Gaza: Oriente Medio y Europa acogen con esperanza el plan de paz de Trump, quien lanza una sombría advertencia a los terroristas de Hamas

La llegada del plan de paz de Donald Trump para Gaza ha sacudido el panorama diplomático.

Esta iniciativa, que persigue un alto el fuego inmediato y la liberación de todos los rehenes en poder de Hamás, ha generado reacciones diversas en Oriente Medio y Europa.

Mientras algunos líderes regionales y europeos muestran un atisbo de optimismo, la senda hacia un acuerdo real sigue llena de incertidumbres y dificultades históricas.

Este plan, que consta de 21 puntos, fue elaborado tras intensas conversaciones con líderes árabes y europeos durante la última Asamblea General de la ONU.

Trump afirmó que el acuerdo está «muy cerca» y cuenta con el apoyo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aunque su aceptación final depende del comportamiento de Hamás.

Claves del plan: alto el fuego y liberaciones

Las medidas incluidas abarcan tanto aspectos humanitarios como cuestiones de seguridad y gobernanza. Entre las más destacadas se encuentran:

Alto el fuego inmediato en toda la Franja de Gaza.

en toda la Franja de Gaza. Liberación de todos los rehenes israelíes en un plazo de 72 horas desde la firma del acuerdo.

desde la firma del acuerdo. Liberación de 2.000 prisioneros palestinos , entre ellos 250 que cumplen condena perpetua.

, entre ellos 250 que cumplen condena perpetua. Amnistía para miembros de Hamás que entreguen sus armas y se comprometan a la paz.

que entreguen sus armas y se comprometan a la paz. Desmantelamiento de la infraestructura militar de Hamás y desarme total del grupo.

y desarme total del grupo. Retirada gradual de las fuerzas israelíes una vez se cumplan las condiciones de seguridad.

una vez se cumplan las condiciones de seguridad. Despliegue de una fuerza internacional para supervisar esta transición.

para supervisar esta transición. Gobierno temporal formado por tecnócratas palestinos , bajo una «junta de paz» liderada por Trump, con participación internacional como Tony Blair.

, bajo una «junta de paz» liderada por Trump, con participación internacional como Tony Blair. Reconstrucción económica y humanitaria en Gaza, con apoyo inmediato a nivel internacional.

Este enfoque intenta atender tanto a las demandas israelíes en materia de seguridad como a la imperiosa necesidad de reconstruir y normalizar la vida en Gaza, devastada tras meses incesantes de conflicto.

Reacciones y tensiones: entre el escepticismo y la esperanza

Trump ha enfatizado que si Hamás rechaza su propuesta, Israel contará con el respaldo estadounidense para «destruir la amenaza» que representa el grupo armado. En una rueda de prensa conjunta, Netanyahu agradeció a Trump e insistió en que este plan satisface las necesidades de seguridad israelíes: devolver a los rehenes, desmantelar a Hamás y asegurar que Gaza no vuelva a representar un peligro. Sin embargo, lanzó una advertencia contundente: «Si Hamás rechaza el plan, Israel tomará las riendas por sí sola. Esto puede hacerse por las buenas o por las malas.»

Las reacciones internacionales han sido variadas. Algunos países árabes han manifestado una actitud positiva, viendo en esto una oportunidad para reconstruir y alcanzar estabilidad. Europa, especialmente Francia y Alemania, ha saludado esta iniciativa aunque con reservas sobre su viabilidad a largo plazo y sobre cuál será el papel futuro de la Autoridad Palestina en Gaza.

Uno de los puntos más conflictivos radica en la exigencia del desarme total a Hamás y su exclusión del poder en Gaza. El grupo armado ha rechazado anteriormente propuestas similares, considerándolas como rendiciones inaceptables que comprometen su base política y militar.

Obstáculos y antecedentes: ¿cambio real o repetición del pasado?

La propuesta presentada por Trump desafía años llenos de iniciativas fallidas. A diferencia de intentos anteriores, esta vez se contempla una administración internacional junto a opciones como amnistías para aquellos miembros de Hamás dispuestos a dejar las armas. Sin embargo, la ausencia de plazos claros para la retirada israelí o para la reconstrucción genera dudas sobre su implementación efectiva.

La carga del pasado pesa como un lastre. Desde que comenzó la ofensiva israelí en octubre de 2023, más de 65.000 personas han perdido la vida en Gaza y los niveles de destrucción son alarmantes. La comunidad internacional ha presenciado fracasos repetidos en múltiples propuestas para alcanzar un alto el fuego, muchas veces debido a desconfianzas mutuas y divisiones políticas dentro del ámbito palestino.

Escenarios futuros: ¿paz duradera o tregua frágil?

El destino del plan presentado por Trump depende fundamentalmente del comportamiento que adopte Hamás así como también sobre cómo los mediadores internacionales logren garantizar que se cumplan las condiciones establecidas. Si Hamás decide aceptar este acuerdo, podría iniciarse un proceso supervisado capaz de sentar las bases para una paz duradera e incluso abrir paso hacia un futuro Estado palestino. En caso contrario, corremos el riesgo no solo del recrudecimiento del conflicto sino también ante una ofensiva israelí aún más contundente respaldada por Estados Unidos.

El plan ofrece incentivos claros: reconstrucción inmediata, liberación de prisioneros e incluso amnistías. No obstante, también impone condiciones difíciles que podrían resultar inaceptables para Hamás y sus seguidores. La comunidad internacional —en especial los países árabes— tiene un papel crucial como garantes financieros para esta reconstrucción.

La presión sobre Hamás es intensa mientras los habitantes de Gaza aguardan con ansiedad un desenlace que ponga fin al ciclo violento e ilusione con un horizonte mejorado. El mundo observa atentamente; saben bien que esta región ha sido testigo ya demasiadas veces del fracaso en anuncios similares y que lo verdaderamente determinante será cómo se materialicen estas propuestas sobre el terreno.

Un día que podría marcar un hito histórico está ahora en juego; sin embargo, su desenlace sigue siendo incierto. La pelota está en manos de Hamás mientras Oriente Medio y Europa contienen la respiración ante esa posibilidad —real pero frágil— que podría significar un nuevo comienzo para Gaza.