Irán derriba un F-15 de EE.UU. por primera vez en la guerra

Irán ha derribado este viernes un caza F-15E de Estados Unidos en su territorio sur, específicamente en la provincia de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad. Este es el primer derribo confirmado de una aeronave militar estadounidense desde que empezó la guerra el 28 de febrero. Funcionarios de Washington han corroborado el incidente a medios como Reuters y The New York Times durante su cobertura en directo del conflicto Irán-EE UU.

Uno de los dos pilotos logró eyectarse y fue rescatado con vida por fuerzas estadounidenses. Actualmente, está recibiendo atención médica. La búsqueda del segundo tripulante continúa, apoyada por Israel y con la colaboración de helicópteros Blackhawk y aviones C-130 Hercules. Medios iraníes han difundido vídeos que muestran las operaciones de rescate sobrevolando la zona.

Irán ha reivindicado el ataque utilizando sus sistemas de defensa aérea pertenecientes a la Guardia Revolucionaria. Aunque inicialmente se habló de un F-35, las imágenes de los restos –incluyendo una aleta de cola con la insignia de la Fuerza Aérea estadounidense– han confirmado que se trataba del F-15E. La televisión estatal IRIB emitió imágenes del siniestro y pidió a la población que capturara o matara a los pilotos, ofreciendo recompensas cercanas a 60.000 dólares.

Antecedentes del conflicto

La guerra comenzó hace 35 días. El 28 de febrero, EE UU e Israel bombardearon diversas instalaciones en Irán, tras una serie de escaladas por parte de Teherán contra sus vecinos. Donald Trump, ya informado sobre el derribo por parte de la Casa Blanca, lanzó amenazas para reducir a Irán a lo que él describió como Edad de Piedra.

Este es el cuarto F-15 afectado: tres fueron dañados por fuego amigo en Kuwait , aunque las tripulaciones fueron salvadas.

afectado: tres fueron dañados por fuego amigo en , aunque las tripulaciones fueron salvadas. El 19 de marzo, un F-35 tuvo que realizar un aterrizaje forzoso debido a supuestos daños causados por Irán.

tuvo que realizar un aterrizaje forzoso debido a supuestos daños causados por Irán. Hasta ahora, más de 2.000 personas han perdido la vida en Irán, entre ellas el ayatolá Alí Jamenei, ministros y altos mandos militares.

Un helicóptero Blackhawk destinado al rescate también fue alcanzado por fuego iraní, según informaciones procedentes de Teherán. Aunque el Pentágono no ha hecho declaraciones al respecto, fuentes de Centcom no han negado el derribo.

Segundo incidente en el Golfo Pérsico

Este mismo viernes, otro avión de combate estadounidense se estrelló en el Golfo Pérsico. Según The New York Times, el piloto fue rescatado. Sin embargo, no estaba claro inicialmente cuál era el estado del segundo tripulante; por ello, EE UU ha puesto en marcha esfuerzos para localizarlo. Desde Irán afirman que su ejército fue responsable del derribo de esta aeronave.

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¿Cómo puede evolucionar?

La tensión va en aumento. Es posible que Trump decida intensificar los ataques para forzar una rendición iraní. Por su parte, Irán utiliza esta situación para hacer propaganda interna y llama a cazar pilotos enemigos. Los riesgos son evidentes:

Podrían producirse más derribos si se intensifican las operaciones de rescate.

Existe una posibilidad real de escalada en el Golfo, lo que tendría repercusiones sobre los precios del petróleo.

También podría haber intervención por parte de aliados como Israel o grupos afines a Irán.

Desde Washington, se prioriza la recuperación del piloto perdido en terreno hostil. Mientras tanto, Teherán celebra lo que consideran un éxito en su defensa aérea. Este viernes podría marcar un punto clave en el desarrollo del conflicto. Las próximas horas serán decisivas para ver si Trump opta por una respuesta contundente o decide contenerse ante la situación.