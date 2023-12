Estos son los imprescindibles que debes tener en cuenta para tu viaje a Nueva York

Viajar a Nueva York es, probablemente, uno de esos viajes con los que todo el mundo sueña hacer alguna vez en la vida. Se trata, sin duda, de una ciudad reconocida a nivel mundial por sus infinitas actividades, lugares tan emblemáticos como Times Square o el barrio de Brooklyn y, por supuesto, por su arquitectura plagada de impresionantes rascacielos.

Por suerte, hoy en día podemos planificar un viaje a este destino de manera fácil y para cualquier presupuesto y, por ese motivo, en este post queremos contarte cuáles son los elementos imprescindibles que debes tener en cuenta al organizar tu próximo viaje a Nueva York: desde cómo reservar los vuelos y reunir la documentación, hasta los mejores lugares para alojarse, la necesidad de contratar un seguro de viaje o la posibilidad de comprar una tarjeta de actividades como la New York Pass para aprovechar al máximo tus días en la ciudad.

Vuelos y documentación necesaria

El primer paso para organizar un viaje a Nueva York es conseguir unos vuelos a buen precio. Para esto, lo mejor es consultar en algún comparador de tarifas como Skyscanner y realizar diferentes combinaciones de horarios y escalas para lograr el mejor equilibrio entre tus necesidades y un buen precio. Al ser un viaje de tanta distancia y en el que los vuelos a menudo han de comprarse con mucha antelación, también te recomendamos que contrates un seguro de viaje a Nueva York que cubra una posible cancelación de los vuelos y la pérdida de equipaje.

Respecto a la documentación, Estados Unidos no exige un visado demasiado complicado para los turistas españoles. Únicamente tendrás que tener tu pasaporte en vigor con una caducidad posterior al viaje y rellenar el visado ESTA, que te ahorrará el trámite de tener que pedir un visado en la embajada estadounidense. Para conseguirlo, solo tendrás que rellenar la solicitud en la web oficial y pagar la tasa de 21$, como mínimo con 72 horas de antelación al viaje.

Alojamiento y comida en Nueva York

Respecto al alojamiento, déjanos decirte que Nueva York es un destino donde los precios de los alojamientos suelen ser bastante elevados y los espacios de las habitaciones bastante pequeños en comparación con otras ciudades. No obstante, también es cierto que se trata de una ciudad con muchísima oferta, por lo que puede resultar sencillo encontrar una buena relación calidad precio adaptada a tu presupuesto. En este sentido, lo más recomendable es buscar un alojamiento céntrico dentro de la isla de Manhattan. Midtown, Lower Manhattan o la zona de Central Park son buenas opciones para no perder demasiado tiempo en los desplazamientos y tener todos los puntos turísticos a mano.

En cuanto a la comida, también tenemos que decir que los restaurantes en Nueva York suelen ser caros. Por el contrario, esta es una ciudad que ofrece muchísimas alternativas para disfrutar de su comida callejera, por lo que estamos seguros de que encontrarás la manera de combinar ambas opciones para adaptarlas a tu presupuesto. Además, un buen tip es que en Nueva York existen muchísimos locales de comida para llevar, que pueden ofrecerte platos deliciosos a muy buen precio para que los disfrutes en tu lugar favorito o en un picnic en el parque.

Seguro de viaje para Estados Unidos

El seguro de viaje para ir a Nueva York, y en general a todo Estados Unidos, es algo totalmente imprescindible. Los gastos médicos y hospitalarios en este país suelen ser enormes, por lo que la mejor opción es llevar contratado un seguro de este tipo desde el país de origen. Así, esta póliza se encargará de darte soporte durante tu viaje, cubriendo los gastos médicos que te pudieran surgir mientras estás en el extranjero. Para esto, puedes aprovechar este descuento IATI Seguros, una compañía especializada en seguros de viaje con la que podrás viajar tranquilo a buen precio y con pólizas adaptadas a tus necesidades.

Tarjetas de atracciones

Una buena alternativa para sacarle el máximo partido a tus días en Nueva York es que adquieras una tarjeta de atracciones, que incluya la entrada a museos, lugares emblemáticos como el Empire State o la Estatua de la Libertad, miradores, tours guiados, buses turísticos y mucho más. Las principales tarjetas de atracciones que te recomendamos son la New York Pass, la Go City New York y la Sightseeing Pass y todas ellas tienen pases desde 1 a 10 días consecutivos para que puedas amortizarlas. Esta opción es más que recomendable si vas a visitar muchas atracciones de pago de la ciudad, ya que te permitirá ahorrar más dinero que si comprases cada entrada por separado.

Planifica tus rutas andando por la ciudad

Para terminar, el último elemento imprescindible de cualquier buen viaje a Nueva York es planificar bien las rutas andando por la ciudad. Deja un día para hacer una excursión o conocer algún otro barrio fuera de Manhattan como Queens o Brooklyn y el resto de jornadas aprovéchalas caminando por todas las calles y atracciones que esta ciudad tiene para ofrecer. Existen infinidad de rutas ya planificadas en internet: simplemente divídelas por días y sácale el máximo provecho a cada distrito según tus gustos.