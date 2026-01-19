La derecha sin complejos de Chega y el socialismo tibio se medirán el 8 de febrero por la presidencia de Portugal

António José Seguro se alzó con la victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales portuguesas, logrando el 31,1% de los votos.

Sin embargo, esto no fue suficiente para evitar una segunda ronda.

André Ventura, al frente del partido Chega, quedó en segundo lugar con un 23,5%, lo que garantiza un cara a cara el próximo 8 de febrero entre dos visiones políticas diametralmente opuestas. Por primera vez en 40 años, Portugal se ve abocado a una segunda vuelta presidencial, siendo esta solo la segunda ocasión en su historia democrática desde 1986.

La jornada electoral destacó por una participación sin precedentes.

Con una afluencia a las urnas que no se había visto en dos décadas, los portugueses demostraron una movilización notable. El voto de castigo contra los partidos tradicionales y la polarización extrema del debate político son factores que explican esta masiva concurrencia. Aquellos que buscaban frenar el avance de la derecha nacional y quienes anhelaban un cambio radical se hicieron presentes en las urnas, convirtiendo estas elecciones en un auténtico referéndum sobre el futuro del país.

El resultado sorprendió a muchos analistas. Seguro, un político moderado que había abandonado la política hace diez años, logró unir el voto moderado y posicionarse como candidato plural. Su campaña se fundamentó en la moderación y en construir puentes hacia el centroderecha, incluso contando con el apoyo de allegados al expresidente Pedro Passos Coelho.

En contraste, Ventura celebró su posición como el inicio de una nueva era política. «Ha nacido una nueva derecha en Portugal», proclamó el líder de Chega tras conocer los resultados.

Su mensaje fue contundente: «La lucha ahora será entre el socialismo y el no socialismo». Con esta declaración, redefine el clásico eje político izquierda-derecha, presentando su propuesta como una verdadera alternativa al modelo socialista que ha dominado Portugal durante más de tres décadas.

Ventura ha forjado un discurso que desafía los límites del debate político habitual. Cuestiona con frecuencia «el régimen de abril», refiriéndose a la democracia que emergió tras la Revolución de los Claveles de 1974. Su partido, fundado apenas en 2019, ha vivido un crecimiento espectacular dentro del panorama político portugués.

Pasó de contar con un único diputado en 2019 a alcanzar 60 escaños en las legislativas de 2025; Chega se consolidó así como la segunda fuerza del Parlamento con un 22,8% de los votos. Ningún partido ha crecido tan rápidamente en la historia reciente del país. Su dominio en redes sociales —líder indiscutible en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok— le permitió conectar con un electorado joven desilusionado con la política tradicional.

El gran derrotado de esta primera vuelta fue Luís Marques Mendes, candidato del Partido Social Demócrata (PSD) respaldado por el primer ministro Luís Montenegro. Finalizó en quinta posición con solo un 11,3%, muy por debajo de lo previsto. Este resultado supone un duro golpe personal para Montenegro, quien había apoyado incondicionalmente a Mendes.

La caída del candidato conservador fragmentó aún más el voto de la derecha tradicional, beneficiando tanto a Ventura como al liberal João Cotrim de Figueiredo, quien alcanzó un 15,9% de los votos, su mejor resultado histórico.

La segunda vuelta se perfila como un enfrentamiento ideológico crucial.

Seguro plantea este duelo como una lucha entre democracia y extremismo. En su discurso posterior a la votación, invitó a «todos los demócratas» a sumarse a su causa para «derrotar al extremismo y a quienes propagan odio». Destacó que entre él y Ventura existe «un océano de distancia».

Por su parte, Ventura reconfigura este conflicto político como una confrontación entre «el espacio socialista» y «el espacio no socialista», buscando atraer hacia su liderazgo a toda la derecha. Desafió abiertamente a los partidos conservadores para que demuestren su «carácter» apoyándolo en esta segunda ronda.

Los candidatos derrotados del espectro izquierdo ya han tomado cartas en el asunto. Catarina Martins, exlíder del Bloco de Esquerda, y Jorge Pinto, representante de Livre, han instado a sus votantes a respaldar a Seguro para detener el avance de la derecha nacional. No obstante, Marques Mendes optó por adoptar una postura distinta: asumió «la responsabilidad total» por su fracaso y ofreció libertad de voto a sus simpatizantes sin apoyar explícitamente a ninguno de los aspirantes para la segunda vuelta. Asimismo, Montenegro también evitó dar «indicaciones» a su militancia; sin embargo, su silencio beneficia claramente a Seguro, quien podría captar votos del centroderecha moderado.

Los analistas coinciden en que Seguro parte como favorito para esta segunda ronda. En este duelo directo, una posible coalición entre izquierda, centro e incluso centroderecha moderado podría superar ampliamente a Ventura. Sin embargo, todo dependerá de cómo transcurra la campaña durante febrero.

El líder de Chega buscará movilizar a sus seguidores y atraer votos desde la derecha tradicional presentándose como la única opción real frente al socialismo.

Mientras tanto, Seguro mantendrá su imagen moderada mientras consolida ese voto crítico contra la derecha nacional.