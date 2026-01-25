China arresta e investiga por corrupción al general Zhang Youxia, el miltar más cercano a Xi Jinping

Zhang Youxia, de 75 años, ocupa el segundo puesto en la Comisión Militar Central (CMC), justo detrás de Xi Jinping. Este sábado, el Ministerio de Defensa anunció que se abre una investigación por supuestas infracciones graves de la disciplina y la ley. También ha caído Liu Zhenli, jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto. La decisión fue tomada por el Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh) tras deliberaciones.

Estos anuncios suelen estar relacionados con corrupción. Aunque no se proporcionan detalles específicos, el patrón es evidente. Desde 2012, Xi ha llevado a cabo purgas en el Ejército con el objetivo de erradicar la corrupción y asegurar lealtades. La CMC ha pasado de contar con siete a solo cuatro miembros en su tercer mandato, lo que representa la estructura más reducida desde que finalizó el maoísmo en 1976.

Antecedentes de las purgas

Cuando Xi Jinping asumió el poder, tenía un claro propósito: combatir la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Comandantes de ramas estratégicas, comisarios políticos e incluso ministros de Defensa han sido destituidos.

He Weidong : Ascendió rápidamente al puesto número tres en 2022, pero desapareció en marzo de 2025. Fue expulsado del Ejército y del PCCh por corrupción; se convirtió en el primer vicepresidente uniformado depuesto en décadas.

: Ascendió rápidamente al puesto número tres en 2022, pero desapareció en marzo de 2025. Fue expulsado del Ejército y del PCCh por corrupción; se convirtió en el primer vicepresidente uniformado depuesto en décadas. Miao Hua : Almirante cercano a Xi, también fue purgado recientemente.

: Almirante cercano a Xi, también fue purgado recientemente. Wei Fenghe y Li Shangfu : Ocupaban los ministerios de Defensa entre 2018 y 2023.

y : Ocupaban los ministerios de Defensa entre 2018 y 2023. Li Yuchao y Wang Houbin: Comandantes de la Fuerza de Cohetes.

En octubre pasado, se expulsaron a nueve generales. En este contexto, Zhang Youxia colaboraba con Zhang Shengmin, quien había sido ascendido como jefe anticorrupción. Ahora, Zhang Shengmin se ha convertido en el nuevo vicepresidente de la CMC, según lo indicado en el Cuarto Pleno del PCCh.

Estas acciones consolidan aún más el control de Xi. El Ejército Popular de Liberación (EPL) ha sido un campo fértil para luchas internas por el poder, al igual que en tiempos pasados bajo Mao o Deng Xiaoping. Xi ha reestructurado la élite militar mediante purgas masivas.

Corrupción en China y su castigo

La corrupción en China va más allá del simple robo; incluye también la deslealtad hacia el PCCh. Xi utiliza estas acusaciones como herramienta para eliminar rivales. En el ámbito militar, los casos graves pueden resultar en expulsiones del partido y penas privativas de libertad.

Las sanciones para altos mandos militares son severas. La pena de muerte puede aplicarse en delitos graves:

Corrupción masiva que involucre sobornos significativos.

Traición o delitos militares durante conflictos bélicos.

Secuestro, violación o tortura asociadas a crímenes graves.

A pesar de que China mantiene vigente la pena capital para estos delitos, las ejecuciones han disminuido considerablemente. Para 2025, se espera que los informes reflejen su aplicación únicamente en casos extremos de corrupción. Históricamente, varios generales han sido ejecutados por desviar fondos destinados a armamento.

Si se confirman los cargos contra Zhang Youxia, enfrentará consecuencias severas. A sus 75 años, podría sumarse a la lista de depuestos. Por su parte, Liu Zhenli está bajo investigación paralela, lo que añade presión sobre la cúpula militar.

Caso reciente Cargo Resultado He Weidong Nº 3 Ejército Expulsado 2025 Li Shangfu Ministro Defensa Purgado 2023 Zhang Youxia VP CMC En investigación

¿Cómo evoluciona?

La purga sigue su curso. El Cuarto Pleno del PCCh dejó claro que solo Xi, Zhang Shengmin y Liu Zhenli permanecen en posiciones clave. Si Zhang es expulsado, la CMC sufrirá un nuevo recorte. Esto podría complicar aún más la sucesión: Xi necesita garantizar una lealtad militar absoluta.

Los pasos siguientes podrían incluir:

Presentación formal de acusaciones en las próximas semanas. Juicio interno dentro del PCCh. Posible pena capital si se determina que hay traición militar implicada.

A nivel internacional, esta situación genera incertidumbre sobre la estabilidad china. Las tensiones con Taiwán o Estados Unidos podrían intensificarse ante estos acontecimientos. Xi busca mantener un Ejército limpio para 2027, año que marcará un siglo desde la fundación del EPL.

La corrupción socava desde adentro a Pekín. Zhang, un viejo aliado de Xi, representa un cambio significativo si cae en desgracia. Si esto sucediera, nadie estaría realmente a salvo dentro del sistema militar chino. Mientras tanto, Xi continúa afianzando su poder; sin embargo, cabe preguntarse ¿a qué costo para el EPL?