Zelenski rechaza el ofrecimiento de Estados Unidos para evacuarle de Kiev

Si llega a ser Josep Borrell, a buen seguro que a estas horas estaba ya en territorio seguro.

Pero Volodímir Zelenski tiene más agallas que el socialista y ha dicho no al ofrecimiento de Estados Unidos para ayudarle a escapar de Kiev, la capital ucraniana.

La Casa Blanca ya estaba preparada para evacuar al presidente de Ucrania ante la amenaza real de ser capturado o asesinado por fuerzas rusa.

El diario estadounidente The Washington Post, en un tuit, confirmaba este extremo:

The U.S. government is prepared to help Ukrainian President Volodymyr Zelensky leave Kyiv to avoid being captured or killed by advancing Russian forces, according to U.S. and Ukrainian officials.https://t.co/w0oHddyIN9

— The Washington Post (@washingtonpost) February 26, 2022