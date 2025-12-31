El supuesto ataque a la residencia de Putin endurece la posición de Rusia en los diálogos de paz con Ucrania

Rusia afirmó este martes que su postura en las negociaciones sobre el conflicto en Ucrania se soportará tras denunciar un supuesto ataque con drones ucranianos contra una residencia del presidente Vladímir Putin.

La acusación fue presentada por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien aseguró que el suceso tendrá consecuencias directas en la política negociadora de Moscú.

“Las consecuencias se traducirán en un endurecimiento de la postura negociadora de la Federación de Rusia”, declaró Peskov en su rueda de prensa diaria. Según su versión, los drones fueron interceptados por las defensas aéreas rusas, lo que habría evitado daños mayores.

El funcionario rechazará mostrar pruebas del ataque pese a las peticiones de Kiev. “No creo que deba haber pruebas si se lleva a cabo un ataque con drones tan masivo que, gracias al trabajo bien coordinado del sistema de defensa aérea, fue derribado”, dijo Peskov ante los medios.

Desde Kiev, las autoridades negaron haber atacado instalaciones residenciales y calificaron de “falsa” la acusación rusa, reiterando que sus operaciones se dirigen solo contra objetivos militares. Por el momento, ninguna fuente independiente ha confirmado la versión de Moscú.

El anuncio se produce en un contexto de tensión persistente entre ambos países, en medio de los esfuerzos diplomáticos internacionales para reanudar conversaciones de paz. Rusia no precisó si este supuesto ataque afectará encuentros o canales de comunicación actualmente abiertos con mediadores externos.

Observadores internacionales señalan que las declaraciones del Kremlin podrían anticipar una fase más difícil en el diálogo, mientras el conflicto se mantiene activo en distintas zonas del este de Ucrania y las ofensivas continúan intensificándose en las últimas semanas.