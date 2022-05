Villacís destaca el atractivo de Madrid “como destino de la inversión extranjera”

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha participado esta mañana en la inauguración de Madrid Platform, una iniciativa municipal que, como ella misma ha explicado, “no es una feria”, sino un “punto de encuentro de negocios”.

La vicealcaldesa ha destacado el atractivo de Madrid “como destino de la inversión extranjera; ya que el pasado 2021, cerca del 50 % de la inversión que recibió España vino a parar a la capital”. La segunda edición de este encuentro empresarial entre Europa y América Latina, coorganizado por el Ayuntamiento de Madrid a través del Área de Economía, Innovación y Empleo que dirige Miguel Ángel Redondo, se desarrolla hasta el 25 de mayo en el Palacio de Cibeles.

La vicealcaldesa ha destacado la importancia de este hub internacional que conecta a miles de empresas, que se desarrolla en Madrid porque es el sitio perfecto para “unir Latinoamérica con Europa” y que convierte a “nuestra ciudad, en la capital de Iberoamérica en el mundo”, aprovechando, además, “los lazos comerciales, culturales, sentimentales e históricos” de España con Latinoamérica. Villacís ha animado a “aprovechar” este encuentro que genera “oportunidades de negocio” no solo en estos tres días durante los que se desarrollan las reuniones y sesiones presenciales, sino durante todo el año a través de una red que gestiona conexiones entre los participantes.

Madrid Platform es una iniciativa en la que participan miles de empresas de los dos continentes para buscar sinergias, compartir proyectos y generar inversión y progreso. Se prevé la participación de más de 700 empresas presenciales, 15.000 asistentes, 1.500 reuniones de negocio y más de 800 potenciales inversores.

Desarrollo de Madrid Platform

Esta plataforma empresarial conecta a miles de pequeñas, medianas y grandes empresas de diferentes países de Europa y América Latina entre ellas, permite conversar con expertos sobre innovación, futuro del trabajo y los objetivos de la Agenda 2030 y facilita que las empresas puedan impulsar sus proyectos a nivel internacional.

Esta nueva edición de Madrid Platform adopta el mismo formato que el año pasado con ruedas de negocio, el espacio ágora y el área de reflexión e ideas con el objetivo de ser un encuentro clave para cerrar negocios internacionales y mostrar oportunidades de inversión.

En las ruedas de negocio o reuniones con otras empresas hay agendados encuentros a través de reuniones individuales identificadas para pequeñas empresas en función de una serie de intereses identificados previamente (encuentros one on one).

El ágora es un espacio que invita a la cercanía, donde los empresarios presentarán su proyecto frente a 20 potenciales socios y/o inversores de carácter internacional. Estos proyectos giran en torno a cuatro categorías: emprendimiento e innovación, descarbonización y sostenibilidad, startups y agroalimentación y tecnología.

Finalmente, en el área de reflexión e ideas se desarrollarán presentaciones y debates a través de foros, seminarios y talleres sobre asuntos de alcance en la agenda internacional, en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Madrid Platform cuenta con un importante apoyo institucional a nivel municipal, regional y estatal, al que se suman prácticamente todas las cámaras de comercio europeas y de América Latina, así como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Consejo de Empresas Iberoamericanas (CEIB), la Fundación de Jóvenes Empresarios Iberoamericanos (FIJE), la Fundación Deporte Joven y la Fundación Euro América, entre otros, junto a numerosas empresas privadas.