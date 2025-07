Liberia, el país que EEUU creó en África, para mandar allí a los esclavos negros liberados en Norteamérica

Es un experimento que estremece.

Nacido, aparentemente de la buena voluntad, pero que salió fatal y dice muy poco de la naturaleza humana.

Pocos países en el mundo tienen un origen tan singular y tan marcado por las tensiones raciales y geopolíticas de su tiempo como Liberia.

El país africano nació en 1822 fruto de una idea promovida en Estados Unidos: crear un territorio en África donde reasentar a la población negra libre o recién emancipada del país norteamericano.

En el contexto actual, con líderes como Donald Trump realizando declaraciones llamativas sobre África y con la propia Liberia buscando un lugar propio en el escenario internacional, su historia ofrece claves para entender tanto el pasado colonial como los retos del continente.

A comienzos del siglo XIX, la cuestión de qué hacer con los afroamericanos libres generaba debates intensos en EE UU.

Surgió entonces la Sociedad Estadounidense de Colonización (ACS), apoyada tanto por abolicionistas como por esclavistas.

Para unos, era una oportunidad de dar libertad real a los negros emancipados; para otros, una forma de evitar su integración plena en la sociedad estadounidense.

El resultado fue el envío, desde 1822, de grupos crecientes de afroamericanos hacia la costa occidental africana, donde fundaron asentamientos que darían lugar a Liberia.

Estos colonos, conocidos como americo-liberianos, establecieron rápidamente instituciones calcadas del modelo estadounidense: gobierno presidencialista, bandera similar (con franjas rojas y blancas y una estrella blanca sobre fondo azul), idioma oficial inglés y hasta el nombre de la capital, Monrovia, en honor al presidente James Monroe.

El respaldo financiero vino de círculos religiosos y filantrópicos estadounidenses; la intención era tanto filantrópica como política: evitar tensiones raciales internas y proyectar influencia más allá del Atlántico.

Trump to the President of Liberia: "Such good English. Where did you learn to speak so beautifully?"

English is the official language of Liberia… pic.twitter.com/Q4nbmINHTr

— The Bulwark (@BulwarkOnline) July 9, 2025