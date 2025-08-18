Trump promete a Zelensnky garantizar militarmente la seguridad futura de Ucrania, si acepta el acuerdo territorial que exige Putin

Zelensky, Trump, Putin y las zonas de Ucrania conquistadas por Rusia.

El tablero de la guerra en Ucrania ha vuelto a girar inesperadamente.

La reciente propuesta de Donald Trump a Volodímir Zelenski ha devuelto los focos a la negociación territorial como vía para terminar el conflicto.

El presidente estadounidense se ha comprometido públicamente a “garantizar la seguridad futura de Ucrania” si el país accede a un acuerdo con Vladímir Putin que incluya la cesión de Crimea y Donbás.

Trump no sólo ha puesto sobre la mesa una hoja de ruta concreta, sino que se ha ofrecido como mediador directo tras reunirse con el presidente ucraniano en Washington.

A día de hoy, 18 de agosto de 2025, el debate internacional gira en torno a las implicaciones de este posible pacto y las consecuencias para el equilibrio geopolítico en Europa del Este.

La reacción inicial del gobierno ucraniano ha sido de cautela, evitando declaraciones categóricas mientras se evalúa el calado del ofrecimiento estadounidense.

De convidados de piedra y en teoría valedores de Zelensky estuvieron siete líderes europeos.

Al socialista español Pedro Sánchez ni siquiera se le invitó.

El presidente ucraniano entregó al estadounidense una carta escrita por su esposa, Olena Zelenska, dirigida a Melania Trump.

La misiva fue un gesto de agradecimiento por la labor de Melania en defensa de los niños ucranianos afectados por la guerra, especialmente tras la carta que ell envió a Putin pidiendo la protección de los niños y el retorno de los menores ucranianos deportados

La clave: Crimea y Donbás, el núcleo del conflicto

Desde que Rusia anexionó Crimea en 2014 y avivó la insurgencia separatista en el este ucraniano, estos territorios han sido el epicentro del enfrentamiento.

Para Moscú, Donbás es “el objeto de deseo”, como lo define la prensa internacional, y mantenerlo bajo influencia rusa representa tanto una victoria estratégica como simbólica.

El control sobre estas regiones permite a Putin afianzar su poder interno y proyectar fuerza frente a Occidente.

Crimea alberga la estratégica base naval rusa en Sebastopol.

Donbás concentra recursos industriales clave y una población rusoparlante significativa.

Para Ucrania, renunciar oficialmente supondría reconocer un cambio de fronteras por la fuerza, sentando un peligroso precedente.

Sin embargo, la guerra ha desgastado profundamente a ambas partes, pero de forma más grave -como es lógico por sus dimensiones- a Ucrania.

Las líneas del frente, que apenas se habían movido durante los últimos meses, comienzan a curvarse a favor de los rusos.

Y el coste humano y económico sigue creciendo.

Trump reabre el tablero diplomático

La irrupción de Trump ha cambiado el tono habitual de Washington hacia Kiev.

Durante su encuentro con Zelenski, no solo le propuso un pacto territorial sino que elogió públicamente su “nuevo atuendo” y su disposición al diálogo.

En palabras del republicano: “Si eres valiente para cambiarte de ropa también puedes serlo para cambiar el destino de tu país”, frase que ha sido interpretada como una invitación a asumir riesgos políticos.

Trump asegura que, si Kiev acepta negociar con Putin desde la base de Crimea y Donbás para Rusia, él se comprometería personalmente a garantizar la seguridad futura ucraniana mediante:

Un tratado bilateral EEUU-Ucrania. Apoyo militar sostenido frente a nuevas amenazas. Integración acelerada en estructuras occidentales no militares.

El líder estadounidense sostiene que solo una solución negociada puede evitar una escalada mayor o el enquistamiento indefinido del conflicto.

Reacciones y escenarios posibles

Las primeras reacciones internacionales han sido variadas:

Europa se muestra dividida: algunos países centrales temen un debilitamiento del sistema de seguridad europeo si se acepta un rediseño forzado de fronteras.

Polonia y los países bálticos rechazan cualquier acuerdo que legitime las conquistas rusas.

Francia y Alemania piden prudencia pero ven en la propuesta un posible punto de partida para reducir la tensión.

En Ucrania, las voces críticas advierten del riesgo político que supone ceder ante Moscú tras años de resistencia y miles de bajas civiles y militares.

¿Qué puede ocurrir ahora?

La posición negociadora ucraniana dependerá en gran medida del respaldo que reciba tanto interna como externamente:

Si Kiev percibe aislamiento o fatiga occidental, podría verse presionado a negociar.

Si Trump gana las elecciones estadounidenses, su propuesta podría convertirse en política oficial.

Putin podría aprovechar cualquier apertura negociadora para exigir más concesiones o consolidar su control sobre los territorios ocupados.

Por otro lado, una negativa rotunda por parte de Zelenski podría enquistar aún más el conflicto o llevar al Kremlin a intensificar las hostilidades.

Escenario Riesgo principal Posible resultado Acuerdo territorial Legitimación anexión rusa Seguridad garantizada pero pérdida territorial Negativa ucraniana Prolongación guerra Fatiga internacional, más presión sobre Kiev Negociación parcial Estancamiento Congelación conflicto sin acuerdo definitivo

El papel personalista de Trump

El protagonismo personal asumido por Trump añade un elemento inédito: por primera vez desde el inicio de la invasión rusa en 2022, un líder occidental plantea ejercer como mediador directo entre Kiev y Moscú. Trump promete reunirse con Putin “cara a cara” para buscar un entendimiento inmediato tras su hipotética vuelta al poder.

Este estilo rompe con la diplomacia multilateral tradicional e introduce nuevos riesgos: cualquier compromiso adquirido dependería en gran medida del propio Trump y su entorno inmediato, lo que genera incertidumbre sobre su viabilidad futura.

Un futuro incierto para Ucrania y Europa

La propuesta lanzada este lunes por Trump obliga tanto a Ucrania como al resto de Occidente a replantear sus estrategias. Si bien podría abrirse una ventana para poner fin al conflicto armado más sangriento en suelo europeo desde 1945, también podría sentar bases peligrosas para futuras crisis territoriales.

En este contexto fluido e incierto, todo apunta a que las próximas semanas serán cruciales. Mientras tanto, millones de ucranianos siguen pagando el precio diario de una guerra sin final claro. El desenlace aún está lejos pero hoy más que nunca depende del delicado equilibrio entre diplomacia, intereses nacionales y presión internacional.