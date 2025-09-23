El genocidio cristiano en Nigeria: la masacre que el mundo ignora

La situación de los cristianos en Nigeria se ha convertido en una de las crisis humanitarias más alarmantes y silenciadas de nuestra época. En un contexto donde la atención mundial se dirige hacia Gaza y la solidaridad con Palestina llena portadas y debates, la persecución religiosa en África, particularmente contra los creyentes cristianos, apenas provoca reacción. Las estadísticas son escalofriantes: cada día, al menos 32 cristianos son asesinados únicamente por su fe, según informes recientes. El genocidio avanza mientras gobiernos, medios de comunicación y organismos internacionales prefieren mirar hacia otro lado.

La dimensión del horror

A día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Nigeria se posiciona como el país más mortífero para los cristianos. En los primeros 220 días del año han perdido la vida al menos 7.087 cristianos, un promedio que traza una línea roja invisible sobre el mapa africano. Desde 2009, el total asciende a 185.000 asesinados, siendo la mayoría cristianos, aunque también hay musulmanes liberales que son perseguidos por extremistas. Los ataques no solo causan muertes; arrasan comunidades enteras: 19.100 iglesias han sido destruidas o cerradas, miles de aldeas han quedado deshabitadas y decenas de miles de hectáreas han sido confiscadas.

El epicentro del sufrimiento se encuentra en estados como Benue, donde las masacres dejan cientos de muertos en una sola noche. Los sobrevivientes relatan cómo grupos armados con machetes prenden fuego a pueblos y siembran el pánico. El padre Moses Aondover, sacerdote católico, se niega a reducir esta tragedia a cifras: “Son vidas humanas desperdiciadas”.

¿Quiénes perpetran la violencia?

La raíz del conflicto es compleja y multifacética. Más de 20 facciones yihadistas operan con total impunidad en Nigeria: desde Boko Haram —famoso por el secuestro masivo de niñas en 2014— hasta ISIS–África Occidental y los conocidos pastores armados fulani. Su objetivo declarado es eliminar el cristianismo del país en un plazo de cincuenta años. El Sultán de Sokoto, máxima autoridad islámica local, representa una historia donde la religión delimita fronteras sangrientas.

Las cifras son contundentes:

32 cristianos asesinados cada día.

100 iglesias destruidas mensualmente.

Más de 8.000 secuestros desde 2009.

Casi 1.100 comunidades cristianas desplazadas.

El clero no se queda atrás: más de 600 sacerdotes han sido secuestrados, muchos han perdido la vida.

Complicidad estatal y fracaso internacional

El papel del Estado nigeriano está bajo constante denuncia. Para defensores como Emeka Umeagbalasi, líder de Intersociety, “el Estado ha sido cómplice o facilitador activo del avance islamista radical”. Elementos militares y políticos —muchos vinculados a los fulani— ven la violencia como una oportunidad estratégica para reconfigurar el mapa religioso nacional.

El exasesor Franc Utoo señala directamente al gobierno: “No solo están fracasando; algunos son cómplices evidentes”. A pesar de años de peticiones a nivel internacional, la respuesta ha sido prácticamente inexistente.

Estados Unidos comienza a actuar: el senador Ted Cruz presentó este mes la «Ley de Responsabilidad por la Libertad Religiosa de Nigeria», solicitando sanciones y una designación especial para Nigeria como país preocupante por su libertad religiosa.

Un genocidio ignorado

En contraste con Gaza —donde las cifras y testimonios se multiplican día tras día— la persecución contra los cristianos africanos apenas recibe atención fuera de medios religiosos o especializados. El filósofo francés Bernard-Henri Lévy lo resume así tras su visita a Nigeria: “La masacre masiva y la captura simultánea es algo sin precedentes; Occidente lo ignora”. La insensibilidad global contrasta fuertemente con la solidaridad mostrada ante otros conflictos.

¿Por qué esta indiferencia? Varios analistas apuntan a factores geopolíticos: Nigeria no protagoniza debates ideológicos como Oriente Medio; sus víctimas no generan presión mediática ni movilizan grandes ONG; además, el interés económico internacional está enfocado en otras cuestiones.

África fuera del foco

No solo Nigeria enfrenta este fenómeno alarmante. En Burkina Faso y Malí, las iglesias son objetivo cotidiano del terrorismo islamista. En Yelwata (este de Nigeria), hace menos de dos semanas una masacre dejó más de 200 muertos entre los fieles. La tendencia general muestra un desplazamiento acelerado del cristianismo en regiones que antes eran su bastión.

Las cifras demográficas refuerzan esta preocupación:

Norte nigeriano: 40 millones cristianos frente a 76 millones musulmanes.

Sur nigeriano: 70 millones cristianos frente a 24 millones musulmanes.

Sin embargo, el avance islamista radical amenaza con alterar este equilibrio en pocos años.

¿Hacia dónde evoluciona?

Los expertos coinciden: sin una intervención real y sostenida, Nigeria podría transformarse en otra Anatolia —el corazón del antiguo cristianismo bizantino— completamente vaciada tras siglos de presión islamista. La historia se repite ante nuestros ojos.

Las medidas urgentes incluyen:

Sanciones internacionales efectivas contra grupos armados.

Presión diplomática sobre el gobierno nigeriano.

Visibilidad mediática constante para las víctimas.

Apoyo humanitario directo a comunidades desplazadas.

Pero mientras Gaza acapara titulares y moviliza conciencias, África continúa siendo el gran olvidado. Las vidas perdidas no ocupan portadas; sus nombres apenas existen fuera del dolor local.

La masacre silenciosa avanza sin obstáculos ni testigos globales. Y cada día que transcurre sin una reacción es una condena para miles cuyo único “delito” es practicar su fe.