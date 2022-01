EEUU, preparada para el peor escenario en Ucrania: pone en alerta elevada a más de 8.500 soldados

Ante la tensa situación que se está viviendo en el conflicto de Rusia con Ucrania, el Pentágono puso, este jueves 27 de enero, en «alerta elevada» a sus 8.500 hombres.

No es una decisión tomada a la ligera. Entre ellos hay equipos de combate y de infantería.

John Kirby, portavoz del Pentágono, detalló que entre esos equipos enviados, estaban la división 82 aerotransportada y el cuerpo 18 aerotransportado.

La primera de ellas se especializa en infantería, la envía el Departamento de Defensa para responder a crisis en cualquier parte del globo en un intervalo de 18 horas. El cuerpo 18 aerotransportado por su parte, es capaz de desplegarse de forma casi instantánea por aire, tierra o mar.

Kirby aseguró que esas fuerzas aún no han sido activadas, y que en caso de desplegarse lo harían dentro de la OTAN, aún así no descarta desplegar las tropas que ya tiene situadas en Europa. El portavoz insiste en que desde Washington estudian los despliegues y movilizaciones de soldados rusos a la frontera con Ucrania, aunque matiza para evitar preocupar a la población que esas movilizaciones no suponen un incremento «dramático», pero tampoco «esclerótico».

La tensión entre Rusia y Estados Unidos se debe a la movilización de 100.000 militares rusos hacia la frontera ucraniana, este incidente eleva la preocupación mundial por un posible ataque coordinado de la Rusia de Vladimir Putin a Ucrania, desde Washington consideran el ataque «inminente».

El diálogo de esta semana en París, con la crisis diplomática a flor de piel, dejó claro que las conversaciones «no fueron sencillas», y esperan que la situación se pueda calmar con la próxima ronda de conversaciones que tendrá lugar dentro de dos semanas en la capital alemana, Berlín, según anunció el enviado especial por el Kremlin, Dmitri Kozak.

En palabras del propio Kozak, en la rueda de prensa que hubo tras la reunión de ocho horas con los consejeros diplomáticos de Ucrania, Francia y Alemania “Necesitamos una pausa adicional. Esperamos que este proceso tenga resultados en dos semanas”

En una declaración conjunta del Cuarteto de Normandía, nacido en 2014 para hacer frente y poner fin a la crisis ucraniana, reafirman su apoyo a los acuerdos de paz de Minsk “como base de trabajo” y se comprometen a intentar “mitigar” las discrepancias. Para apoyar esta declaración, han acordado un alto al fuego, por lo menos hasta que se reúnan en Berlín en las fechas establecidas.