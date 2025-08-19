Por qué Trump merece reconocimiento por su impulso a la paz en Ucrania

Tiene mérito el pelirrojo.

La política internacional ha vuelto a mirar hacia la Casa Blanca tras la reunión de este lunes entre Donald Trump y Volodímir Zelensky, en la que ambos líderes, junto a representantes europeos, han debatido el futuro de la guerra en Ucrania.

A día de hoy, 19 de agosto de 2025, la expectativa de una posible paz ha cobrado fuerza tras el giro diplomático impulsado desde Washington, donde Trump ha ofrecido garantías de seguridad a Ucrania y ha planteado la opción de encuentros trilaterales con Rusia.

El contexto, sin embargo, está lejos de la simplicidad.

La reciente reunión ha supuesto un cambio en el tono de la administración estadounidense. Frente a la frialdad y las tensiones de encuentros previos, Trump y Zelensky han mostrado una imagen mucho más cordial.

El presidente estadounidense ha dejado claro que su objetivo es lograr “una paz duradera” para Ucrania, insistiendo en que, de alcanzarse un acuerdo, este debe ser “a largo plazo” y no una simple tregua temporal.

En palabras del propio Trump: “No estamos hablando de una paz de dos años para luego volver a lo mismo. Vamos a asegurarnos de que todo esté bien, de que funcione”.

Estas declaraciones llegan pocos días después de la cumbre en Alaska entre Trump y Vladímir Putin, donde el mandatario estadounidense fue criticado por su aparente cercanía a las posiciones rusas.

Sin embargo, en el encuentro con Zelensky, Trump ha intentado equilibrar su discurso, señalando que trabajará tanto con Ucrania como con Rusia y que cualquier acuerdo requerirá el apoyo de varios países europeos.

El papel de las garantías de seguridad

Uno de los puntos clave del encuentro ha sido la promesa, aún vaga, de garantías de seguridad por parte de Estados Unidos para Ucrania. Aunque Trump no ha especificado en qué consistirán estas garantías —ni si implicarían presencia militar estadounidense o compromisos formales—, su sola mención ha sido recibida con alivio en Kiev y en varias capitales europeas. Zelensky, por su parte, ha agradecido públicamente el apoyo, aunque la incertidumbre sobre el alcance real de estas garantías persiste.

De hecho, Trump ha dejado en el aire la posibilidad de enviar tropas estadounidenses como parte de esas garantías, remitiendo cualquier decisión a conversaciones futuras con otros líderes occidentales. Para Ucrania, estas promesas son vitales, ya que un acuerdo de paz sin compromisos firmes de seguridad podría dejar al país vulnerable a nuevas agresiones rusas en el futuro.

Zelensky y su estrategia: diálogo sin condiciones

Mientras la Casa Blanca explora fórmulas para una solución negociada, Zelensky ha intensificado sus gestiones para lograr un encuentro directo con Putin sin condiciones previas. El presidente ucraniano, consciente de que cualquier concesión territorial sería vista como una derrota política y estratégica, insiste en la necesidad de sentarse a negociar con Moscú, pero sin aceptar líneas rojas impuestas por el Kremlin.

Europa, por su parte, ha respaldado la posición de Zelensky y ha valorado positivamente la implicación de Trump y sus garantías de seguridad, aunque persisten dudas sobre la solidez de los compromisos estadounidenses a largo plazo. Varias fuentes diplomáticas europeas señalan que cualquier acuerdo debe incluir un compromiso claro de respeto a la soberanía ucraniana y el rechazo a la anexión de territorios por la fuerza.

Los antecedentes: de la desconfianza a la diplomacia

El camino hasta este nuevo impulso diplomático ha estado marcado por la desconfianza. El último encuentro entre Trump y Zelensky en febrero fue tenso, con reproches mutuos y una clara distancia entre las prioridades de ambos países. La posición de la administración estadounidense, percibida como proclive a los intereses rusos, alarmó a Kiev y a sus socios europeos, que temían un acuerdo desfavorable para Ucrania.

Sin embargo, el cambio de tono en el encuentro de este lunes ha sorprendido a muchos analistas. Trump ha mostrado mayor empatía hacia las demandas ucranianas, mientras que Zelensky, vestido con traje oscuro y no con su habitual atuendo militar, ha optado por una aproximación más diplomática y agradecida. Este giro responde, en parte, a la presión internacional y al deseo de evitar una escalada que pueda desestabilizar aún más el continente europeo.

Escenarios posibles y retos inmediatos

El futuro inmediato presenta varios escenarios:

Un acuerdo rápido, con concesiones mínimas por ambas partes, que permitiría un alto el fuego y la llegada de misiones internacionales de verificación.

Un estancamiento en las negociaciones, si Rusia mantiene su exigencia de anexiones territoriales y Ucrania rechaza cualquier cesión.

La posibilidad de una cumbre trilateral entre Trump, Zelensky y Putin, que podría desbloquear el proceso si Moscú accede a sentarse en igualdad de condiciones.

Cualquiera de estos escenarios depende en gran medida de la voluntad política de los tres líderes y del respaldo de la Unión Europea. La comunidad internacional observa con cautela, consciente de que una paz precaria podría derivar en nuevos conflictos si no se abordan las causas profundas de la guerra.

Claves para entender el momento actual

Trump ha pasado de la desconfianza al liderazgo activo en la búsqueda de una salida negociada al conflicto.

Zelensky prioriza el diálogo directo y sin condiciones, pero se resiste a aceptar imposiciones territoriales.

Europa respalda un acuerdo con garantías sólidas, aunque recela de la ambigüedad de las promesas estadounidenses.

Putin sigue siendo el gran incógnito, reacio a participar en reuniones trilaterales y a renunciar a sus objetivos estratégicos.

En definitiva, el movimiento de Trump, aunque recibido con escepticismo inicial, ha reactivado el debate sobre la paz en Ucrania y ha obligado a todos los actores a definir sus posiciones. El desenlace de estas negociaciones marcará no solo el futuro de Ucrania, sino también el equilibrio de poder en Europa y el papel de Estados Unidos como garante de la seguridad internacional.