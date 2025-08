Netanyahu redobla la apuesta: Israel ordena la ‘conquista total’ de Gaza y pone en Times Square de Nueva York ‘la cara real del hambre’

Las últimas 48 horas han marcado un nuevo giro en la guerra entre Israel y Hamás.

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, ha anunciado públicamente la “decisión final” de su gobierno para la conquista total de Gaza, un paso que intensifica el conflicto y entierra, al menos por ahora, las esperanzas de un alto el fuego negociado.

El anuncio llega en un contexto de máxima tensión: las negociaciones para una tregua permanecen bloqueadas y la situación humanitaria en Gaza es insostenible según múltiples organismos internacionales.

La decisión del gobierno israelí no solo evidencia una escalada militar sin precedentes desde octubre de 2023, sino que también revela una profunda crisis política dentro del propio Estado hebreo.

Netanyahu ha lanzado un mensaje directo al jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir: “Si esto no le parece bien, debería dimitir”, en referencia a los desacuerdos entre líderes militares y políticos sobre la viabilidad de ocupar completamente Gaza.

En la reunión del gabinete de guerra celebrada este lunes en Tel Aviv, las divisiones quedaron expuestas. Mientras Netanyahu y sus aliados más duros —como los ministros Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich— abogan por una ofensiva total y una posible anexión parcial como instrumento de presión sobre Hamás, altos mandos del ejército han advertido que esta estrategia podría desgastar al propio Ejército israelí y no garantizaría la derrota de las milicias palestinas.

El mensaje del primer ministro ha sido tajante: “El dado está echado; vamos a por la conquista total. Si el jefe del Estado Mayor no está de acuerdo, debe dimitir”. Este pulso interno es inédito por su crudeza y pone en duda la cohesión del aparato militar-político israelí. Además, se produce cuando los responsables militares defienden retomar las negociaciones para un alto el fuego y priorizar la liberación de los rehenes.

La actividad militar israelí se concentra especialmente en áreas donde aún se cree que hay rehenes. El objetivo declarado es doble: derrotar a Hamás y liberar a los cautivos. Sin embargo, las incursiones en zonas densamente pobladas han incrementado el riesgo para los propios rehenes y han provocado numerosas bajas civiles.

Esta estrategia, sin embargo, ha sido criticada tanto dentro como fuera de Israel. Familiares de los rehenes temen que una ofensiva total ponga en peligro la vida de sus seres queridos. Por otro lado, Estados Unidos ha reiterado su apuesta por una negociación integral que garantice tanto la liberación como un alto el fuego definitivo.

