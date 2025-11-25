Zelenski aplaude los avances en Ginebra, pero advierte: “La paz real aún está lejos”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó este lunes que se han dado “pasos importantes” durante la cumbre celebrada en Ginebra con representantes de Estados Unidos y la Unión Europea, en un nuevo intento por encaminar el fin de una guerra que se extiende desde hace casi cuatro años. Sin embargo, advirtió que “todavía queda un largo camino para alcanzar una paz justa” y que la propuesta presentada por Washington aún plantea aspectos “muy sensibles para la soberanía ucraniana”.

La reunión, celebrada el domingo en Suiza, congregó a altos funcionarios ucranianos, estadounidenses y europeos tras conocerse el borrador del plan de paz elaborado por Estados Unidos. El documento de 28 puntos propone un cese progresivo de hostilidades e incluye, según fuentes diplomáticas, concesiones territoriales que permitirían a Rusia mantener parte de los territorios que ocupan en el este y sur de Ucrania, una cláusula que ha desatado un fuerte rechazo tanto en Kiev como en varias capitales europeas.

Pese a las tensiones, las delegaciones emitieron una declaración conjunta calificando de “constructivas” las conversaciones en Ginebra. Entre los logros destacados, Zelenski mencionó la inclusión de temas “cruciales” en la agenda bilateral con Washington: la liberación total de prisioneros de guerra ucranianos bajo la fórmula de “todos por todos”, la repatriación de civiles detenidos y el retorno de millas de niños ucranianos trasladados ilegalmente a Rusia desde los territorios ocupados.

“El retorno de nuestros niños y héroes es un paso imprescindible hacia una verdadera paz”, declaró Zelenski por videoconferencia desde Suecia, donde participó en un foro sobre seguridad y reconstrucción.

Sin embargo, subrayó que “para lograr una paz real y duradera, se necesita más compromiso y presión internacional sobre el agresor”.

Kiev insiste en que Moscú deportó a millas de menores ucranianos desde las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia hacia orfanatos rusos o familias de adopción dentro del territorio de la Federación.

La Corte Penal Internacional mantiene abiertas investigaciones por posible crimen de guerra en estos casos.

Mientras tanto, los líderes europeos planean mantener conversaciones urgentes sobre Ucrania al margen de la cumbre energética que se celebra este lunes en Angola. Fuentes diplomáticas comunitarias aseguran que varios países del bloque, encabezados por Polonia y los bálticos, se oponen a cualquier acuerdo que signifique “legitimar la ocupación rusa” o aceptar modificaciones de fronteras por la fuerza.

Zelenski, en su intervención, acusó una vez más al presidente ruso, Vladimir Putin, de exigir “un reconocimiento legal de lo que robó”. El Kremlin, por su parte, se deslindó de los resultados de la cumbre de Ginebra. Su portavoz, Dmitri Peskov, afirmó que Moscú “no ha sido informado oficialmente” sobre los avances y que es consciente de “algunos ajustes” introducidos al plan originalmente impulsado durante la administración de Donald Trump y recibido con beneplácito por Putin. “Esperaremos y observaremos”, zanjó Peskov.

Las negociaciones de Ginebra marcan el primer encuentro de alto nivel desde que Washington presentó su iniciativa, percibida en Europa como una prueba crucial para medir hasta dónde llega el compromiso estadounidense con la defensa de la integridad territorial ucraniana. Aunque el ambiente fue descrito como “cautelosamente optimista”, la distancia entre las posiciones de Kiev y Moscú sigue siendo abismal.

Ucrania, respaldada por los aliados europeos, insiste en que cualquier pacto de paz debe incluir la retirada completa de las fuerzas rusas y reparaciones por los daños de la invasión. Hasta ahora, Rusia no ha mostrado disposición alguna a asumir tales condiciones.