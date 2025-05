Trump no tiene claro que esté obligado a cumplir la Constitución y genera alarma en EEUU

Hoy, lunes 5 de mayo de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado una nueva controversia al manifestar públicamente dudas sobre si está obligado a obedecer la Constitución estadounidense.

En una entrevista, cuando se le preguntó directamente si las personas en Estados Unidos tienen derecho al debido proceso garantizado por la Constitución, Trump respondió con un inquietante «No lo sé», desatando una ola de preocupación entre expertos constitucionales y políticos de ambos partidos.

Esta declaración llega en un momento particularmente tenso, cuando su administración está implementando una agresiva política arancelaria contra socios comerciales históricos como Canadá y México, justificándola como respuesta a una supuesta «emergencia nacional» relacionada con la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo.

Las palabras del presidente Trump han provocado alarma entre los defensores de los derechos civiles y expertos en derecho constitucional.

El debido proceso, garantizado por las Enmiendas Quinta y Decimocuarta de la Constitución, es considerado uno de los pilares fundamentales del sistema legal estadounidense, asegurando que ninguna persona sea privada de «la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal».

Esta no es la primera vez que el mandatario muestra una actitud ambivalente hacia los límites constitucionales de su poder. Durante su primer mandato, Trump ya había generado controversia por sus declaraciones sobre los poderes presidenciales, pero esta vez ha ido más allá al cuestionar directamente la obligatoriedad de la Carta Magna para su administración.

John Bellinger, ex asesor legal del Departamento de Estado durante la administración Bush, ha señalado: «Estas declaraciones son profundamente preocupantes. La Constitución no es opcional para ningún presidente, es la ley suprema del país y el juramento presidencial exige explícitamente defenderla».

Aranceles y emergencia nacional

Las controvertidas declaraciones de Trump se producen en medio de una escalada arancelaria sin precedentes. El pasado 1 de febrero, el presidente firmó órdenes ejecutivas imponiendo aranceles del 25% a casi todas las importaciones procedentes de Canadá y México, así como un 10% adicional a las importaciones de China.

La justificación oficial para estas medidas es la declaración de una «situación de emergencia» bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), argumentando que la amenaza extraordinaria planteada por los inmigrantes ilegales y las drogas, incluido el mortal fentanilo, constituye una emergencia nacional.

Aunque inicialmente se retrasó la implementación de estos aranceles para Canadá y México hasta el 4 de marzo, algunos ya han entrado en vigor. El pasado sábado comenzó a aplicarse el polémico arancel del 25% sobre piezas de automóviles importadas a EE.UU. de países extranjeros, aunque con una excepción para las piezas canadienses comercializadas bajo las normas de libre comercio norteamericanas.

Reacciones internacionales

La respuesta internacional no se ha hecho esperar. Canadá anunció un paquete de aranceles de 155.000 millones de dólares canadienses que se implementaría en dos fases si los aranceles estadounidenses entraran en vigor. La primera fase afectaría a productos como cosméticos, electrodomésticos, productos de papel, neumáticos y muebles, entre otros.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, capturó el sentimiento público en un discurso televisado: «No pedimos esto, pero no nos echaremos atrás». Esta postura ha sido respaldada tanto por los principales candidatos a sucederle como líder del Partido Liberal —el ex gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, y la ex viceprimera ministra, Chrystia Freeland— como por el líder de la oposición conservadora, Pierre Poilievre.

Los economistas canadienses pronostican que, de imponerse, los aranceles estadounidenses podrían llevar a la economía canadiense a una recesión en cinco o seis meses, con pérdidas significativas de empleo, incluyendo hasta 100.000 solo en Quebec.

Impacto económico y político

Los aranceles han sacudido la industria automotriz norteamericana, con empresas y analistas independientes advirtiendo sobre precios más altos y ventas reducidas. Irónicamente, la exención para las piezas canadienses significa que el sector automotriz canadiense podría esquivar la bala, mientras que el sector automotriz estadounidense terminaría soportando la mayor parte del costo.

Jennifer Hillman, ex miembro del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio, ha comentado: «Estas medidas arancelarias, combinadas con la incertidumbre sobre el respeto a los principios constitucionales, crean un entorno empresarial extremadamente volátil que podría tener consecuencias económicas graves a largo plazo».

La combinación de las dudas expresadas por Trump sobre la obligatoriedad de la Constitución y su agresiva política arancelaria ha generado preocupación sobre el futuro de las relaciones comerciales de Estados Unidos y el respeto al estado de derecho en el país.

Un patrón preocupante

Las recientes declaraciones de Trump forman parte de un patrón más amplio de desafío a las instituciones democráticas. Durante su campaña y ahora en su presidencia, ha hecho comentarios que sugieren una visión expansiva del poder ejecutivo y una disposición a ignorar los controles y equilibrios constitucionales.

David French, reconocido comentarista político conservador, ha expresado: «La Constitución no es un menú a la carta del que un presidente pueda elegir qué partes seguir. El debido proceso es fundamental para nuestra república y cualquier sugerencia de que podría ser opcional representa una amenaza directa a nuestro sistema de gobierno».

Mientras tanto, los mercados financieros han reaccionado con nerviosismo ante esta combinación de incertidumbre constitucional y guerra comercial. El índice Dow Jones experimentó una caída significativa esta mañana, reflejando la preocupación de los inversores por el impacto económico de los aranceles y la inestabilidad política.

A medida que avanza esta crisis, queda por ver si el Congreso, el poder judicial o la presión pública podrán servir como contrapeso efectivo a estas tendencias. Lo que está claro es que las próximas semanas serán cruciales para determinar el rumbo de la democracia estadounidense y su posición en el escenario mundial.