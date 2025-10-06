Sébastien Lecornu renuncia como primer ministro tras menos de un día en el cargo

La crisis política en Francia dio este lunes un giro inesperado cuando Sébastien Lecornu decidió dimitir como primer ministro tan solo 13 horas después de que Emmanuel Macron presentara su nuevo Gobierno. Su renuncia, que se produjo menos de un día después de su nombramiento el domingo, convierte a Lecornu en el primer ministro con el mandato más breve de la Quinta República francesa.

La decisión de Lecornu se produjo tras el anuncio de un gabinete que incluía a 12 ministros del anterior gobierno, lo que contradice su promesa de cambio respecto a la administración anterior. Entre los nombres destacados del renovado ejecutivo estaban Bruno Le Maire, quien dejó la cartera económica para asumir Defensa; Roland Lescure, encargado de Economía y responsable de presentar un plan de austeridad presupuestaria; Jean-Noël Barrot en Asuntos Exteriores; Bruno Retailleau en Interior; y Gerald Darmanin en Justicia.

El colapso de la continuidad gubernamental

La permanencia de figuras como Bruno Retailleau, líder de Los Republicanos, al frente del Ministerio del Interior simboliza precisamente esa falta de ruptura que su propio partido criticó con dureza. De inmediato, la composición del gabinete generó una oleada de reproches desde la oposición, con Marine Le Pen tildando al nuevo gobierno de «patético» y Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional, amenazando con presentar una moción de censura.

La situación se tornó insostenible cuando sectores dentro de la derecha instaron a los ministros republicanos a abandonar el ejecutivo. «No podemos ser parte de este gobierno. Debemos decirle al presidente que basta, no podemos continuar así», afirmaron desde las filas conservadoras. Esta fractura interna dejó claro que Lecornu no contaba con los apoyos necesarios para mantener una coalición mínimamente estable capaz de enfrentar los desafíos en la Asamblea Nacional.

El primer ministro dimitido reconoció abiertamente ser «el primer ministro más débil de la Quinta República», admitiendo que «ya no existían las condiciones para ejercer las funciones propias del cargo y permitir que el gobierno se presentara ante la Asamblea Nacional». Su renuncia se produce en un contexto donde Francia enfrenta numerosos desafíos estructurales que van más allá de la mera inestabilidad política.

Francia ante el abismo institucional

La crisis francesa va mucho más allá del simple cambio en los primeros ministros y pone de manifiesto problemas más profundos que afectan al país. La burocracia francesa, tradicionalmente robusta, está paralizada por la incapacidad del ejecutivo para llevar a cabo reformas necesarias. La deuda pública francesa, que supera el 110% del PIB, exige medidas austeras que ningún gobierno ha podido implementar debido a la fragmentación parlamentaria.

Además, el tema de la inmigración islámica se ha convertido en otro factor desestabilizador en el panorama político francés. Los partidos extremistas han sabido aprovechar las tensiones sociales surgidas por los procesos de integración, mientras que el centro político parece incapaz de ofrecer una respuesta coherente que satisfaga tanto a los sectores más conservadores como a los progresistas.

Macron se enfrenta ahora a su séptimo nombramiento como primer ministro en menos de ocho años, una cifra que ilustra claramente la gravedad de la crisis institucional. La extrema derecha, liderada por Le Pen, exige la disolución inmediata de la Asamblea Nacional y nuevas elecciones legislativas. «Hemos llegado al final del camino y no hay solución viable. La única decisión sensata es volver a las urnas», declaró la líder ultraderechista.

La dimisión de Lecornu sumerge a Francia en una crisis sin precedentes, con tres jefes de gobierno derrotados en menos de un año. La dificultad para formar un ejecutivo estable refleja la fragmentación del sistema político francés y lo complicado que resulta construir mayorías parlamentarias efectivas. Todas las miradas están ahora puestas en Macron, quien debe decidir si opta por una nueva disolución parlamentaria o intenta realizar un octavo nombramiento en un escenario cada vez más complicado.