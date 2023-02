‘El otro ébola’: Un brote del virus de Marburgo en Guinea Ecuatorial pone en alerta a la OMS

¿Otra pandemia sanitaria mundial?

Un brote del virus de Marburgo (similar al ébola) ha desencadenado el caos en la provincia de Kié-Ntm, al norte de Guinea Ecuatorial haciendo que la OMS se ponga en alerta y haya convocado una reunión de urgencia para adoptar medidas sanitarias. Son nueve las personas que han fallecido por este virus y 16 casos sospechosos. Se trata del mayor brote causado por este virus desde el 2005, y, sobre todo, en Guinea Ecuatorial.

Fue en el año 1967 cuando apareció por primera vez este virus concretamente en la ciudad alemana de Marburgo en el laboratorio. Se infectaron cuando estaban haciendo investigaciones con monos traídos de Uganda, y, observaron que provocaba una fiebre hemorrágica similar a la del ébola y es igualmente mortífera.

Un virus mortal

Se cree que el virus Marburgo procede de la especia Rousettus aegyptiacius, también conocido como murciélagos egipcios de la fruta. Según ha declarado la OMS, la mayoría de las personas que contraen este virus mueren.

Puede transmitirse entre personas por el contacto directo con fluidos corporales, o bien a través de superficies y materiales en que hayan quedado partículas del virus, como es el caso de prendas de ropa, sábanas, etc. La parte positiva de esto es que no se transmite por vía respiratoria, por lo que los porcentajes de que llegue a otros países, incluso cause brotes, es bajo.

Según informa el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), el periodo de incubación suele ser entre cinco y diez días. Y los síntomas se relacionan con una fuerte gripe: fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y escalofríos.

Entre el 50% y el 70% de los afectados suelen deteriorarse rápidamente. Los primeros síntomas son problemas gastrointestinales, seguido de hemorragias, fiebre alta, dolores musculares, y por último, si es una fase más avanzada, afecta al corazón, hígado y cerebro.

La OMS ha advertido que si el brote se prolonga puede convertirse en el mayor de la historia. Actualmente, más de 200 personas están en cuarentena en la provincia de Kié-Ntm: