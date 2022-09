NFT: los avances del Non Fungible Token en los bienes raíces en México

¿Cuál es la próxima tendencia del mercado inmobiliario digital? Los NFT despuntan como la siguiente vía para invertir en bienes raíces en el metaverso, y no es una forma exclusiva de Bill Gates.

¿Cómo se comercian propiedades por medio de esta divisa digital?, ¿Cómo puedes aprovecharlas para adquirir departamentos en venta nuevos en la CDMX?, ¿Son seguras? En este artículo te ayudamos a resolver todas tus dudas sobre los NFT.

¿Qué son los NFT y por qué valen tanto?

Los NFT (Non Fungible Token) son tokens no fungibles. ¿Qué significa esto? De acuerdo a la Revista Diners, un token es una unidad de valor correspondiente a una moneda de intercambio que, en el caso de los NFT puede ser una criptomoneda. Por ejemplo, Bitcoin. Por su parte, la expresión no fungible significa que esa pieza es única e incorruptible.

Hace algunos meses se generó una de las compras más escandalosas de las subastas de arte. Un inversor norteamericano compró un video de diez segundos por 60 mil dólares y unos días después lo vendió por seis millones de dólares.

No se trata de una cifra excesiva para una obra de arte como la Mona Lisa. Lo novedoso aquí es que ambos compradores recibieron ¡un NFT! Esto lo hace el ejemplo más extremo de este nuevo valor digital.

Se estima que los NFT, como lo es este video o una foto, representarán las propiedades en el futuro. Pero, ¿qué es NFT? Pues los NFT amparan la propiedad sobre el archivo original, de manera que este propietario se beneficia de las transacciones que operan sobre el token.

Es decir, en teoría, un NFT no puede ser falsificado porque su registro se sustenta en miles de computadoras en todo el planeta. Pero, ¿por qué cotizan tan alto? Pues por el interés que han despertado en los mercados especulativos y por la facilidad y velocidad de su cotización. Se cree que así como Epic Games revolucionó los one shooter way, así harán los NFTs con la economía.

¿Sabes qué son los NFT? Te lo contamos todo

Los NFT han pasado del mundo del arte al del comercio en general, pues amparan la propiedad de bienes bajo la tecnología del blockchain: desde la titularidad de memes hasta contratos de la propiedad.

¿Dónde crear NFT? Como hemos mencionado, los NFT son activos digitales, tan únicos e inalterables como un billete. Se pueden emplear para representar objetos tangibles e intangibles y tienen su existencia dentro o fuera de Internet y del mundo analógico.

Un NFT es un valor tokenizado, es decir, se ha convertido en una unidad de valor basada en blockchain. De este modo, conjuntos de datos se convierten en una pieza que puede estar sujeta a transacciones comerciales como el dinero.

Estas unidades de valor en algún momento podrán ser usadas inclusive para adquirir un bien, como por ejemplo: comprar desarrollos inmobiliarios en Monterrey. Se puede acceder a él a través de la tokenización, de este modo se garantiza su valor único. Sus propiedades inalterables proporcionan una prueba de propiedad íntegra sobre una cosa.

La fungibilidad: ¿a qué se refiere y cuántos tipos hay?

El NTF significado es simple: activos no fungibles. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la fungibilidad se refiere a la propiedad que define a un activo, es decir, la de ser sumado o mezclado y ganar valor a la vez que se hace indistinguible. Por ejemplo: un grano que se añade a un kilo de gramos.

Las criptomonedas como el bitcoin son fungibles: si recibimos estos en una cuenta donde tenemos otras, se suman al conjunto y a sus precios sin que se separen unas divisas de las otras.

Cuando hablamos de Tokens Non-Funginbles (NFTs) quiere decir que, por su naturaleza intrínseca e individual, estos activos no pueden sumarse a otros. Es por eso que cada NFT se almacena en diferentes cadenas específicas de blockchains (por ejemplo, la llamada red Ethereum o la Poligon) en la forma de un documento (texto, audio, imagen, etc.)

¿Cómo los NFT están cambiando el sector inmobiliario en México?

Los NTFs son un receptáculo ideal para obras de arte, videojuegos, música e incluso títulos de propiedad o de inversión. En México se dan los primeros pasos en la normalización de operaciones con NFTs.

Por ejemplo, en junio del 2021 la agencia de subastas Morton ofreció a través de este instrumento la obra Viva, arte pictórico animado del artista Juan Carlos del Valle, mismo que se convirtió en la primera transacción de criptoarte en latinoamérica.

Estado actual de las operaciones con NFT

En lo que toca a los NTFs en bienes raíces, actualmente ya se realizan las primeras operaciones con estos activos. En julio de 2021 en la ciudad de Kiev (Ucrania) se subastó la primera propiedad en el mundo que se vendió con el uso de NTFs.

La subasta fue realizada por Michael Arrington mediante el Blockchain de la plataforma de NFT project Propy. Esta agencia es la primera inmobiliaria internacional con registro de títulos. El departamento alcanzó los 36 Ether.

Cada NTF Ethereum vale 2,330 dólares, con lo que esta primera propiedad adquirida con activos digitales alcanzó los 96,000 dólares.

El impacto de los NFTs en el real estate mundial es algo que aún está por verse. En una primera fase se especula con un mercado inmobiliario mundial orientado a la compra y venta de terrenos virtuales.

¿Cómo subir un NFT? Su autenticidad solo sería válida en los metaversos que se están desarrollando. Se anticipa que se tratará de un mercado millonario.

¿Y qué dicen los expertos?

Según María García del blog Tutelus sobre criptopropiedades, los NTF tienen la ventaja de hacer operaciones descentralizadas, sin intermediarios y con un abaratamiento de los costos. Su riesgo es que, debido a su codificación, no siempre es posible saber qué tipo de información se está comprando a ciencia cierta ni que el valor del NFT se mantenga estable.

Ante este problema que ha restado credibilidad al Bitcoin, Mike Zillo del blog PublishOx, señala que en su paso por el mercado inmobiliario los NFT contarían con el apoyo de un protocolo ICO. Esto impide que el valor del token se modifique hasta que una operación haya sido cancelada. Por su parte, la inestabilidad del Bitcoin le ha costado la quiebra a gente como Jack Dorsey.

El portal Inversor Global detalla las operaciones de la primera inmobiliaria latinoamericana que comercializa únicamente con NFTs. Se trata de Decentraland, una empresa argentina que comercializa terrenos virtuales con gran éxito desde una isla de Barbados.

Adquiere propiedades con NTF: una excelente opción

Aunque su valor en las operaciones comerciales en propiedades reales es algo que todavía está por verse, los NFTs han llegado para quedarse. Y es que, apelando a sus avances, no hay duda de que van a transformar las operaciones de bienes raíces en el futuro inmediato.

Pero mientras ese momento llega, te recomendamos que te acerques a profesionales y expertos en las nuevas tendencias del mercado inmobiliario. En este sentido, te encontrarás con La Haus, GoJom y Entorno México, quienes pueden ayudarte a encontrar los mejores desarrollos y propiedades en el mercado.

Además, podrán guiarte en el advenimiento de nuevas formas de hacer negocio de manera descentralizada en el mundo digital.