Macron nombra primer ministro a Sébastien Lecornu, en un intento desesperado de estabilizar Francia y evitar las elecciones

Tiene 39 años, es un ‘niño prodigio’ de la política y valores.

Hijo único de una secretaria y de un técnico aeronáutico, Sébastien Lecornu confesó en una ocasión que, a los 16 años, estuvo a punto de ingresar en el monasterio de Saint Wandrille. Como monje.

La escena política francesa vivió un giro brusco este martes con el nombramiento de Lecornu como primer ministro, apenas horas después de la dimisión de François Bayrou tras perder una moción de confianza en la Asamblea Nacional.

La crisis en Francia se agrava, mientras el imparable ascenso de la derecha agita aún más el tablero político. El país se encuentra ante su quinto jefe de Gobierno en menos de dos años, reflejo directo de una inestabilidad que ya es crónica.

El nombramiento llega en un contexto marcado por el bloqueo parlamentario, la presión presupuestaria y un ambiente social crispado. La extrema derecha y los partidos radicales han aprovechado cada fisura institucional para ampliar su influencia, mientras el centro macronista lucha por sostenerse en pie.

El presidente Emmanuel Macron, tras aceptar la renuncia de Bayrou, ha confiado a Lecornu la tarea urgente de negociar el presupuesto nacional y encontrar acuerdos que permitan tomar decisiones clave para los próximos meses.

El futuro inmediato depende en gran medida del margen negociador que logre Lecornu y su capacidad para recomponer puentes entre partidos enfrentados.

Si fracasa en aprobar los presupuestos o formar gobierno estable, Macron podría verse obligado finalmente a disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas —una jugada arriesgada dada la fuerza creciente tanto del radicalismo de izquierdas como especialmente del ultraderecha.

En este contexto tenso y fragmentado, Francia afronta semanas decisivas: o logra reconstruir consensos mínimos para garantizar estabilidad institucional o se verá abocada a una nueva fase electoral marcada por incertidumbre y polarización extrema.

Mientras tanto, París permanece expectante ante cada movimiento político.

La designación rápida pero arriesgada de Lecornu es solo el primer paso; lo verdaderamente crucial será comprobar si logra contener el avance ultraderechista y devolver algo de calma a una nación acostumbrada ya demasiado al sobresalto.

Un relevo acelerado tras la debacle parlamentaria

La caída de Bayrou, con 364 votos en contra frente a 194 a favor, es el último episodio de una serie de derrotas sufridas por gobiernos minoritarios desde 2024. Bayrou apostó su futuro político a una propuesta de recortes presupuestarios para frenar la creciente deuda pública, pero acabó derribado por una alianza entre la izquierda y la extrema derecha.

El relevo no se ha hecho esperar. En palabras del Elíseo, Lecornu debe “consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con vistas a adoptar un presupuesto para la Nación y construir los acuerdos indispensables para las decisiones de los próximos meses”. Su perfil discreto pero firme —único ministro que ha sobrevivido a todas las remodelaciones desde 2017— le convierte en una figura de continuidad para Macron, pero también plantea dudas sobre su capacidad para romper el actual bloqueo institucional.

¿Quién es Sébastien Lecornu?

Con solo 39 años, Lecornu representa un rara avis en el actual gabinete francés: es el único ministro que ha permanecido desde que Macron llegó al poder en 2017, sobreviviendo a todas las crisis y remodelaciones. Considerado un “animal político”, ha gestionado la cartera de Defensa durante más de tres años marcados por la guerra en Ucrania y mantiene una reputación como aliado leal y eficaz.

Entre sus retos inmediatos figura recoser las heridas abiertas entre los distintos grupos parlamentarios y buscar apoyos suficientes para aprobar los presupuestos antes del 15 de octubre. No se le atribuye un carisma arrollador ni un perfil excesivamente mediático; más bien es visto como un negociador paciente y disciplinado, capaz de actuar como “buen soldado” sin eclipsar al presidente.

Una crisis política sin precedentes

Francia está sumida en una crisis política profunda. La sucesión acelerada de primeros ministros —cinco en dos años— revela hasta qué punto el sistema parlamentario está bloqueado. El Parlamento carece de mayorías estables desde las elecciones legislativas anticipadas que Macron convocó en junio del pasado año.

Las dificultades presupuestarias agravan la situación: si no hay acuerdo antes del 31 de diciembre, el déficit podría dispararse hasta el 6,1% del PIB en 2025. Los partidos están polarizados entre propuestas austeras y ambiciosos planes sociales y ecológicos. Marine Le Pen, líder del partido Reagrupamiento Nacional, exige la disolución inmediata del Parlamento y nuevas elecciones; otros sectores piden suspender reformas impopulares como la pensión o aumentar impuestos a las grandes fortunas.

El ascenso imparable de la derecha

El auge de la derecha radical es uno de los elementos más inquietantes del actual escenario francés. La moción de censura contra Bayrou fue impulsada tanto por la izquierda como por los diputados ultraderechistas, reflejando una extraña alianza táctica nacida del rechazo al macronismo.

La extrema derecha exige ahora nuevas elecciones y amenaza con censurar cualquier nuevo gobierno nombrado por Macron, independientemente del color político. Este clima hostil dificulta cualquier intento serio de consenso: el tradicional juego parlamentario francés parece roto, mientras las posiciones se endurecen.

En paralelo, las encuestas muestran que hasta un 64% de los franceses preferirían ver partir a Macron antes del final oficial de su mandato. La fragmentación política es tal que incluso una eventual “cohabitación” —en la que Macron se viera obligado a nombrar un primer ministro opositor si otra fuerza lograse mayoría absoluta— podría convertirse en realidad si hay nuevas elecciones legislativas.

Retos inmediatos: gobernabilidad y presupuesto