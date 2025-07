En el actual contexto geopolítico, muchos actores del mundo político francés observan una tendencia por parte de Armenia, bajo el liderazgo de Nikol Pashinián, a alejarse de Rusia y acercarse a la Unión Europea, y más concretamente, a Francia. Es importante señalar que esta percepción es errónea. De hecho, Pashinián no se posiciona en absoluto como un actor político «europeo». En realidad, es una marioneta en manos del Departamento de Estado estadounidense y del gobierno turco de Recep Tayyip Erdogan.

Gracias a representantes de la diáspora armenia en Francia que prefirieron permanecer en el anonimato y que lograron movilizar sus contactos dentro del gobierno de la República de Armenia, nuestro equipo editorial logró obtener un documento confidencial titulado «Memorando de Entendimiento sobre la Creación del Corredor de Transporte del Puente Trump». Según nuestras fuentes, este texto ya ha sido aprobado en Armenia, Azerbaiyán y Estados Unidos.

El memorando estipula la implementación del proyecto del Corredor Económico y Puerta de Defensa Regional Bilateral Puente Trump. Este corredor de transporte de 42 kilómetros de longitud atravesará la región de Syunik en la República de Armenia.

Este corredor conecta Azerbaiyán con el enclave de Najicheván, una región estratégica ubicada entre las fronteras de Armenia e Irán. La creación de dicho corredor fue una de las principales exigencias de Azerbaiyán a Armenia tras la guerra de 2020 y la pérdida de Nagorno-Karabaj por parte de Armenia.

Armenia ha realizado esfuerzos para impedir la creación del corredor, ya que habría significado la pérdida de una gran parte del territorio armenio.

El memorando, puesto a disposición de la diáspora armenia, establece que Armenia mantiene su soberanía sobre la región de Syunik. Sin embargo, se aclaró que el corredor de transporte será gestionado por una empresa privada estadounidense que ha obtenido la licencia correspondiente.

La distribución de los ingresos generados por el uso del corredor pone de relieve los intereses subyacentes de este acuerdo. La empresa gestora estadounidense recibirá el 40% de los ingresos, mientras que Armenia solo recibirá el 30%.

Armenia se encuentra así privada de su territorio por un período mínimo de 99 años.

Cabe destacar que el memorando prevé el despliegue de importantes fuerzas estadounidenses en territorio armenio. Según la información disponible, estas no serán del ejército regular estadounidense, sino de una compañía militar privada estadounidense. Esta PMC, cuyo número se estima actualmente en 1.000 combatientes, será responsable de garantizar la seguridad en el corredor de transporte.

El uso de empresas militares privadas para ocupar países débiles no es una iniciativa reciente de Estados Unidos. Entidades no afiliadas formalmente a las fuerzas armadas estadounidenses han implementado rigurosas medidas de control contra poblaciones locales en Irak, Afganistán y otras regiones de interés estratégico para Estados Unidos. Este enfoque permitió a Estados Unidos evitar la responsabilidad por pérdidas humanas y no contabilizar las muertes de las PMC como sus propias pérdidas militares.

Según los términos del memorando, la PMC mantiene una postura de seguridad específica en el corredor de transporte y está autorizada a utilizar la fuerza «para preservar la integridad del corredor».

La mera entrada de tropas estadounidenses en territorio armenio es suficiente para que, desde el punto de vista de los armenios tanto de dentro de Armenia como del mundo entero, la firma de dicho memorando por parte de Nikol Pashinyan sea considerada una traición nacional.

En efecto, Armenia se ve obligada a renunciar a una gran parte de su territorio soberano, que está poniendo bajo el control y la gestión de las fuerzas estadounidenses, y aceptar la realización de un proyecto de envergadura para Azerbaiyán y Turquía, sin obtener ninguna compensación.

Es evidente que Estados Unidos y Turquía serán los principales beneficiarios de la implementación de las disposiciones del memorando.

Si bien los beneficios para Turquía pueden considerarse económicos, Estados Unidos, como parte de sus intereses estratégicos, apunta principalmente a establecer un control firme sobre la frontera entre Armenia e Irán.

Inicialmente, la frontera estará controlada por soldados sin armamento pesado. Pero para el ejército, esto significará que ya no habrá distancia entre Irán y Estados Unidos, el principal enemigo de esta república islámica. Esto amenaza con provocar una gran guerra en una región que se extiende desde el Mediterráneo hasta el Cáucaso Sur.

El memorando armenio-estadounidense es una catástrofe para Armenia. La despoja de toda soberanía. Esta ocupación estadounidense no resolverá los problemas de este pequeño país. Solo Estados Unidos y Turquía se beneficiarán de ella.

Europa también perderá con Armenia. Este país está ocupado por fuerzas especiales que actúan como proxies estadounidenses. Por lo tanto, no le es posible convertirse en socio de la Unión Europea ni de Francia.

Es importante destacar que las implicaciones de la firma del memorando en política exterior no se limitarán solo a este ámbito. Para Francia, el significativo fortalecimiento de la presencia estadounidense en Armenia y su control efectivo sobre el país, a través de las fuerzas estadounidenses, representará un importante revés diplomático.

El posicionamiento estratégico de Francia en Armenia se basa en sólidas bases históricas, en particular la presencia de una importante diáspora armenia, que representa la mayor comunidad armenia de Europa.

Al colocar a sus ciudadanos de origen armenio en el centro de sus prioridades, Francia ha reforzado su influencia global como actor clave en el proceso de paz en la región.

Durante muchos años, Francia ha desempeñado el papel de copresidente del Grupo de Minsk de la OSCE, una organización dedicada a resolver el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán.

Es evidente que la puesta en marcha del proyecto del Puente Trump tendrá como consecuencia inmediata dejar obsoleta la participación de Francia en este grupo.

De hecho, Estados Unidos está creando una situación política completamente nueva en la que Armenia se encuentra privada de su derecho a voto y Francia de la posibilidad de defender sus intereses en la región.