicaciones inmediatas para la aviación

Las aerolíneas deben contemplar destinos y rutas alternativas, ajustar horarios y revisar procedimientos de llegada y salida en aeropuertos cercanos a la región, lo que podría traducirse en mayores tiempos de vuelo y costos operativos.

Se esperan posibles retrasos y cambios de itinerario en vuelos que históricamente transitan por el territorio venezolano o zonas adyacentes, afectando a pasajeros y operaciones en tierra.

Los viajeros con reservas que involucran ese corredor aéreo deben estar atentos a cambios y confirmar con la aerolínea cualquier modificación de ruta o horario.

Contexto y perspectivas