Un pistolero disfrazado de policía asesina a una congresista demócrata y a su marido en Minnesota

Hoy, 14 de junio de 2025, Minnesota y el conjunto de Estados Unidos despiertan conmocionados tras un doble ataque mortal dirigido contra cargos electos del Partido Demócrata.

La violencia política ha dado un salto cualitativo: un individuo disfrazado de agente asesinó a la congresista Melissa Hortman, expresidenta de la Cámara de Representantes estatal, y a su marido Mark en su domicilio.

El mismo agresor atacó horas antes la casa del senador demócrata John Hoffman y su esposa, quienes permanecen hospitalizados tras ser intervenidos quirúrgicamente por heridas de bala.

La noticia ha tenido eco inmediato en los principales medios internacionales y ha desencadenado una reacción política sin precedentes en el estado.

El gobernador Tim Walz fue tajante al calificar los hechos como “un asesinato por motivos políticos”, subrayando el grave riesgo que afronta la democracia estadounidense cuando la violencia sustituye al debate parlamentario.

Las autoridades han señalado a Vance Boelter, de 57 años, como el asesino.

Drew Evans, superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota, describió a Boelter como un hombre blanco, de 1,85 metros de altura, con un peso aproximado de 100 kilos, cabello castaño y ojos del mismo color.

Según Evans, la última vez que se le vio, el sábado por la mañana, llevaba un sombrero vaquero claro, una camisa o chaqueta de manga larga de color oscuro, pantalones claros y portaba una bolsa oscura.

«Aún no sabemos si hay más personas implicadas, pero este individuo es el principal homicida que buscamos ahora mismo, aunque podría haber otros cómplices», afirmó Evans en declaraciones recogidas por la periodista Michelle Watson, de CNN.

La policía mantiene activa la búsqueda de Boelter, mientras la investigación sigue su curso para esclarecer los detalles de este violento suceso que ha conmocionado a la comunidad.

The FBI offers a reward of up to $50,000 for info leading to the arrest and conviction of Vance L. Boelter, suspected of shooting two Minnesota lawmakers and their spouses at their residences on June 14, 2025: https://t.co/XjawGOt5lq pic.twitter.com/tZ9RE97OHk

— FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) June 14, 2025