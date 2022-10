Corea del Norte lanza un misil que pone en riesgo a Japón

Primero el submarino que ha lanzado Putin, y ahora un misil que sobrevuela Japón, ¿estamos ante la tercera guerra mundial?

Ha sido este mismo martes 4 de octubre de 2022 cuando Corea del Norte ha disparado un misil que ha sobrevolado Japón. El espantoso ruido ha provocado pánico en toda la ciudad, haciendo que saltaran las alarmas, debido a la proximidad del proyectil. Fuentes oficiales han pedido a los ciudadanos buscar refugio en caso de que se produjese un impacto.

WATCH: Sirens wailed across Japan as people were told to seek shelter for a North Korean missile launch; the threat has now passed pic.twitter.com/6nCpZuebCk

— BNO News (@BNONews) October 3, 2022