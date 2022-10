Corea del Norte vuelve a la carga: dispara 250 proyectiles de artillería cerca de la frontera con el sur

¿Estamos ante un nuevo conflicto bélico?

Corea del Norte ha disparado un total de 250 proyectiles de artillería frente a las costas este y oeste el pasado martes 18 de octubre de 2022. Pyongyang disparó un total de 100 misiles en la denominada «zona de amortiguamiento», diseñada para reducir las tensiones entre ambas naciones, Corea del Norte y Corea del Sur. Horas más tarde se sumaron otros 150 misiles hacia el mar Amarillo y el mar de Japón.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur (JCS, por sus siglas en inglés) informó sobre lo sucedido en un comunicado:

Estos misiles cayeron dentro de las zonas neutrales que estableció el acuerdo militar entre las dos Coreas. Según informa el JCS, ninguno de estos lanzamientos llegó a las aguas territoriales de Corea del Sur. Sin embargo, el ejército del sur está en alerta, motivo por el cual ha enviado varios mensajes de advertencia sobre las violaciones del acuerdo militar, además, obligó a Pyongyang a detener de inmediato los lanzamientos. El JCS, en el mismo comunicado adelantó:

Las autoridades militares surcoreanas denunciaron lo ocurrido, pues lo consideran «una clara violación» de los acuerdos militares firmados con Corea del Norte. Obligaron a Pyongyang «detener de inmediato» este tipo de «provocaciones» que no hacen más que «socavar la paz y la estabilidad en la península de Corea y la comunidad internacional».

Como respuesta a la denuncia, Corea del Norte argumentó que los lanzamientos han sido una «advertencia» por los ejercicios militares que está realizando Seúl. Un portavoz del Ejército de Pyongyang informó en un comunicado:

Ante esto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han prohibido a Corea del Norte lanzar misiles a modo de ensayos, sin embargo, la restricción no se aplica al fuego de artillería, por lo que técnicamente no fue una violación.

Fue a principios del mes de octubre de 2022 cuando Corea del Norte lanzó un misil, a modo de ensayo, que sobrevoló Japón. El ruido provocó pánico en toda la ciudad, haciendo que saltaran las alarmas, debido a la proximidad del proyectil.

WATCH: Sirens wailed across Japan as people were told to seek shelter for a North Korean missile launch; the threat has now passed pic.twitter.com/6nCpZuebCk

— BNO News (@BNONews) October 3, 2022