Elecciones Zambia 2026: Intimidaciones, persecuciones y arrestos ilegales contra la oposición política

La presente atmósfera preelectoral está preocupando a numerosos ciudadanos de Zambia, ya que la misma está signada, según evidencia la información objetiva disponible, por una organizada y sistemática agenda de represalia, por parte de las esferas gubernamentales, contra las plataformas políticas y cívicas de la oposición, en una manifiesta y clara intención del presidente, Hakainde Hichilema, de perpetuarse en el poder.

Este panorama se agrava por las persecuciones, intimidaciones y detenciones que, prácticamente, de forma diaria, se llevan a cabo contra figuras clave de la ciudadanía comprometida con el futuro del país.

Así, dirigentes y militantes políticos, exdiplomáticos, comunicadores y activistas sociales son víctimas preferentes y recurrentes de esta campaña que busca tácticamente silenciar, censurar y sacar tanto del juego político como de la dirección estructural del país a quienes pueden obstaculizar la reelección de Hichilema.

El presidente en funciones ha venido operando esta maquinaria desde hace al menos 5 meses y este ambiente, que está reñido con las normas transparentes y democráticas, logró que, incluso, el retador a la presidencia y con reales chances de ganar las elecciones, Brian Muntayalwa Mundubile, candidato del National Reconciliation Party for Unity and Prosperity (NRPUP), suspendiera su presencia física en un mitin que debía realizarse en la Provincia del Sur el pasado domingo 9 de agosto, tras recibir, a último momento, una alerta de seguridad que le informaba de la posible concreción de un atentado contra su vida, de acuerdo con los reportes periodísticos de Zambia.

Asimismo, durante la jornada de dicho día, Mundubile, a través de una Conferencia de Prensa, denunció las detenciones que se efectúan contra sus partidarios y exigió que el proceso electoral sea transparente y sin injerencias ni abusos indebidos, a la vez que pidió que “Las reglas de votación deben ser simples, coherentes y comprensibles para todos los zambianos”, saliendo así al cruce de las denuncias que se propagan y que señalan que algunas autoridades vinculadas al gobierno estarían interfiriendo en las reglas de votación para el día 13 de agosto.

Pero, junto con las preocupaciones que existen por las irregularidades preelectorales, también crece, en el marco de la ciudadanía de Zambia, la inquietud, pero, sobre todo, el temor, por el destino del empresario Harry Valden Findlay, quien fue detenido, a principios de este mes, específicamente el 4 de agosto, por las fuerzas de seguridad que responden al presidente Hichilema.

Más tarde, el 9 de agosto, los allegados a Findlay dijeron que se desconoce el lugar exacto donde estaría detenido porque tanto los funcionarios policiales como los funcionarios judiciales y sus colegas políticos no les informaron sobre el paradero, denunciando la familia y los amigos de Findlay que hay una clara, abierta y repudiable violación del Estado de derecho, dañando explícitamente el marco constitucional.

Y el temor es aún más, afirmaron, cuando la vulneración de los derechos de este ciudadano es generada desde las altas esferas del Estado y con el antecedente, según se tiene como una certeza, en el espectro político local, de que el presidente Hichilema tendría un “odio personal” contra Harry Valden Findlay.

Para contextualizar un poco más sobre el porqué se le detiene arbitrariamente a este respetable hombre de la comunidad de Lusaka, es importante señalar que Hichilema ordena una serie de hostigamientos contra Findlay desde el 2021, ya que ve, en este empresario, cuya influencia es significativa en el país, como un heredero del legado del anterior presidente, Edgar Lungu, y porque, como lo afirmamos al inicio de este artículo, la facción elitista de la que Hichilema forma parte quiere para sí, en última instancia, el monopolio de la dirección estratégica del Estado y Findlay es un factor disruptivo.

Fuentes solventes también indican que, al crimen del reconocido empresario, Stelios Shula Sardanis, que era un partidario público de las fuerzas políticas de la oposición y que fuera asesinado, en la madrugada del 9 de agosto, hay que relacionarlo con el clima que impera, en estos momentos, en Zambia, donde el oficialista partido, United Party for National Development (UPND), estaría en una situación incómoda en cuanto a la captación final de los votantes de Zambia.

Es, en este marco, donde los zambianos están participando en un proceso donde se elegirá un nuevo mandato presidencial y una nueva Asamblea Nacional.

La represión ha sido ilegal y desvergonzada por parte de la oposición parlamentaria e institucionalizada. Sin duda, socava cualquier aire de libertad que se exige en el país.