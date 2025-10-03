Hamás acepta la propuesta de Trump y acuerda liberar a todos los rehenes israelíes

La decisión de Hamás de aceptar la propuesta presentada por Donald Trump para liberar a todos los rehenes israelíes, tanto vivos como fallecidos, representa un cambio significativo en el conflicto de Gaza.

Después de meses marcados por negociaciones infructuosas y una creciente presión internacional, el grupo terrorista palestino ha dado un paso que muchos consideraban poco probable.

Esto abre la posibilidad de un alto el fuego inmediato, aunque con condiciones que anticipan negociaciones complicadas en los días venideros.

El plan de paz propuesto por Trump abarca veinte puntos y estipula la devolución de todos los rehenes en un plazo máximo de 72 horas, además de la desmilitarización de Gaza y la renuncia por parte de Hamás a cualquier función gubernamental futura en la Franja. Israel ha manifestado públicamente su aceptación a estos términos, aunque Hamás había rechazado propuestas similares anteriormente.

Esta aceptación se produce en un contexto de gran presión. Trump lanzó un ultimátum contundente: “Si no se llega a este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, todo el INFIERNO, como nadie ha visto antes, estallará contra Hamás”. Con esta advertencia, el mandatario estadounidense prometía “la paz en Oriente Próximo, de una forma u otra”, dejando claro que habría una respuesta militar sin precedentes si la milicia no cedía.

Hamás, debilitada tras casi dos años de conflicto y con sus apoyos regionales en declive, ha comunicado a los mediadores su postura: acepta liberar a los 48 rehenes que mantiene, aunque solo cerca de una veintena estarían vivos. Además, solicita que se inicien negociaciones inmediatas para abordar los detalles del acuerdo.

Claves del acuerdo y demandas pendientes

La propuesta estadounidense incluye:

Alto el fuego inmediato y suspensión de las operaciones militares israelíes.

y suspensión de las operaciones militares israelíes. Retirada de las fuerzas israelíes hacia una línea acordada como preparación para la liberación de los rehenes.

hacia una línea acordada como preparación para la liberación de los rehenes. Liberación total de todos los rehenes israelíes (vivos y muertos) dentro del plazo mencionado.

(vivos y muertos) dentro del plazo mencionado. Desmilitarización de Gaza , con entrega de armas por parte de Hamás.

, con entrega de armas por parte de Hamás. Renuncia al poder por parte de Hamás, cediendo la administración de la Franja a un organismo palestino independiente apoyado internacionalmente.

Sin embargo, Hamás condiciona su aceptación a que se inicien negociaciones inmediatas sobre aspectos esenciales. Un alto cargo citado por Al Jazeera señala que la organización “no se desarmará antes del fin de la ocupación israelí” y demanda que el futuro de Gaza sea decidido dentro del marco nacional palestino, involucrando a todas las facciones.

Asimismo, Hamás vincula el canje de rehenes con la liberación de prisioneros palestinos y exige garantías sobre una retirada militar israelí completa; condiciones que históricamente han encontrado resistencia en Tel Aviv.

Reacciones y consecuencias inmediatas

Las reacciones internacionales han sido cautelosas pero esperanzadoras. Trump celebró el anuncio pero instó a Israel a “detener inmediatamente los bombardeos en Gaza” para facilitar tanto la entrega de los rehenes como el inicio del diálogo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no ha ocultado su escepticismo respecto a que Hamás pueda cumplir su palabra sin garantías verificables.

En el ámbito regional, varios países árabes han presionado a Hamás para que acepte el plan estadounidense. La intención es evitar una escalada militar devastadora y abrir un camino diplomático que permita reconstruir Gaza y estabilizar la zona. La mediación llevada a cabo por Egipto y Qatar ha sido fundamental para acercar posturas; sin embargo, ambos advierten sobre la fragilidad del acuerdo y subrayan la necesidad urgente de definir pasos concretos hacia una transición política en la Franja.

Escenarios futuros y riesgos

La aceptación por parte de Hamás abre distintos escenarios:

Si se cumplen plazos y condiciones pactadas, sería posible llevar a cabo la mayor liberación de rehenes desde el inicio del conflicto junto con un cese inmediato de hostilidades.

La entrega simbólica de los cuerpos sin vida podría ser vista como un gesto conciliador hacia la sociedad israelí; no obstante, exigir la liberación simultánea de prisioneros palestinos podría tensar aún más el consenso político en Israel.

Las conversaciones sobre cómo administrar Gaza y cuál será el futuro papel político-militar de Hamás serán complejas. La renuncia expresa al poder y desarme son líneas rojas para Israel y EE.UU., mientras que Hamás busca garantizar su supervivencia política.

No obstante, hay riesgos claros que podrían obstaculizar este acuerdo:

La desconfianza acumulada tras años marcados por enfrentamientos.

Posibles divisiones internas tanto dentro del liderazgo palestino como en el gobierno israelí.

La influencia negativa que actores externos podrían ejercer si perciben amenazados sus intereses estratégicos.

Perspectiva histórica y regional

El gesto realizado por Hamás refleja cómo las circunstancias internacionales pueden forzar decisiones difíciles. Este momento recuerda otros hitos clave en las relaciones diplomáticas del Oriente Próximo donde acuerdos in extremis han evitado catástrofes humanitarias mayores; sin embargo, raramente han abordado las raíces profundas del conflicto.

La intervención directa de Trump, así como la aceptación del plan por parte tanto Israel como mediadores regionales, representa un cambio notable respecto al pasado reciente cuando Estados Unidos evitaba dialogar directamente con Hamás. La gran incógnita ahora es si este acuerdo podrá convertirse en un camino viable hacia una paz duradera o si será solo otra tregua efímera antes del estallido inevitable del ciclo violento.

El reloj avanza rápidamente. El plazo establecido por Trump para implementar estos acuerdos está próximo a expirar, mientras toda la comunidad internacional observa atentamente lo que sucede en Gaza y Jerusalén. Cualquier error podría desencadenar otra tragedia más.

La historia sigue su curso. El desenlace permanece incierto pero podría cambiar radicalmente el equilibrio geopolítico en Oriente Próximo durante toda una década.