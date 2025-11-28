El Kremlin admite negociaciones “serias” con Estados Unidos para poner fin a la guerra

El Kremlin reconoció este jueves que las conversaciones en curso con Estados Unidos sobre una posible vía para poner fin al conflicto en Ucrania constituyen un “proceso serio”. Las declaraciones llegan en vísperas de la esperada visita a Moscú del emisario especial estadounidense Steve Witkoff, prevista para la próxima semana, lo que alimenta las expectativas sobre un eventual acercamiento entre las potencias.

“El proceso está en curso. Se trata de un proceso serio”, declaró el portavoz presidencial Dmitri Peskov ante periodistas en Moscú, subrayando que las conversaciones se desarrollan en un “formato muy sensible” y aún se encuentran lejos de una resolución definitiva.

Peskov, que evitó revelar los temas concretos abordados, advirtió sin embargo que “muchas personas” y “determinados países” intentarán “desbaratar” los esfuerzos actuales de diálogo. Según el vocero, el Kremlin mantiene una postura prudente y evita generar falsas expectativas mientras la situación sobre el terreno en Ucrania continúa siendo “compleja y volátil”.

La visita de Witkoff, quien actúa como intermediario designado por la Casa Blanca para explorar un posible cese de hostilidades, será la primera de un representante estadounidense de alto nivel en Moscú desde mediados de 2022. Fuentes diplomáticas en Washington describen la misión como un intento de “evaluar las condiciones mínimas” para un entendimiento, aunque insisten en que no se trata aún de negociaciones formales de paz.

Mientras tanto, en Kiev, funcionarios del gobierno ucraniano se mantienen cautos frente a estos contactos, insistiendo en que cualquier acuerdo deberá incluir la retirada de tropas rusas y garantías de seguridad verificables. Aun así, la mera existencia de un canal diplomático activo ha generado un leve alivio en los mercados europeos, que reaccionaron con moderado optimismo ante la posibilidad de un cese parcial de las hostilidades antes del invierno.