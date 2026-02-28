Trump propone una ‘toma amistosa’ de Cuba mientras Rubio negocia en secreto con el régimen comunista

Donald Trump sorprendió este viernes al presentar una propuesta sin precedentes: una «toma amistosa» de Cuba.

El presidente estadounidense lanzó esta idea durante una breve declaración a la prensa al salir de la Casa Blanca, en un contexto marcado por una creciente presión sobre el régimen comunista y un intenso intercambio diplomático entre ambos gobiernos.

La declaración se produce en un momento crítico para la isla. Trump caracterizó a Cuba como una «nación fallida» que enfrenta una crisis humanitaria aguda: carece de petróleo, dinero y alimentos. Según sus palabras, el gobierno cubano «está hablando con nosotros» y atraviesa «problemas muy serios».

Esta situación se ha agravado desde la captura de Nicolás Maduro en enero, que dejó a La Habana sin su principal proveedor de crudo, sumado a las nuevas sanciones energéticas impuestas por Washington.

Sin embargo, lo que Trump no aclaró fue el significado exacto de una «toma amistosa».

Los analistas sugieren que podría referirse a un cambio de régimen pactado, sin intervención militar directa, lo cual permitiría a Washington facilitar una transición política en la isla. Además, el presidente mencionó la posibilidad del retorno de cubanoamericanos exiliados en Florida, muchos de los cuales desearían «volver» a su tierra bajo un nuevo escenario político.

Las conversaciones secretas de Rubio

Detrás de estas declaraciones públicas se desarrollan movimientos diplomáticos más reservados. El secretario de Estado Marco Rubio, con raíces cubanas y conocido por su postura anticastrista, sostiene «conversaciones a muy alto nivel» con representantes del régimen. Aunque Trump no especificó quiénes son los interlocutores de Rubio, fuentes indican que el contacto clave es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, conocido en círculos políticos como «El Cangrejo».

Rodríguez Castro no ocupa un cargo formal dentro del gobierno cubano, pero es considerado el asesor más cercano a Raúl Castro y supervisa el conglomerado militar GAESA, que controla amplios sectores económicos. Funcionarios estadounidenses lo ven como representante de una generación más joven, empresarial y potencialmente abierta a reformas.

Recientemente, tuvo lugar un encuentro discreto entre asesores de Rubio y Rodríguez Castro en Saint Kitts, durante la cumbre de líderes de CARICOM. Diplomáticos caribeños han señalado que Rubio sugirió que las negociaciones están «muy avanzadas», aunque dejó claro que Washington no desea prolongar la existencia del régimen actual.

Estas conversaciones se llevan a cabo fuera de los canales oficiales. La administración Trump no dialoga con Miguel Díaz-Canel, presidente cubano, ni con otros altos funcionarios del régimen comunista, a quienes considera incapaces de imaginar cambios reales. La Habana ha negado públicamente la existencia de negociaciones formales con Washington, aunque admite «intercambios de mensajes».

La estrategia de presión económica

La administración Trump ha puesto en marcha una estrategia destinada a asfixiar económicamente al país caribeño. Desde comienzos del año ha endurecido las sanciones, restringido suministros petroleros y amenazado con penalizar a cualquier nación que envíe combustible a Cuba. Esta presión busca forzar al régimen a sentarse a negociar desde una posición extremadamente débil.

Sin embargo, hay un riesgo calculado. Una desestabilización total en Cuba podría desencadenar un éxodo masivo hacia Estados Unidos, complicando así los planes de Trump para deportar millones de inmigrantes. Por esta razón, analistas sugieren que el presidente preferiría ver una «capitulación controlada» del régimen antes que un caos social desbordante.

El modelo que parece seguir Trump es el caso venezolano. Tras la captura de Maduro, permitió que su vicepresidenta Delcy Rodríguez continuara en el poder. Esto envía un mensaje a los cubanos: Washington está dispuesto a negociar con adversarios siempre y cuando acepten reformas. Algunos observadores especulan que Trump podría estar satisfecho con simples aperturas económicas que beneficien a empresarios estadounidenses e incluso sus propios negocios hoteleros.

Incertidumbre sobre el resultado

Líderes exiliados cubanos radicados en Miami afirman que Washington «ha decidido que Cuba debe ser libre antes del final del 2026». No obstante, la realidad es mucho más compleja. Trump aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su enfoque final hacia Cuba. Mientras tanto, Rubio sigue recopilando opciones y estrategias; sin embargo, el presidente tiene puesta su atención en otros conflictos como los casos de Irán y Ucrania.

La gran pregunta que se plantea entre analistas es si la administración Trump permitirá que Cuba sobreviva ante esta crisis o si conducirá al país hacia un colapso total. Lo cierto es que el régimen cubano enfrenta su mayor desafío en décadas; atrapado entre una presión económica sin precedentes y unas negociaciones diplomáticas cuyo desenlace permanece incierto.