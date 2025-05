Putin y Xi lideran en Moscú un apabullante desfile militar en el 80 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi

Este viernes 9 de mayo de 2025, Moscú ha sido el escenario de una impresionante demostración de poder y alianzas internacionales durante el desfile conmemorativo del 80 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.

El presidente ruso Vladimir Putin ha recibido a decenas de líderes mundiales, con el presidente chino Xi Jinping como invitado de honor, en un evento que trasciende la simple conmemoración histórica para convertirse en una clara declaración geopolítica.

La Plaza Roja se ha llenado de soldados, tanques y misiles balísticos intercontinentales en un despliegue militar que comenzó puntualmente a las 10:00 hora local (07:00 GMT).

La presencia de 29 jefes de Estado y de gobierno, entre ellos los líderes de Kazajistán, Laos, Guinea-Bissau, Tayikistán, Kirguistán, Bielorrusia, Turkmenistán y Cuba, evidencia el esfuerzo de Moscú por demostrar que, a pesar de las sanciones internacionales y la condena por la guerra en Ucrania, Rusia mantiene importantes aliados en la escena mundial.

La visita de Xi Jinping a Moscú, su undécima desde que asumió la presidencia china, subraya la profundización de la relación entre ambas potencias. Durante su encuentro en el Kremlin previo al desfile, Putin y Xi firmaron más de 20 documentos de cooperación bilateral que abarcan áreas como la estabilidad estratégica global, el derecho internacional y la bioseguridad.

«En el contexto actual de unilateralismo y comportamiento hegemónico intimidatorio, China estará hombro con hombro con Rusia asumiendo las responsabilidades de grandes potencias mundiales», declaró Xi, en una clara referencia a Estados Unidos. Por su parte, Putin agradeció a su «viejo amigo» su participación en las conmemoraciones y afirmó que ambos países están unidos contra el «neonazismo».

Este acercamiento entre Moscú y Pekín, que ellos mismos han descrito como una asociación «sin límites», se produce en un momento de tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, y poco después de que Ucrania acusara a China de apoyar directamente la invasión rusa.

La presencia de medios estadounidenses como CBS News en el desfile evidencia un cambio significativo en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Tras apenas 100 días de la administración Trump, se ha producido un notable deshielo diplomático que contrasta con el aislamiento impuesto a Rusia durante años.

El presidente Donald Trump ha impulsado una iniciativa diplomática para lograr un alto el fuego en Ucrania, aunque hasta ahora Putin se ha mostrado reacio a aceptarla. Sin embargo, el mandatario estadounidense anunció ayer que mantendría conversaciones con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tras la ratificación por parte de Kiev de un acuerdo sobre minerales raros con Washington.

«Acabamos de finalizar el acuerdo de tierras raras con Ucrania, que ha sido completamente ratificado por sus cuerpos legislativos. Aprecio eso, y hablaré con el presidente en breve», comentó Trump desde la Casa Blanca.

