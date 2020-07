«Gran preocupación» de la OMS por un brote «muy activo» de ébola en la República Democrática del Congo

Mientras la pandemia del coronavirus ya ha dejado 13,1 millones de casos en todo el mundo con más de 573.000 víctimas mortales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado este 14 de julio de 2020 por un brote de ébola.

La organización informó de 49 casos de ébola confirmados y otros 3 probables, en la provincia de Équateur, en el noroeste de la República Democrática del Congo.

Las autoridades ya habían anunciado el pasado 1 de junio el nuevo rebrote de ébola, desde entonces 20 personas han fallecido por la enfermedad, mientras que 11 pacientes se han recuperado.

El experto advirtió que aunque las cifras todavía son bajas, «en la época del covid es muy importante no perder de vista estas otras enfermedades emergentes» y recordó que el brote de ébola más mortal del mundo fue declarado en agosto del 2018 en las provincias de Ituri y Kivu del Norte. Se trata del décimo brote de esta enfermedad registrado en el país africano, que ha dejado 3.470 infectados, 2.287 muertes y 1.171 supervivientes.

#Ebola Outbreak Update:

The latest Situation Report from the 11th Ebola Virus Disease Outbreak in #Mbandaka, Équateur Province #DRC (reported 13 July 2020).

➡️49 cases (46 confirmed, 3 probable). 20 deceased and 11 recovered. pic.twitter.com/PGh7RFMdvh

— WHO African Region (@WHOAFRO) July 14, 2020