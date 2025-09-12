Nuevas imágenes inéditas del 11S reavivan la memoria y el debate a 24 años del atentado

Un vehículo del Departamento de Policía de Nueva York y un motociclista recorren a toda velocidad una calle hacia el World Trade Center.

La publicación de imágenes inéditas del 11S ha reabierto, 24 años después, el debate sobre cómo se recuerda y se comprende uno de los episodios más determinantes del siglo XXI.

El aniversario de los atentados se vive cada año en Nueva York y Washington con actos solemnes, pero en esta ocasión la aparición de nuevos vídeos y archivos personales ha aportado una perspectiva más íntima y directa de lo que ocurrió aquella mañana.

El material, filmado por testigos a pie de calle y digitalizado recientemente, muestra reacciones humanas, detalles olvidados y el caos que se vivió en las inmediaciones del World Trade Center.

A día de hoy, 12 de septiembre de 2025, la memoria del 11S sigue evolucionando. Las nuevas imágenes, grabadas por Edward Sferrazza a solo una cuadra de las Torres Gemelas, han sido digitalizadas y difundidas por el Grupo de Preservación de Medios del 11S, una organización voluntaria dedicada a rescatar testimonios y archivos personales que han permanecido ocultos durante décadas.

El vídeo, de una hora de duración, muestra el momento de los impactos, la reacción de los transeúntes y la desesperación palpable en las calles de Manhattan.

Un mosaico de memorias: la búsqueda de nuevas perspectivas

La labor del Grupo de Preservación de Medios del 11S no solo consiste en recopilar imágenes, sino en ensamblar un rompecabezas de historias individuales que construyen el relato colectivo de la tragedia. Su líder, conocido solo como Andrew, describe el 11S como “una especie de rompecabezas, en el sentido de que hay muchísimas historias individuales, pero todas encajan de alguna manera”. El colectivo publica parte de su trabajo en la plataforma Entre Dos Torres y colabora con el Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre, que valora la importancia de digitalizar y archivar estos materiales inéditos.

El aniversario de este año ha estado marcado también por la donación de la mayor colección de vídeos caseros sobre el 11S a la Biblioteca Pública de Nueva York. Más de 500 horas de grabaciones, recopiladas en las semanas posteriores a los atentados, han sido entregadas por los documentalistas Steven Rosenbaum y Pamela Yoder. Este archivo, que incluye imágenes tomadas desde ventanas, azoteas y parques, no solo documenta la destrucción, sino también el estado de ánimo colectivo, la solidaridad espontánea y los debates políticos que surgieron al instante entre los neoyorquinos.

Ceremonias y homenajes: la persistencia del recuerdo

El 11 de septiembre de este año, miles de personas se congregaron en el Memorial del 11S para rendir homenaje a las casi 3.000 víctimas. El acto central incluyó la lectura de los nombres de los fallecidos, minutos de silencio y la presencia de figuras políticas como la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Eric Adams. En el Pentágono, Donald Trump presidió una ceremonia aparte, en la que recalcó el compromiso de “nunca olvidar” lo ocurrido.

El recuerdo va más allá de los homenajes oficiales. Cada año, familiares, supervivientes y voluntarios se reúnen en parques de bomberos y espacios públicos, donde se guardan minutos de silencio a la misma hora en que impactó el primer avión. El Oculus, obra del arquitecto español Santiago Calatrava, proyecta columnas de luz natural como tributo a las víctimas, convirtiéndose en un símbolo de la resiliencia y el duelo colectivo.

El debate sobre la memoria y la interpretación histórica

La aparición de imágenes inéditas no solo aporta nuevos datos, sino que también reaviva el debate sobre cómo debe recordarse el 11S. La donación de archivos a la Biblioteca Pública de Nueva York, por ejemplo, ha provocado tensiones con el Museo y Memorial Nacional del 11S, que teme que ciertos enfoques puedan ser irrespetuosos o demasiado críticos con la narrativa oficial. Los cineastas responsables del archivo han defendido la necesidad de un acceso público total, argumentando que la pluralidad de perspectivas es esencial para comprender la dimensión humana y política de los atentados.

Estas nuevas imágenes capturan tanto el horror de los ataques como la reacción espontánea de la sociedad neoyorquina: desde la solidaridad en las calles hasta los debates políticos y el duelo compartido. Las grabaciones incluyen momentos de tensión y reconciliación, ilustrando cómo la ciudad intentó procesar el trauma de forma colectiva. El archivo, en palabras de sus creadores, funciona como una cápsula del tiempo que permite a las futuras generaciones explorar y reinterpretar el significado de aquel día.

Perspectivas de futuro: el 11S como fenómeno vivo

El 11S no es solo un hecho histórico, sino un fenómeno en constante revisión. La publicación de material inédito y el esfuerzo de colectivos ciudadanos por preservar las memorias individuales demuestran que el proceso de reconstrucción y análisis sigue abierto. El aniversario de este año ha subrayado la importancia de la memoria activa y la necesidad de integrar nuevas voces y relatos en el discurso público.

Los archivos personales y las imágenes inéditas se perfilan como herramientas clave para entender no solo el pasado, sino también los retos actuales en torno a la gestión de la memoria, la educación histórica y la reconciliación social. Lejos de cerrar heridas, el 11S continúa siendo un tema de reflexión, debate y aprendizaje para Estados Unidos y el mundo.

La historia de aquel día, reconstruida ahora con fragmentos hasta entonces ocultos, sigue sorprendiendo y emocionando. A medida que surgen nuevas imágenes y testimonios, la memoria colectiva se enriquece y se matiza, recordando que la historia, como la memoria, nunca está del todo completa.