Cinco caminos posibles para el final de la guerra entre Rusia y Ucrania y el papel de Trump

Hoy, 8 de agosto de 2025, el conflicto entre Rusia y Ucrania encara un momento decisivo.

Tras más de tres años de combates, la comunidad internacional observa cómo Donald Trump, presidente de Estados Unidos, marca una fecha límite para que Vladímir Putin acepte un alto el fuego o se exponga a sanciones económicas más duras.

El movimiento, cargado de simbolismo y presión, revela las cinco vías más probables para el desenlace de una guerra que ha cambiado el equilibrio geopolítico europeo y dejado más de 6.700 civiles ucranianos muertos solo en lo que va de año.

La inminencia de una cumbre entre Trump y Putin, sin la participación confirmada del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, mantiene en vilo a los principales actores internacionales.

El propio Trump, tras el último encuentro de su enviado especial con Putin en Moscú, asegura que “todo el mundo está de acuerdo en que esta guerra debe llegar a su fin”.

Sin embargo, la realidad sobre el terreno y la dureza de los ataques rusos sobre ciudades ucranianas dibujan un escenario plagado de incertidumbres.

Cinco escenarios para el desenlace de la guerra

La presión estadounidense y la respuesta de Moscú abren varias rutas posibles para el futuro inmediato del conflicto:

Acuerdo negociado con cese total de hostilidades Es la opción preferida por Washington y parte de la Unión Europea. Un alto el fuego completo implicaría una congelación de las líneas actuales, el cese de los bombardeos y el inicio de un proceso diplomático supervisado internacionalmente. El gran escollo es la falta de confianza mutua y la dificultad de encajar las demandas territoriales rusas con la integridad de Ucrania. Trump insiste en que “Putin debe aceptar un cese inmediato”, pero los avances rusos en el este, donde han ganado unos 900 kilómetros cuadrados desde diciembre, complican la negociación.

Es la opción preferida por Washington y parte de la Unión Europea. Un alto el fuego completo implicaría una congelación de las líneas actuales, el cese de los bombardeos y el inicio de un proceso diplomático supervisado internacionalmente. El gran escollo es la falta de confianza mutua y la dificultad de encajar las demandas territoriales rusas con la integridad de Ucrania. Trump insiste en que “Putin debe aceptar un cese inmediato”, pero los avances rusos en el este, donde han ganado unos 900 kilómetros cuadrados desde diciembre, complican la negociación. Cese parcial de hostilidades Moscú podría ofrecer una reducción significativa de los ataques, limitando los bombardeos a zonas estratégicas mientras mantiene la presión sobre el Donbás y el sur. Este escenario permitiría a Rusia mostrar cierta flexibilidad sin renunciar a sus objetivos clave, pero dejaría a Ucrania en una posición de debilidad y prolongaría la inestabilidad. Analistas estadounidenses consideran que Putin podría optar por una tregua parcial para esquivar las sanciones más duras, pero sin retirarse de las zonas ocupadas.

Moscú podría ofrecer una reducción significativa de los ataques, limitando los bombardeos a zonas estratégicas mientras mantiene la presión sobre el Donbás y el sur. Este escenario permitiría a Rusia mostrar cierta flexibilidad sin renunciar a sus objetivos clave, pero dejaría a Ucrania en una posición de debilidad y prolongaría la inestabilidad. Analistas estadounidenses consideran que Putin podría optar por una tregua parcial para esquivar las sanciones más duras, pero sin retirarse de las zonas ocupadas. Estancamiento militar prolongado La posibilidad de que ninguna de las partes ceda y el conflicto se estanque es real. Las líneas del frente apenas se moverían, pero los ataques aéreos y los combates locales continuarían. Este escenario recuerda a la situación en el Donbás entre 2015 y 2021, con violencia intermitente y un coste humano creciente. Las sanciones occidentales, lejos de lograr un cambio estratégico, agravarían la crisis económica global y el aislamiento ruso.

La posibilidad de que ninguna de las partes ceda y el conflicto se estanque es real. Las líneas del frente apenas se moverían, pero los ataques aéreos y los combates locales continuarían. Este escenario recuerda a la situación en el Donbás entre 2015 y 2021, con violencia intermitente y un coste humano creciente. Las sanciones occidentales, lejos de lograr un cambio estratégico, agravarían la crisis económica global y el aislamiento ruso. Victoria militar rusa limitada Si el Kremlin aprovecha la falta de avances diplomáticos y la fatiga internacional, podría intensificar su ofensiva para consolidar el control de las regiones del este y el sur de Ucrania. Aunque improbable una victoria total por la resistencia ucraniana y el apoyo militar de Occidente, Rusia podría buscar un éxito táctico que le permita negociar desde una posición de fuerza, forzando concesiones territoriales a Kiev.

Si el Kremlin aprovecha la falta de avances diplomáticos y la fatiga internacional, podría intensificar su ofensiva para consolidar el control de las regiones del este y el sur de Ucrania. Aunque improbable una victoria total por la resistencia ucraniana y el apoyo militar de Occidente, Rusia podría buscar un éxito táctico que le permita negociar desde una posición de fuerza, forzando concesiones territoriales a Kiev. Escalada internacional y colapso de las negociacionesEl peor de los escenarios contemplaría una ampliación del conflicto, bien por un error de cálculo o por la implicación directa de terceros países. Las advertencias rusas ante las amenazas de sanciones secundarias —especialmente a China e India, grandes compradores de energía rusa— y la reciente aproximación de submarinos nucleares estadounidenses a aguas cercanas a Rusia, elevan el riesgo de un choque accidental o de una escalada fuera de control.

El papel de Trump y la presión de las sanciones

El contexto actual está marcado por la estrategia de Donald Trump, que ha dado a Moscú hasta hoy para aceptar un alto el fuego. Si Putin no cede, Washington impondrá “aranceles muy severos” y sanciones ampliadas, dirigidas no solo contra Rusia, sino contra sus principales socios comerciales, especialmente en el sector energético. India ya ha sufrido una subida del 25% en los aranceles estadounidenses por mantener sus compras de petróleo ruso.

El anuncio de una inminente cumbre entre Trump y Putin, sin fecha ni lugar concretos, añade incertidumbre. El Kremlin ha evitado hasta ahora cualquier compromiso con Zelenski, mientras que la Casa Blanca mantiene la puerta abierta a una posible reunión a tres bandas. Trump, consciente del desgaste internacional y del coste humano del conflicto, presiona a ambas partes pero admite su decepción con Putin por la falta de avances.

Reacciones internacionales y perspectivas de evolución

La comunidad internacional sigue de cerca las maniobras diplomáticas. La canciller alemana, el presidente francés y otros líderes europeos insisten en que “Europa debe ser parte activa del proceso de paz”. Zelenski, por su parte, reclama “valentía y compromiso” a Moscú, mientras agradece el apoyo recibido. Rusia, en cambio, percibe las amenazas de sanciones como “pasos hacia la guerra”, en palabras de Dmitri Medvédev.

El desenlace de esta fase crítica depende de la capacidad de las partes para evitar la tentación de la fuerza y apostar por el diálogo. La presión de Washington, el desgaste ruso y la resiliencia ucraniana configuran un tablero donde cualquier movimiento puede precipitar el final del conflicto o, por el contrario, sumir a la región en una espiral aún más peligrosa.

En este contexto, las cinco vías abiertas para el desenlace de la guerra muestran que, aunque la paz parece lejana, la diplomacia y la presión internacional aún pueden inclinar la balanza. El reloj avanza, las sanciones esperan y millones de vidas dependen del resultado de unas negociaciones que, a día de hoy, mantienen al mundo en vilo.