Trump se lo pone crudo a Zelenski: «O la guerra entre Rusia y Ucrania acaba ahora o morirán millones»

La frase atribuida a Donald Trump en Mar-a-Lago —«O la guerra acaba ahora o morirán millones»— captura la sensación de urgencia que envuelve el encuentro con Volodímir Zelenski en Florida.

Este conflicto se ha alargado, es brutal y no presenta una victoria clara a la vista. Mientras Rusia intensifica su presión en los frentes, el cansancio se siente en todas las capitales involucradas.

La charla, enfocada en un posible plan de paz, sucede en uno de los momentos más críticos de la ofensiva rusa sobre Ucrania desde que comenzó la invasión.

Sin embargo, también se observa que tanto Kiev como Moscú parecen reacias a mover sus líneas rojas.

Una reunión en Florida bajo el estruendo de los misiles

Pocas horas antes del encuentro en Mar-a-Lago, Rusia lanzó una nueva serie de ataques masivos con drones y misiles dirigidos contra áreas residenciales e infraestructuras críticas en diversas regiones ucranianas, incluidas Kiev y Dnipropetrovsk.

En un ataque previo sobre la capital, al menos una persona perdió la vida y una veintena resultaron heridas mientras los equipos de emergencia continuaban evaluando el daño y las víctimas en otras localidades.

Al mismo tiempo, Moscú informó sobre la captura de nuevas localidades en el este de Ucrania y aseguró haber consolidado su control sobre Kupyansk, en la región de Járkov. Sin embargo, Kiev sostiene que aún retiene barrios residenciales y que ha cercado a las tropas rusas restantes. Esta doble narrativa —los avances proclamados por Rusia frente a la contención reivindicada por Ucrania— establece el trasfondo de una negociación donde Trump intenta posicionarse como el hombre capaz de cerrar la guerra rápidamente, mientras que Zelenski se presenta como el líder que no cederá territorio por una paz inestable.

En este panorama, la advertencia lanzada por Trump sobre “millones de muertos” si no se detiene el conflicto resuena con un creciente clima de alarma entre diplomáticos y altos mandos militares occidentales. Lo que se discute en Florida no es simplemente poner fin a los combates; también está en juego la estructura de seguridad para Europa del Este durante la próxima década y el margen real para que Ucrania actúe frente a los objetivos planteados por Putin.

Así está el frente: avances rusos lentos, desgaste máximo

En el campo de batalla, la guerra ha derivado hacia un conflicto de desgaste casi estático. Los movimientos son escasos y los costos humanos y materiales son desproporcionados.

Las características principales hoy son:

Frente oriental (Donbás) Rusia ha mantenido una ofensiva casi constante durante todo 2025, concentrando su esfuerzo principal en la región de Donetsk , particularmente en el eje Pokrovsk–Mirnograd . Moscú afirma controlar aproximadamente el 50 % de las ciudades de Mirnograd y Kostiantínivka , asegurando haber rodeado completamente Mirnograd; Kiev lo niega. El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) indica que hay avances tácticos limitados pero no un colapso ucraniano ni victorias estratégicas decisivas.

Región de Járkov Rusia sostiene haber consolidado su control sobre Kupyansk , un nudo logístico esencial; Ucrania replica que todavía mantiene varios sectores urbanos y ha cercado a grupos rusos.

Sur y Zaporiyia El frente presenta escasos movimientos. Rusia mantiene su franja terrestre conectando Donbás con Crimea. Ucrania intenta debilitar la logística rusa mediante ataques con drones y precisos golpes contra depósitos de combustible, líneas ferroviarias y posiciones artilleras.

Guerra aérea y de drones En diciembre, Rusia lanzó cientos de drones y misiles contra objetivos repartidos por toda Ucrania, enfocándose especialmente en infraestructura energética y transportes. Ucrania responde con ataques a larga distancia dirigidos contra refinerías, depósitos y puertos rusos, afectando aproximadamente al 21 % de su capacidad para refinar petróleo, según datos ucranianos.



En resumen: Rusia avanza lentamente; Ucrania resiste pero enfrenta una creciente presión sobre sus recursos humanos y energéticos. Nadie logra un “golpe decisivo”, pero ambos lados pagan un alto precio por cada metro ganado.

Qué quiere realmente Putin: mapa, poder y relato

Mientras se discute sobre paz en Florida, en Moscú Vladímir Putin insiste en que Rusia alcanzará sus metas “por la fuerza” si Kiev no acepta las condiciones estipuladas. Estos requisitos van mucho más allá del simple mantenimiento de las cuatro regiones anexadas en 2022.

Los objetivos actuales que guían la estrategia rusa pueden resumirse así:

Control territorial ampliado Objetivos a corto–medio plazo: Ocupación total de las regiones de Donetsk y Lugansk . Control completo sobre Zaporiyia , así como avances hacia Jersón y partes del área conocida como Dnipropetrovsk, creando “zonas sanitarias” (de amortiguamiento) a lo largo del límite fronterizo.

Visión a largo plazo: Dominio casi total del territorio al este del Dniéper , incluidas las regiones de Mykolaiv y Odesa , dejando a Ucrania sin acceso propio al mar Negro.

Reconfigurar el estatus ucraniano Exigir reconocimiento formal por parte del mundo sobre las anexiones realizadas.

Impedir que Ucrania ingrese a la OTAN e imponerle una neutralidad efectiva con capacidades militares muy limitadas. Reescribir el orden europeo Debilitar el sistema seguridad creado tras la Guerra Fría.

Presentar esta guerra como una corrección histórica mostrando que Occidente no puede proteger adecuadamente a sus aliados dentro del “vecindario estratégico”.

La advertencia lanzada desde el Kremlin respecto a convertir cualquier contingente militar europeo enviado a Ucrania en “objetivo legítimo” refuerza este mensaje: Rusia busca disuadir a la OTAN ante cualquier implicación directa mientras demuestra estar lista para escalar si es necesario.

El coste humano: una guerra llena de cifras oscuras y heridas irreparables

Cuatro años ininterrumpidos de combates han dejado un rastro alarmante: muertos, heridos y mutilados cuyos detalles ninguna parte ofrece con claridad. No hay cifras oficiales actualizadas ni aceptadas por ambos bandos; los datos disponibles provienen principalmente filtraciones internas, estimaciones gubernamentales occidentales, ONG o análisis independientes —muchas veces con márgenes amplios—.

A partir del análisis abierto hasta finales del año 2025 —siempre con precaución— algunos analistas configuran este panorama:

Muertos (combatientes y civiles) Las estimaciones acumuladas manejadas por diversos servicios secretos occidentales apuntan ya hacia centenares de miles fallecidos entre soldados rusos, soldados ucranianos y civiles. Algunas evaluaciones indican: Bajas mortales militares rusas muy superiores al medio millón. Pérdidas ucranianas también elevándose hasta decenas de miles. Decenas de miles más podrían haber muerto debido bombardeos, ejecuciones o ataques contra infraestructuras.

Heridos y mutilados En conflictos convencionales intensos suele considerarse que los heridos graves (incluyendo amputaciones) multiplican por dos o tres las cifras fatales. Siguiendo esta lógica, los heridos ya ascenderían a varios cientos de miles entre ambos bandos; esto impacta considerablemente: Los sistemas sanitarios y programas rehabilitadores. La estructura demográfica especialmente entre hombres jóvenes. El mercado laboral así como los sistemas pensionarios a medio plazo.

Desplazados y refugiados Desde 2022 millones han abandonado sus hogares; muchos continúan viviendo fuera del país mientras otros permanecen desplazados internamente dentro del mismo.



Ninguna cifra permite sostener con certeza esa idea alarmante acerca “de millones muertos”, aunque sí es cierto que ante frentes activos prolongados, movilizaciones extensas e interminables ataques diarios sobre ciudades sin acuerdo político visible hace que esa advertencia presentada desde Florida deje entrever una posibilidad real si este conflicto perdura durante años más.

Cómo podría evolucionar la guerra tras Mar-a-Lago

El encuentro entre Trump y Zelenski no ocurre aislado: llega tras meses repletos contactos discretos entre negociadores ucranianos, estadounidenses e incluso rusos centrados en perfilar marcos para un alto el fuego efectivo junto garantías internacionales sobre seguridad así como control internacional respecto a la central nuclear ubicada en Zaporiyia.

Los escenarios debatidos dentro círculos diplomáticos están siempre cambiantes pero giran alrededor tres ejes fundamentales:

1. Alto el fuego sin acuerdo político cerrado Congelación actualizada respecto líneas existentes bajo supervisión internacional. Negociaciones prolongadas acerca estatus territoriales ocupados además reconstrucción junto garantías adecuadas seguridad. Riesgo presente: establecimiento “no paz” similar otros conflictos post-soviéticos donde rebrotes periódicos violencia serían comunes.

2. Acuerdo territorial doloroso para Ucrania Moscú presionaría para lograr reconocimiento oficial respecto pérdida parcial Donetsk,Lugansk,Zaporiyia,Jersón buscando garantías adecuadas seguridad además acceso estable mar mediante corredores negociados.,,,

– Resistencia interna alta dentro Ucrania junto divisiones Occidente si pacto percibido recompensa agresión.



– 3.Guerra prolongada desgaste

– Sin acuerdo alguno,Rusia mantendría ofensiva lenta apoyada economía centrada defensa —casi 46% presupuesto federal año2026 destinado guerra seguridad según inteligencia ucraniana—.

– Dependencia creciente Ucrania ayuda occidental capacidad innovar militarmente además golpear logística rusa profundidad.

– Riesgo fatiga crecería tanto sociedades occidentales opinión pública rusa mientras aumentaría número muertos,hospitalizados,mutilados .,,,,

En todos estos marcos,Tampa desempeña rol crucial:si apuesta rápido acuerdo limite ayuda militar fuerce Kiev acepte concesiones equilibrio fuerzas terreno inclinaría objetivos Putin este sur.Una alternativa sería impulsar sólidas garantías seguridad línea clara apoyo militar negociación escalonada logrando mover guerra hacia paz más estable aunque demandaría mayor tiempo costosa políticamente Moscú.

En Florida,y lejos barro Donetsk apagón Odesa,frazes “o guerra acaba ahora o morirán millones” resuena advertencia dramática.Vista desde trincheras hospitales militares ambos lados,se aproxima peligrosamente descripción literal supondría dejar conflicto avanzar solo,inercia,durante años más.