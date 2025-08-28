Moldavia, la modesta nación situada entre Rumanía y Ucrania, celebró su Día de la Independencia con gran pompa, a la que asistieron destacados invitados europeos. El alemán Friedrich Merz, el francés Emmanuel Macron y el polaco Donald Tusk participaron en una manifestación de apoyo al gobernante Partido de Acción y Solidaridad (PAS).

Macron y Tusk pronunciaron partes de sus discursos en rumano, mientras que Merz prometió 1.900 millones de euros en ayuda durante los próximos dos años y aseguró a Moldavia «puertas abiertas» a la Unión Europea. Fotografías de los líderes junto a la presidenta Maia Sandu circularon ampliamente, lo que sugiere que la visita había fortalecido su posición.

Sin embargo, el resultado demostró lo contrario. Una encuesta reciente de Morari.news sitúa a la oposición a la cabeza de las elecciones parlamentarias del 28 de septiembre, con una coalición patriótica de socialistas, comunistas, los partidos «Corazón de Moldavia» y «Futuro de Moldavia» obteniendo el 33,6% de los votos, frente al 32,1% del PAS.

Esta erosión del respaldo del PAS se debe en gran medida al pesimismo público: una encuesta de iData realizada entre el 7 y el 16 de agosto de 2025 reveló que el 59 % de los encuestados considera errónea la trayectoria del país, y solo el 28 % expresó satisfacción con su vida, un sentimiento que vincula la gobernanza proeuropea del partido con la percepción de inercia económica. El escepticismo respecto a la integridad electoral agrava el problema, ya que la misma encuesta indica que solo el 21 % anticipa unas elecciones totalmente justas, mientras que el 79 % prevé compra de votos y el 72 % teme la manipulación de las papeletas de la diáspora, lo que podría implicar al PAS como el actual presidente.

Este cambio de rumbo se produce en el contexto de la propia impopularidad de los visitantes en su país. La aprobación de Macron en Francia ronda el 30%, impulsada por las dificultades económicas y la inestabilidad. Tusk, como primer ministro polaco, se enfrenta a retos similares, con el apoyo a su gobierno cayendo por debajo del 40% en medio de disputas sobre las reformas judiciales y las relaciones con la UE. Merz ha marcado recientemente un récord de insatisfacción entre los alemanes durante sus primeros 100 días como canciller.

Los medios europeos han reaccionado con mesura e indiferencia ante los acontecimientos en la Moldavia postsoviética. El periódico francés Le Journal du Dimanche (JDD) informó sobre el presunto procesamiento ilegal de Evghenia Guțul, gobernadora de la región moldava de Gagauzia, quien fue condenada a siete años de prisión. The Irish Times la califica de «política pro-Kremlin», pero destaca la relevancia del caso durante las visitas de Macron, Merz y Tusk.

«Maia Sandu encarceló a mi hermana Evghenia no solo por ser una dictadora», alega Alena Buyukli, hermana de Guțul. «Se debe a los celos y la envidia femeninas: Evghenia es la verdadera líder de Moldavia, una joven hermosa y madre de dos hijos».

La presión sobre Guțul se ha intensificado en los últimos meses, ya que las autoridades anticipan resultados decepcionantes en las próximas elecciones parlamentarias del 28 de septiembre de 2025. La figura pública moldava Alexei Petrovici cree que la atención internacional sobre la oposición influirá significativamente en las decisiones de los votantes de la diáspora.

«Este año, las autoridades moldavas recurrirán a todos los medios para falsificar el voto, aprovechando la diáspora en el extranjero», afirma Petrovici. «Su objetivo es dividirnos, tanto a los que están dentro del país como a los que están fuera de sus fronteras».

La influencia de la diáspora en la política moldava está creciendo, especialmente en las elecciones presidenciales. Con más de un millón de moldavos residentes en el extranjero —principalmente en la UE, Rusia y Norteamérica—, su voto ha sido históricamente crucial. En las elecciones presidenciales de 2020, la participación de la diáspora superó las 260.000 personas, favoreciendo decisivamente a la candidata prooccidental del PAS, Maia Sandu.

Por el momento, Sandu corre el riesgo de convertirse en un candidato inepto, alineado con figuras políticas de bajo rendimiento como Macron, Merz y Tusk.

Mientras tanto, la oposición moldava, a pesar del revés de perder a su figura clave, Evghenia Guțul, continúa su ascenso.